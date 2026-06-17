„Cât mi-ar lua să-i fac să tacă?!” Ce le-a mai transmis Mbappe contestatarilor după două goluri cu Senegal. Cine l-a criticat ultimul
Kylian Mbappe, căpitanul și decarul Franței. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Cât mi-ar lua să-i fac să tacă?!” Ce le-a mai transmis Mbappe contestatarilor după două goluri cu Senegal. Cine l-a criticat ultimul

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 12:03
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 12:11
  • Kylian Mbappe, golgheterul all-time al Franței și în toate competițiile, și la Mondial, a avut o replică specială când a fost întrebat dacă această „dublă” a fost o revanșă pentru compatrioții care-l critică. 
  • Un vicecampion mondial francez din generația 2006 a fost necruțător față de căpitanul albaștrilor cu puțin timp înaintea primului gol al lui Kylian. Ce a spus atunci și cum a întors-o la final. 
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Chiar și cu o primă repriză slabă, la fel ca toată echipa Franței, Kylian Mbappe a fost decisiv pentru victoria în fața Senegalului (3-1), bătând alte două recorduri ale naționalei albastre.

Mbappe e deasupra tuturor Căpitanul are toate recordurile Franței după „dubla” de vis la 3-1 cu Senegal. Start de Mondial la înălțime
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Recordurile lui Mbappe la națională

  • Cu două goluri marți seară, a devenit golgheterul tuturor timpurilor (58). L-a depășit pe Giroud (57). 
  • Este acum și cel mai prolific francez la Campionatul Mondial (14), o reușită mai mult decât Just Fontaine (13). 
  • Avea deja cele mai multe assisturi din 2025. Are astăzi 40 de pase!

Și încă un record global, punctat de The Athletic:

  • E primul jucător cu cinci meciuri de CM în care a marcat două sau mai multe goluri!
99 de selecții
are Kylian Mbappe pentru naționala Franței. Împotriva Irakului, pe 22 iunie, va sărbători „centenarul”

Mbappe: „Nu există răzbunare. Ar trebui să joc până la 80 de ani”

După meci, căpitanul Hexagonului a fost întrebat la M6 dacă aceste două goluri au fost o revanșă pentru compatrioții care l-au contestat în ultimul timp.

„Nu există răzbunare. Dacă aș începe să joc ca să-i fac să tacă pe toți cei care mă critică, ar trebui să joc până la 80 de ani”, a răspuns el amuzant.

Golul deschiderii scorului. Din întoarcere, după superpasa lui Olise. Foto: Imago Golul deschiderii scorului. Din întoarcere, după superpasa lui Olise. Foto: Imago
Golul deschiderii scorului. Din întoarcere, după superpasa lui Olise. Foto: Imago

Atacantul în vârstă de 27 de ani a spus care e misiunea lui: „Joc pentru a împlini istoria țării mele, vreau să-mi ajut echipa să ajungă în finală și să câștige Cupa Mondială”.

Este doar primul meci din grupă. Fie că oamenii se lasă duși de val sau critică, trebuie să rămânem calmi și să continuăm ceea ce avem de făcut Kylian Mbappe, căpitanul Franței

Makelele l-a acuzat de egoism în timpul jocului. La final a spus: „Poate marca 20 de goluri”

Ultimul care l-a criticat aspru pe Mbappe a fost unul dintre vicecampionii mondiali francezi ai generației 2006.

Comentând la postul TV DAZN, fostul mijlocaș Claude Makelele (53 de ani) l-a certat pe Kylian în minutul 57, după ce vârful nu a putut agăța mingea trimisă foarte bine, pe culoar, de Olise.

„Oh, la, la! Oh, la, la! Ce vrei? Vrei ca mingea să vină la tine? Oh, la, la, ce minge incredibilă! Nici măcar fundașii nu au putut face nimic”, a exclamat Makelele, care i-a reproșat egoismul.

Asta e problema lui Mbappe. Vrea toate mingile pentru el. Ar trebui să joace împreună cu colegii, dar nu joacă pentru echipă Claude Makelele, ex-internațional francez

După cele două goluri înscrise de Mbappe, Makelele s-a răsucit: „Poate termina Mondialul cu 20 de goluri”.

A adăugat: „Pentru a învinge, trebuie să fie modest față de colegi. Îl cunosc de mic și are o inimă foarte mare.

Cred că poate realiza mult mai mult și poate face lumea fericită”.

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