Pentru cine a răsturnat lumea! Trump a influențat FIFA pentru ca Balogun să joace. Vârful, o deziluzie. Americanii au gafat la două goluri: 1-4 cu Belgia!

- Folarin Balogun a fost în centrul celui mai mare scandal al Mondialului. Iertat de suspendare după intervenția președintelui SUA la FIFA.
- Atacantul a jucat, dar a părut apăsat de conflictul care a indignat lumea întreagă, irosind o șansă de gol. Și americanii au pierdut în „optimi”, 1-4 cu Belgia.
- Spectatorii din Seattle au văzut și dubla gafă comică a portarului Freese și a căpitanului Ream la golul de 1-3. Plus cea a lui Richards la 1-4.
Donald Trump a recunoscut că a presat FIFA să facă așa cum voia el. Gianni Infantino a admis că „am primit un telefon”.
Totul pentru ca Folarin Balogun, golgheterul naționalei americane, să poată juca în „optimi”, împotriva Belgiei, deși fusese eliminat și suspendat un meci după 2-0 cu Bosnia, în „16-imi”. Suspendarea a fost amânată!
Balogun nu a mai fost jucătorul decisiv: a ratat o mare ocazie
Până la urmă, președintele SUA a dat lumea fotbalului peste cap fără niciun rezultat.
Balogun a fost titular, dar a părut apăsat de tot scandalul declanșat în jurul lui.
Vârful în vârstă de 25 de ani, care marcase trei goluri în trei partide, nu a mai fost jucătorul decisiv de până acum.
A luptat, dar singurul lucru reușit a fost obținerea loviturii libere în urma căreia a egalat naționala lui Mauricio Pochettino:
- În minutul 31, șutul lui Tillman a fost deviat în proprie poartă de Vanaken, păcălindu-l pe Courtois.
În minutul 82, Balogun a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor. Scăpat singur, a tras din unghi, direct în Courtois, aflat la colțul scurt. A fost înlocuit în prelungiri (90+2).
Două erori americane la al treilea gol al Belgiei. Și alta la 1-4
Trump a mai văzut o dublă gafă comică a portarului și căpitanului Statelor Unite.
În minutul 57, când scorul era 1-2 cu Belgia (două goluri, De Ketelaere), goalkeeperul Freese a ieșit în afara careului să-l blocheze pe De Ketelaere.
L-a driblat inițial, însă a ezitat și atacantul flamand a revenit, înțepându-i mingea. Vanaken a tras direct spre poartă.
Doar stoperul Ream mai putea opri balonul, în centrul suprafeței de pedeapsă. Însă căpitanul SUA a luftat și mingea s-a oprit în plasă.
1-3 nu a fost scorul final, pentru că Lukaku a înscris și el. 1-4 (90+3), după altă greșeală, a lui Richards.
America, eliminată! Belgia, în „sferturi”, contra Spaniei, pe 10 iulie.