Pentru cine a răsturnat lumea! Trump a influențat FIFA pentru ca Balogun să joace. Vârful, o deziluzie. Americanii au gafat la două goluri: 1-4 cu Belgia!

Folarin Balogun a fost în centrul celui mai mare scandal al Mondialului. Iertat de suspendare după intervenția președintelui SUA la FIFA.

Atacantul a jucat, dar a părut apăsat de conflictul care a indignat lumea întreagă, irosind o șansă de gol. Și americanii au pierdut în „optimi”, 1-4 cu Belgia.

Spectatorii din Seattle au văzut și dubla gafă comică a portarului Freese și a căpitanului Ream la golul de 1-3. Plus cea a lui Richards la 1-4.

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Donald Trump a recunoscut că a presat FIFA să facă așa cum voia el. Gianni Infantino a admis că „am primit un telefon”.

Totul pentru ca Folarin Balogun, golgheterul naționalei americane, să poată juca în „optimi”, împotriva Belgiei, deși fusese eliminat și suspendat un meci după 2-0 cu Bosnia, în „16-imi”. Suspendarea a fost amânată!

Balogun nu a mai fost jucătorul decisiv: a ratat o mare ocazie

Până la urmă, președintele SUA a dat lumea fotbalului peste cap fără niciun rezultat.

Balogun a fost titular, dar a părut apăsat de tot scandalul declanșat în jurul lui.

Vârful în vârstă de 25 de ani, care marcase trei goluri în trei partide, nu a mai fost jucătorul decisiv de până acum.

Balogun a șutat direct în Courtois la ocazia ratată spre final. Foto: Imago

A luptat, dar singurul lucru reușit a fost obținerea loviturii libere în urma căreia a egalat naționala lui Mauricio Pochettino:

În minutul 31, șutul lui Tillman a fost deviat în proprie poartă de Vanaken, păcălindu-l pe Courtois.

În minutul 82, Balogun a ratat cea mai mare ocazie a gazdelor. Scăpat singur, a tras din unghi, direct în Courtois, aflat la colțul scurt. A fost înlocuit în prelungiri (90+2).

Două erori americane la al treilea gol al Belgiei. Și alta la 1-4

Trump a mai văzut o dublă gafă comică a portarului și căpitanului Statelor Unite.

În minutul 57, când scorul era 1-2 cu Belgia (două goluri, De Ketelaere), goalkeeperul Freese a ieșit în afara careului să-l blocheze pe De Ketelaere.

L-a driblat inițial, însă a ezitat și atacantul flamand a revenit, înțepându-i mingea. Vanaken a tras direct spre poartă.

Portarul Freese a ezitat, a pierdut mingea și Vanaken a înscris, cu ajutorul luftului lui Ream (dreapta)

Doar stoperul Ream mai putea opri balonul, în centrul suprafeței de pedeapsă. Însă căpitanul SUA a luftat și mingea s-a oprit în plasă.

1-3 nu a fost scorul final, pentru că Lukaku a înscris și el. 1-4 (90+3), după altă greșeală, a lui Richards.

America, eliminată! Belgia, în „sferturi”, contra Spaniei, pe 10 iulie.

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