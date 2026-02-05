„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a criticat arbitrajul după meciul cu Farul Constanța, câștigat de „câini”, scor 3-2.

La partida de la Ovidiu, „centralul” Horațiu Feșnic le-a refuzat „alb-roșiilor” un penalty, la o cădere în careu a lui Alexandru Musi. Arbitrul i-a acordat cartonaș galben tânărului fotbalist, considerând că acesta a simulat.

Andrei Nicolescu, deranjat de arbitrajul de la Farul - Dinamo: „Mergem la comisii”

Conducătorul dinamovist a anunțat că formația bucureșteană va formula o cerere oficială către comisii, pentru ca „galbenul” acordat lui Alexandru Musi să fie anulat.

„Din respect pentru arbitrajul românesc, nu o să comentez arbitrajul de seara trecută. Îl respect și pe domnul Sebastian Colțescu (n.r. arbitrul VAR), pe care îl cunosc foarte bine. Îl cunosc și pe domnul Horațiu, deși am vorbit puțin.

Nu o să vorbesc, în semn de respect al clubului față de arbitraj. Ce pot eu să spun e că pentru acel galben o să facem cerere oficială la comisie, ca să fie anulat.

E un galben gratuit și există circumstanțe pentru a fi anulat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO. Faza la care Musi a cerut penalty, dar a primit cartonaș galben pentru simulare:

Nicolescu, despre suspendarea lui Mamoudou Karamoko: „E vina lui!”

La derby-ul cu Universitatea Craiova, Dinamo nu se va putea baza pe golgheterul său, acesta fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, după ce a fost sancționat pentru a patra oară în acest sezon.

La o fază în care a încercat să avanseze spre poarta adversă, Karamoko a fost deposedat de Ionuț Vînă, moment în care atacantul lui Dinamo a reacționat nervos și și-a busculat adversarul. Pentru acest gest, Feșnic i-a acordat cartonașul galben.

„E un gest pe care l-a regretat și el după. Ținerile astea prelungite, ca să nu le spun altfel, care sunt șicanatoare, sunt la limită între galben și roșu.

Când ții un jucător și îl oprești din acțiune e una, în momentul în care vezi că, deși îl ții, el nu cedează și merge mai departe și atunci te arunci cu totul și îl șicanezi, cred că se trece limita cartonașului galben.

Dar e vina lui Karamoko, nu trebuia să reacționeze. (n.r. - întrebat dacă „Va primi amendă? Se poartă la alte cluburi”) Se poartă, dar nu la Dinamo”, a mai spus Nicolescu.

FOTO. Faultul comis de Mamoudou Karamoko

VIDEO Golul victoriei cu Farul, marcat de dinamovistul Alex Pop

