3 tați, 3 fii după 32 de ani Trei norvegieni care au jucat marți la Mondial au avut părinții pe teren la CM 1994.  Câți tați-fii și mame-fii în istorie

- Haaland, Sorloth și Thorstvedt au repetat la acest Mondial ce au reușit tații lor la naționala Norvegiei în urmă cu trei decenii.
- Câte asemenea duete în familie au jucat de-a lungul CM. Câți tați-fii la naționale diferite! Câte mame-fii s-au văzut la Mondial!
Naționala Norvegiei s-a calificat în sfârșit la Campionatul Mondial, după 28 de ani de așteptare.
Are acum o generație excelentă, cu Erling Haaland în vârf și condusă abil de selecționerul Stale Solbakken.
Haaland, Sorloth, Thorstvedt, trei fii pentru Norvegia la CM 2026
Marți noapte, echipa scandinavă a învins clar Irakul (4-1) la Boston și a reușit o performanță rarisimă.
Pe teren s-au aflat trei jucători ai căror părinți au evoluat și ei împreună la un Mondial.
- Erling Haaland (atacant, Manchester City, 25 de ani) - 90 de minute, două goluri.
- Alexander Sorloth (atacant, Atletico, 30) - 73 de minute.
- Kristian Thorstvedt (mijlocaș, Sassuolo, 27) - din minutul 73. L-a forțat pe Aymen Hussein să înscrie în propria poartă în prelungiri. Autogolul de 4-1.
Tații au reprezentat Norvegia tot în Statele Unite
La turneul din 1994, organizat tot în Statele Unite, părinții lor au fost în lotul reprezentativei nordice.
- Erik Thorstvedt (portar, Tottenham, 31) - Integralist în toate cele trei dueluri din faza grupelor (1-0 cu Mexic, 0-1 cu Italia, 0-0 cu Irlanda).
- Alfie Haaland (fundaș dreapta, Nottingham, 21) - 90 de minute cu Mexic și Italia, rezervă contra Irlandei.
- Goran Sorloth (atacant, Bursaspor, 31) - 90 de minute cu Irlanda, rezervă împotriva Mexicului și Italiei.
Într-o serie în care toate cele patru formații au obținut 4 puncte. Norvegia a avut cel mai slab golaveraj (1-1) și a încheiat pe ultimul loc.
27 de familii în istoria Mondialului. Un singur duet mamă-fiu chiar la CM 2026
De-a lungul timpului, 27 de familii au avut un asemenea duo tată-fiu la Mondial.
Totuși, numai două au reprezentat naționale diferite, a observat L’Equipe.
- La CM 2026, Luca Zidane a jucat pentru Algeria (0-3 cu Argentina). Zinedine a purtat tricoul Franței natale la CM 1998, 2002 și 2006.
- Înaintea lor, au mai fost Mazinho (Brazilia, CM 1990 și 1994) și Thiago Alcantara (Spania, CM 2018).
Există și un duet mamă-fiu. Primul, chiar acum:
- Tyler Bindon (21 de ani, stoper, Nottingham) a intrat în final la Noua Zeelandă (2-2 cu Iran).
- Jenny Bindon a participat la două Mondiale cu echipa feminină a Noii Zeelande, în 2007 și 2011.