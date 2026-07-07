Cine l-a adus pe Drăgușin la Fiorentina OFICIAL. Italianul care i-a influențat cariera lui Drăgușin și la Juventus și Tottenham l-a transferat acum în Serie A
Radu Drăgușin, în tricoul Fiorentinei. Foto: X
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Cine l-a adus pe Drăgușin la Fiorentina OFICIAL. Italianul care i-a influențat cariera lui Drăgușin și la Juventus și Tottenham l-a transferat acum în Serie A

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 12:54
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 12:57
  • Radu Drăgușin a fost prezentat astăzi de Fiorentina, care l-a luat de la Tottenham: împrumut de 1,5 milioane cu obligație de cumpărare pentru 17,5 milioane. 
  • Cine este oficialul care l-a urmărit întreaga carieră pe „tricolorul” în vârstă de 24 de ani. 
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Radu Drăgușin tocmai a fost prezentat la Fiorentina. După doi ani și jumătate la Tottenham, cu 11 luni pierdute în 2025 din cauza rupturii ligamentului încrucișat anterior la genunchi, apărătorul părăsește clubul englez.

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Drăgușin la Fiorentina: împrumut cu obligație de cumpărare

Transferul definitiv este semnat între cele două părți, dar împărțit altfel, pentru ca Viola să poată achita mai târziu cea mai mare parte a sumei. 

  • Oficial, mutarea a fost prezentată drept împrumut cu obligație de cumpărare. 
  • Automat, el devine jucătorul grupării toscane, care i-a pregătit un contract pe cinci ani. 
  • Fiorentina plătește acum 1,5 milioane de euro pentru împrumut în 2026-2027. 
  • În momentul în care Drăgușin joacă al 22-lea meci în tricoul violet, clubul peninsular achită 17,5 milioane. 
2,8 milioane de euro
va fi salariul anual al lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Directorul sportiv al Fiorentinei, omul care i-a influențat cariera lui Drăgușin

Cine a fost în spatele acestei mutări? Fabio Paratici. Oficialul italian în vârstă de 53 de ani știa de când a venit la Fiorentina, în februarie 2026, că îl va lua pe Drăgușin.

Directorul sportiv a insistat pentru aducerea lui, la fel cum a făcut-o și la Tottenham, în ianuarie 2024.

Paratici îl cunoaște pe fundașul central de șase ani, din sezonul 2020-2021. Era director sportiv la Juventus și l-a convins pe antrenorul Andrea Pirlo să-l promoveze de la Primavera la prima echipă a bianconerilor.

Fabio Paratici, la o conferință la Fiorentina. Foto: Imago Fabio Paratici, la o conferință la Fiorentina. Foto: Imago
Fabio Paratici, la o conferință la Fiorentina. Foto: Imago

Ajuns la Tottenham, Paratici i l-a prezentat lui Ange Postecoglou, asigurându-l că e un jucător de mare perspectivă.

Antrenorul a fost de acord cu transferul. Discuțiile lui Postecoglou și Paratici cu Drăgușin au fost decisive pentru ca „tricolorul” să refuze oferta lui Bayern Munchen și să accepte mutarea la Londra pentru 25 de milioane de euro.

Acum, îl urmează pe Paratici la Fiorentina pentru o sumă totală de 19 milioane.

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