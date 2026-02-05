Alibec are refugiul ideal Regăsit la Farul. Mai multe reușite în două meciuri decât într-o jumătate de sezon la FCSB +19 foto
Denis Alibec, golul marcat pentru Farul contra Craiovei Foto: Sport Pictures
Superliga

Alibec are refugiul ideal Regăsit la Farul. Mai multe reușite în două meciuri decât într-o jumătate de sezon la FCSB

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 16:21
  • Denis Alibec, 35 de ani, s-a întors încă o dată la Constanța, după șapte luni dezamăgitoare la FCSB. 
  • Două meciuri jucate la Farul, de două ori remarcat. La roș-albaștri, a avut zero reușite în campionat.

Orice i s-ar întâmpla la alte cluburi, Denis Alibec revine la Constanța. Acolo a început cariera, acolo e acum, acolo o va încheia probabil. E refugiul perfect.

Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac
Citește și
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac
Citește mai mult
Boateng, atuul lui Dinamo Stoperul care refuză să semneze un nou contract e al 3-lea golgheter al roș-albilor! Egalul celor din atac

Atacantul în vârstă de 35 de ani a jucat de patru ori la Farul (2008-2009, 2022-2023, 2024-2025 și de la startul lui 2026), plus o dată la Viitorul (2012-2013).

Alibec, de la zero la FCSB la două reușite în două jocuri pentru Farul

A pornit actualul sezon la FCSB, dar întoarcerea la roș-albaștri după șapte ani nu a funcționat deloc.

Alibec, la FCSB - Craiova 1-0, în Liga 1 Foto: Sport Pictures Alibec, la FCSB - Craiova 1-0, în Liga 1 Foto: Sport Pictures
Alibec, la FCSB - Craiova 1-0, în Liga 1 Foto: Sport Pictures

Apariții rare, doar șapte meciuri în Liga 1 într-o perioadă afectată și de accidentări, o singură titularizare, pe 24 august, când a fost înlocuit la pauză la 0-2 cu FC Argeș.

Nu a înscris și nu a pasat decisiv în 153 de minute la FCSB.

3 reușite
a avut Denis Alibec în celelalte competiții la FCSB: un gol și un assist în Cupa României, o pasă în Europa League

S-a întors la Farul și situația s-a schimbat total peste noapte. A evoluat de două ori, influențând atacul alb-albaștrilor de fiecare dată.

  • Gol la 4-1 cu U Craiova. Șut din lovitură liberă pe lângă zid. În poartă era Tudor Băluță, după eliminarea lui Isenko. 
  • Assist la 2-3 cu Dinamo. Cu mingea sa, l-a lăsat singur pe Radaslavescu la deschiderea scorului. 
Pasa foarte bună a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures Pasa foarte bună a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures
Pasa foarte bună a lui Alibec la Farul - Dinamo Foto: Sport Pictures

Alibec a fost farul Constanței și în sezonul trecut: 21 de goluri influențate

FCSB îl transferase în vară după un sezon foarte bun la Constanța.

Întors de la Muaither (Qatar), unde a marcat numai cinci goluri în 21 de partide în campionat, și-a revenit încă o dată la Farul.

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

A influențat 21 de goluri în 33 de întâlniri în Liga 1 și Cupa României: 10 reușite, 11 pase decisive.

2.552 de minute
a jucat Alibec la Farul în sezonul trecut (77,3 în medie pe meci)

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3

Citește și

Alibec revine în forță! VIDEO+FOTO.  Supergol după doar 17 minute la Farul: „Am greșit când m-am întors la FCSB”
Superliga
19:05
Alibec revine în forță! VIDEO+FOTO. Supergol după doar 17 minute la Farul: „Am greșit când m-am întors la FCSB”
Citește mai mult
Alibec revine în forță! VIDEO+FOTO.  Supergol după doar 17 minute la Farul: „Am greșit când m-am întors la FCSB”
Alibec a intrat în Guinness Book Revenit la Farul, atacantul  a egalat recordul lui Claudio Pizarro
Superliga
08:59
Alibec a intrat în Guinness Book Revenit la Farul, atacantul a egalat recordul lui Claudio Pizarro
Citește mai mult
Alibec a intrat în Guinness Book Revenit la Farul, atacantul  a egalat recordul lui Claudio Pizarro

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
liga 1 FARUL Denis Alibec constanta fcsb
Știrile zilei din sport
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Nationala
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Citește mai mult
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Stranieri
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Citește mai mult
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Handbal
11:52
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Citește mai mult
Bogdan Voina vrea șefia FRH VIDEO. Fostul jucător și-a anunțat candidatura chiar în ziua în care a împlinit 47 de ani: „Handbalul devine un sport de nișă”
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Superliga
09:55
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Citește mai mult
Alarmă la FCSB Doi jucători s-au ales cu leziuni musculare, unul e indispensabil. Cât ar putea lipsi și cum va arăta primul „11”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:23
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
Sold-out în 20 de secunde! Anunțul FRF înainte de barajul cu Turcia: „Mergem să ne calificăm în finală!” » Mii de români așteptau să prindă bilete
13:02
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
„Nu mai putem tolera!” Mihai Stoica, furios după  FCSB - FC Botoșani: „O problemă care a cam trecut neobservată”
13:27
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
Ronaldo, pus la punct! Mesajul aspru al ligii saudite pentru Cristiano după revolta portughezului: „Nimeni nu poate face asta”
12:08
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
„Nici mama lui nu-l place” Florin Andone, atac extrem la adresa unui antrenor pe care l-a avut în Spania: „Cel mai prost din viața mea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
Top stiri din sport
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 39 rapid 26 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 27

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
06.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share