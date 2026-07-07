Noah Law, membru al Camerei Comunelor din partea Partidului Laburist, vrea ca FIFA să repete modelul Folarin Balogun și în cazul apărătorului insular Jarell Quansah, eliminat contra Mexicului.

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Cel mai mare scandal al Mondialului american, implicarea președintelui Donald Trump și influențarea FIFA pentru a i se amâna suspendarea lui Folarin Balogun, acesta jucând contra Belgiei deși primise cartonaș roșu, are urmări așteptate.

Partidul Laburist, scrisoare la FIFA pentru Quansah după modelul Balogun

Parlamentarul britanic Noah Law, membru al Camerei Comunelor din partea Partidului Laburist, a trimis o scrisoare oficială la FIFA în care cere repetarea modelului Balogun în cazul lui Jarell Quansah.

FOTO. Faultul pentru care Balogun a primit cartonașul roșu

Apărătorul englez a fost eliminat la 3-2 cu Mexic, în „optimi”, și politicianul insular vrea să-l vadă pe teren și în „sferturi”, împotriva Norvegiei, pe 11 iulie.

Tacklingul violent al englezului Quansah asupra mexicanului Gallardo. Eliminare corectă. Foto: Getty Images

Law, care a postat scrisoarea pe social media, acceptă că jucătorul lui Thomas Tuchel merita cartonașul roșu, dar punctează:

„Integritatea oricărui turneu internațional major depinde nu doar de respectarea regulilor de către jucători și arbitri, ci și de aplicarea în mod egal a acestor reguli fiecărei țări participante”.

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Argumentul său: „Ar fi nejustificat ca un jucător să beneficieze de o suspendare amânată, iar altul nu, în circumstanțe identice”.

Concluzia: Quansah să fie iertat de această sancțiune în perioada Campionatului Mondial.

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