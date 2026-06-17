Istvan Kovacs a primit primul meci Debutul arbitrului la Mondial, fără impact. Collina continuă să-l marginalizeze la FIFA
Kovacs, Collina și Cupa Mondială. Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Istvan Kovacs a primit primul meci Debutul arbitrului la Mondial, fără impact. Collina continuă să-l marginalizeze la FIFA

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 16:39
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 16:59
  • Istvan Kovacs, 41 de ani, a fost delegat la o partidă sub nivelul categoriei lui. Debutul său la Campionatul Mondial.
  • Toți ceilalți arbitri europeni importanți au primit meciuri esențiale în prima etapă a fazei grupelor. Kovacs intră în etapa a 2-a, la Monterrey.
  • În 2022, Pierluigi Collina l-a chemat la Mondial, dar nu i-a oferit niciun duel la centru. A fost numai rezervă.
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Istvan Kovacs a primit în sfârșit un meci la Campionatul Mondial. Dar Pierluigi Collina, directorul arbitrilor FIFA, continuă să-l marginalizeze.

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Kovacs, ignorat 32 de meciuri de Collina la Mondial

După ce l-a selectat în lotul pentru CM 2022 și nu l-a delegat niciodată la centru, oferindu-i opt partide ca al 4-lea oficial, acum l-a ținut în așteptare în prima parte a fazei grupelor.

Au fost 32 de confruntări în care Kovacs a fost ignorat, deși este unul dintre cei mai bine cotați arbitri europeni, care a condus toate cele trei finale ale competițiilor continentale în ultimii patru ani (Liga Campionilor, în 2025, PSG - Inter 5-0). Foarte apreciat de Roberto Rosetti, italianul șef al arbitrilor UEFA.

Barcelona - Atletico 0-2, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor, ultimul meci european arbitrat de Kovacs sezonul trecut. Foto: Imago Barcelona - Atletico 0-2, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor, ultimul meci european arbitrat de Kovacs sezonul trecut. Foto: Imago
Barcelona - Atletico 0-2, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor, ultimul meci european arbitrat de Kovacs sezonul trecut. Foto: Imago

Italianul l-a delegat de-abia pentru 20 iunie, la Monterrey, la un duel fără impact al grupei F.

Collina i-a dat lui Kovacs Tunisia - Japonia! Ce meciuri au primit arbitrii importanți

Putea să-l aleagă la Olanda - Suedia, în aceeași zi, în aceeași serie, la Houston, dar l-a trimis pe englezul Michael Oliver acolo.

Kovacs va fi la Tunisia - Japonia!

Pierluigi Collina a convocat la CM 2026 52 de „centrali”. Pe somalezul Omar Artan l-a pierdut, refuzat de autoritățile SUA. Foto: Imago Pierluigi Collina a convocat la CM 2026 52 de „centrali”. Pe somalezul Omar Artan l-a pierdut, refuzat de autoritățile SUA. Foto: Imago
Pierluigi Collina a convocat la CM 2026 52 de „centrali”. Pe somalezul Omar Artan l-a pierdut, refuzat de autoritățile SUA. Foto: Imago

Ca o comparație, ceilalți „centrali” importanți europeni, care au arbitrat la fel ca el finala Ligii Campionilor, au avut rezervate partide tari, de mare interes.

  • Slovenul Slavko Vincic, la Brazilia - Maroc 1-1.
  • Polonezul Szymon Marciniak, la Argentina - Algeria 3-0. 
  • Francezul Clement Turpin, la noapte, la Anglia - Croația. 
  • Alt nume tot mai bine văzut printre arbitrii Europei, Francois Letexier, a dirijat un meci bun: Cote d'Ivoire - Ecuador 1-0.

Primul arbitru român la Mondial de la Ioan Igna, în 1986

Istvan Kovacs devine primul „central” român delegat după 40 de ani la o întâlnire de Campionat Mondial.

La CM 1986, Ioan Igna a arbitrat două dueluri importante:

  • RFG - Scoția 2-1, în faza grupelor.
  • Brazilia - Franța 1-1, 3-4 la penaltyuri, în sferturile de finală.

Ultimul a fost unul dintre jocurile care au marcat acea ediție de Mondial.

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