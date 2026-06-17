3 tați, 3 fii după 32 de ani Trei norvegieni care au jucat marți la Mondial au avut părinții pe teren la CM 1994.  Câți tați-fii și mame-fii în istorie

Haaland, Sorloth și Thorstvedt au repetat la acest Mondial ce au reușit tații lor la naționala Norvegiei în urmă cu trei decenii.

Câte asemenea duete în familie au jucat de-a lungul CM. Câți tați-fii la naționale diferite! Câte mame-fii s-au văzut la Mondial!

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Naționala Norvegiei s-a calificat în sfârșit la Campionatul Mondial, după 28 de ani de așteptare.

Are acum o generație excelentă, cu Erling Haaland în vârf și condusă abil de selecționerul Stale Solbakken.

Haaland, Sorloth, Thorstvedt, trei fii pentru Norvegia la CM 2026

Marți noapte, echipa scandinavă a învins clar Irakul (4-1) la Boston și a reușit o performanță rarisimă.

Pe teren s-au aflat trei jucători ai căror părinți au evoluat și ei împreună la un Mondial.

Erling Haaland (atacant, Manchester City, 25 de ani) - 90 de minute, două goluri.

- 90 de minute, două goluri. Alexander Sorloth (atacant, Atletico, 30) - 73 de minute.

Thorstvedt i-a presat pe irakieni, forțând un autogol. Foto: Imago

Kristian Thorstvedt (mijlocaș, Sassuolo, 27) - din minutul 73. L-a forțat pe Aymen Hussein să înscrie în propria poartă în prelungiri. Autogolul de 4-1.

27 este locul ocupat de Norvegia în iunie 2026 în clasamentul FIFA

Tații au reprezentat Norvegia tot în Statele Unite

La turneul din 1994, organizat tot în Statele Unite, părinții lor au fost în lotul reprezentativei nordice.

Erik Thorstvedt (portar, Tottenham, 31) - Integralist în toate cele trei dueluri din faza grupelor (1-0 cu Mexic, 0-1 cu Italia, 0-0 cu Irlanda).

Haaland (sus, în dreapta) și Thorstvedt (jos), la CM 1994, înainte de 1-0 cu Mexic. Foto: Imago

Alfie Haaland (fundaș dreapta, Nottingham, 21) - 90 de minute cu Mexic și Italia, rezervă contra Irlandei.

- 90 de minute cu Mexic și Italia, rezervă contra Irlandei. Goran Sorloth (atacant, Bursaspor, 31) - 90 de minute cu Irlanda, rezervă împotriva Mexicului și Italiei.

6 era poziția Norvegiei în topul FIFA în iunie 1994, când a participat la Mondial. România era pe 7

Într-o serie în care toate cele patru formații au obținut 4 puncte. Norvegia a avut cel mai slab golaveraj (1-1) și a încheiat pe ultimul loc.

📊⚠️ HISTÓRICO: A Noruega se tornou a PRIMEIRA seleção na história da Copa do Mundo a colocar em campo TRÊS filhos de mundialistas em uma mesma partida.



Sim, os pais de Haaland, Sørloth e Thorstvedt jogaram juntos uma mesma edição de Copa do Mundo. 🤯🇳🇴 pic.twitter.com/UQYTJCMd5x — Noite de Copa (@Noitedecopa) June 17, 2026

27 de familii în istoria Mondialului. Un singur duet mamă-fiu chiar la CM 2026

De-a lungul timpului, 27 de familii au avut un asemenea duo tată-fiu la Mondial.

Totuși, numai două au reprezentat naționale diferite, a observat L’Equipe.

La CM 2026, Luca Zidane a jucat pentru Algeria (0-3 cu Argentina). Zinedine a purtat tricoul Franței natale la CM 1998, 2002 și 2006.

natale la CM 1998, 2002 și 2006. Înaintea lor, au mai fost Mazinho (Brazilia, CM 1990 și 1994) și Thiago Alcantara (Spania, CM 2018).

Există și un duet mamă-fiu. Primul, chiar acum:

Tyler Bindon (21 de ani, stoper, Nottingham) a intrat în final la Noua Zeelandă (2-2 cu Iran).

Tyler Bindon's appearance for New Zealand on Monday meant he and his mother Jenny became the first mother-son pair to both appear at a World Cup ❤️



Bindon Sr. played at the 2007 and 2011 Women's World Cups 🇳🇿 pic.twitter.com/jVwrsGVlBD — B/R Football (@brfootball) June 16, 2026

Jenny Bindon a participat la două Mondiale cu echipa feminină a Noii Zeelande, în 2007 și 2011.

Citește și

Campionatul Mondial 21:24 VAR ia din cricket la CM 2026 Ce sistem au folosit arbitrii la Mondial pentru a întoarce o decizie la limită Citește mai mult VAR ia din cricket la CM 2026 Ce sistem au folosit arbitrii la Mondial pentru a întoarce o decizie la limită

VIDEO: cele mai noi imagini din sport