Alibec are refugiul ideal Regăsit la Farul. Mai multe reușite în două meciuri decât într-o jumătate de sezon la FCSB

- Denis Alibec, 35 de ani, s-a întors încă o dată la Constanța, după șapte luni dezamăgitoare la FCSB.
- Două meciuri jucate la Farul, de două ori remarcat. La roș-albaștri, a avut zero reușite în campionat.
Orice i s-ar întâmpla la alte cluburi, Denis Alibec revine la Constanța. Acolo a început cariera, acolo e acum, acolo o va încheia probabil. E refugiul perfect.
Atacantul în vârstă de 35 de ani a jucat de patru ori la Farul (2008-2009, 2022-2023, 2024-2025 și de la startul lui 2026), plus o dată la Viitorul (2012-2013).
Alibec, de la zero la FCSB la două reușite în două jocuri pentru Farul
A pornit actualul sezon la FCSB, dar întoarcerea la roș-albaștri după șapte ani nu a funcționat deloc.
Apariții rare, doar șapte meciuri în Liga 1 într-o perioadă afectată și de accidentări, o singură titularizare, pe 24 august, când a fost înlocuit la pauză la 0-2 cu FC Argeș.
Nu a înscris și nu a pasat decisiv în 153 de minute la FCSB.
S-a întors la Farul și situația s-a schimbat total peste noapte. A evoluat de două ori, influențând atacul alb-albaștrilor de fiecare dată.
- Gol la 4-1 cu U Craiova. Șut din lovitură liberă pe lângă zid. În poartă era Tudor Băluță, după eliminarea lui Isenko.
- Assist la 2-3 cu Dinamo. Cu mingea sa, l-a lăsat singur pe Radaslavescu la deschiderea scorului.
Alibec a fost farul Constanței și în sezonul trecut: 21 de goluri influențate
FCSB îl transferase în vară după un sezon foarte bun la Constanța.
Întors de la Muaither (Qatar), unde a marcat numai cinci goluri în 21 de partide în campionat, și-a revenit încă o dată la Farul.
A influențat 21 de goluri în 33 de întâlniri în Liga 1 și Cupa României: 10 reușite, 11 pase decisive.