Alte griji pentru Drăgușin Ce spune managerul lui Tottenham despre  noul stoper-marcator al londonezilor. Toată lumea credea că va fi cedat!

Radu Drăgușin are un rival în vestiar la care nu se aștepta să-i provoace dureri de cap.

Tânărul de 18 ani, de-abia cumpărat de Tottenham, s-a impus încă de la debutul la Spurs.

Situația lui Radu Drăgușin devine cu fiecare zi tot mai problematică la Tottenham.

Rivalii din centrul apărării profită că „tricolorul” mai are de așteptat minimum o lună pentru a reveni după ruptura de ligamente încrucișate și câștigă teren la antrenamente și meciuri.

Drăgușin are încă un rival: Vuskovic, gol și assist la debutul cu Tottenham

Noul antrenor, Thomas Frank, ar vrea un duet Romero-Van de Ven, dar se pregătește și de varianta în care campionul mondial argentinian ar fi vândut în cele din urmă.

Sâmbătă, tehnicianul danez a avut primul său meci la Spurs, 2-0 împotriva lui Reading, și a testat două cupluri de stoperi: Romero-Danso, în prima repriză, și Vuskovic-Van de Ven, după pauză.

Luka Vuskovic, al doilea din stânga, după golul de 2-0 la debutul cu Tottenham Foto: Imago

Trei dintre ei erau deja cunoscuți. Unul s-a remarcat acum.

Luka Vuskovic, 18 ani, croat, a fost transferat în vară de la Hajduk Split și specialiștii londonezi credeau că va fi împrumutat.

11 milioane de euro a plătit Tottenham pentru Vuskovic

Dar e foarte posibil ca el să fie păstrat de Frank. Noul fundaș a jucat foarte bine în weekend. Nu doar în defensivă, ci și în atac.

A pasat decisiv la 1-0 și a înscris golul de 2-0 cu un șut de la marginea careului, la colțul lung.

Vuskovic e stoperul care marchează constant. Fanii lui Tottenham îl vor titular

Se știa despre Vuskovic că e un atu și în ofensivă, în special la fazele fixe, momente de joc pe care Frank contează mult la Tottenham, cum a făcut și înainte, la Brentford.

Goal - VUSKOVIC

Assist - KUDUS



👀 pic.twitter.com/z313EGHh9B — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2025

Împrumutat de Hajduk în 2024-2025 la Westerlo, Luka a impresionat în prima ligă belgiană.

7 goluri și 3 pase decisive a reușit Luka Vuskovic la Westerlo în 36 de partide în Pro League

Fanii lui Tottenham îl compară deja cu Virgil van Dijk, căpitanul lui Liverpool, și îi cer propriului antrenor să apeleze la tânărul croat în Premier League.

Chiar dacă Romero nu pleacă, să înceapă cu trei fundași centrali. El, Van de Ven și Vuskovic.

E uimitor Vuskovic. Tânăr, cu multă încredere, se simte prezența sa pe teren. Kevin Danso, apărător Tottenham

Antrenorul, despre rivalul lui Drăgușin: „Îmi place calmul său cu mingea la picior”

Nu doar suporterii îl apreciază. Tehnicianul și jucătorii lui Spurs au vorbit frumos după debutul său.

„Și Luka merită laude. A demonstrat ce bine își impune fizicul în joc și îmi place calmul său cu mingea la picior”, a declarat Frank, potrivit Football London.

Nu se stresează când adversarii se apropie în presing. Și ce șut minunat la gol! Thomas Frank, antrenor Tottenham

Ce a spus Vuskovic despre startul său? „Totul e perfect. Clubul e în spatele meu, jucătorii, antrenorul, staff-ul, toată lumea mă ajută mult.

A fost un meci foarte bun, multe dueluri, multe tranziții, cred că am gestionat bine situația. Am păstrat poarta neatinsă și am învins, o bază excelentă de la care pornim”.

I-am avut alături de mine pe Vicario și Van de Ven. O experiență cu adevărat uimitoare. Sper să continue. Luka Vuskovic, apărător Tottenham

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport