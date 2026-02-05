Alibec are refugiul ideal Regăsit la Farul. Mai multe reușite în două meciuri decât într-o jumătate de sezon la FCSB

Denis Alibec, 35 de ani, s-a întors încă o dată la Constanța, după șapte luni dezamăgitoare la FCSB.

Două meciuri jucate la Farul, de două ori remarcat. La roș-albaștri, a avut zero reușite în campionat.

Orice i s-ar întâmpla la alte cluburi, Denis Alibec revine la Constanța. Acolo a început cariera, acolo e acum, acolo o va încheia probabil. E refugiul perfect.

Atacantul în vârstă de 35 de ani a jucat de patru ori la Farul (2008-2009, 2022-2023, 2024-2025 și de la startul lui 2026), plus o dată la Viitorul (2012-2013).

Alibec, de la zero la FCSB la două reușite în două jocuri pentru Farul

A pornit actualul sezon la FCSB, dar întoarcerea la roș-albaștri după șapte ani nu a funcționat deloc.

Alibec, la FCSB - Craiova 1-0, în Liga 1 Foto: Sport Pictures

Apariții rare, doar șapte meciuri în Liga 1 într-o perioadă afectată și de accidentări, o singură titularizare, pe 24 august, când a fost înlocuit la pauză la 0-2 cu FC Argeș.

Nu a înscris și nu a pasat decisiv în 153 de minute la FCSB.

3 reușite a avut Denis Alibec în celelalte competiții la FCSB: un gol și un assist în Cupa României, o pasă în Europa League

S-a întors la Farul și situația s-a schimbat total peste noapte. A evoluat de două ori, influențând atacul alb-albaștrilor de fiecare dată.

Gol la 4-1 cu U Craiova. Șut din lovitură liberă pe lângă zid. În poartă era Tudor Băluță, după eliminarea lui Isenko.

Assist la 2-3 cu Dinamo. Cu mingea sa, l-a lăsat singur pe Radaslavescu la deschiderea scorului.

Pasa foarte bună a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures

Alibec a fost farul Constanței și în sezonul trecut: 21 de goluri influențate

FCSB îl transferase în vară după un sezon foarte bun la Constanța.

Întors de la Muaither (Qatar), unde a marcat numai cinci goluri în 21 de partide în campionat, și-a revenit încă o dată la Farul.

A influențat 21 de goluri în 33 de întâlniri în Liga 1 și Cupa României: 10 reușite, 11 pase decisive.

2.552 de minute a jucat Alibec la Farul în sezonul trecut (77,3 în medie pe meci)

