„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Andrei Nicolescu FOTO: Sport Pictures
„Mergem la comisii!" Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face" + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 05.02.2026, ora 18:38

La partida de la Ovidiu, „centralul” Horațiu Feșnic le-a refuzat „alb-roșiilor” un penalty, la o cădere în careu a lui Alexandru Musi. Arbitrul i-a acordat cartonaș galben tânărului fotbalist, considerând că acesta a simulat.

Andrei Nicolescu, deranjat de arbitrajul de la Farul - Dinamo: „Mergem la comisii”

Conducătorul dinamovist a anunțat că formația bucureșteană va formula o cerere oficială către comisii, pentru ca „galbenul” acordat lui Alexandru Musi să fie anulat.

„Din respect pentru arbitrajul românesc, nu o să comentez arbitrajul de seara trecută. Îl respect și pe domnul Sebastian Colțescu (n.r. arbitrul VAR), pe care îl cunosc foarte bine. Îl cunosc și pe domnul Horațiu, deși am vorbit puțin.

Nu o să vorbesc, în semn de respect al clubului față de arbitraj. Ce pot eu să spun e că pentru acel galben o să facem cerere oficială la comisie, ca să fie anulat.

E un galben gratuit și există circumstanțe pentru a fi anulat”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

FOTO. Faza la care Musi a cerut penalty, dar a primit cartonaș galben pentru simulare:

Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (6).jpeg
Faza la care Musi a primit cartonaș galben pentru simulare în Farul - Dinamo (6).jpeg

Nicolescu, despre suspendarea lui Mamoudou Karamoko: „E vina lui!”

La derby-ul cu Universitatea Craiova, Dinamo nu se va putea baza pe golgheterul său, acesta fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, după ce a fost sancționat pentru a patra oară în acest sezon.

La o fază în care a încercat să avanseze spre poarta adversă, Karamoko a fost deposedat de Ionuț Vînă, moment în care atacantul lui Dinamo a reacționat nervos și și-a busculat adversarul. Pentru acest gest, Feșnic i-a acordat cartonașul galben.

„E un gest pe care l-a regretat și el după. Ținerile astea prelungite, ca să nu le spun altfel, care sunt șicanatoare, sunt la limită între galben și roșu.

Când ții un jucător și îl oprești din acțiune e una, în momentul în care vezi că, deși îl ții, el nu cedează și merge mai departe și atunci te arunci cu totul și îl șicanezi, cred că se trece limita cartonașului galben.

Dar e vina lui Karamoko, nu trebuia să reacționeze. (n.r. - întrebat dacă „Va primi amendă? Se poartă la alte cluburi”) Se poartă, dar nu la Dinamo”, a mai spus Nicolescu.

FOTO. Faultul comis de Mamoudou Karamoko

Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg
Faultul făcut de Karamoko în meciul cu Farul Foto capturi Prima Sport .jpeg

VIDEO Golul victoriei cu Farul, marcat de dinamovistul Alex Pop

FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
FOTO Mașina folosită de Klaus Iohannis, un Audi A6, scoasă la licitație de Primăria Sibiu. Cum arată și care este prețul de pornire
farul constanta dinamo bucuresti liga 1 arbitraj andrei nicolescu
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Campionate
11:01
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Citește mai mult
Chivu, salariu mărit! Inter îi pregătește antrenorului prelungirea contractului » Ce sumă va încasa anual
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Superliga
11:14
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Citește mai mult
Telenovela Perica ajunge la final Ce se întâmplă cu atacantul care refuză să plece de la Dinamo: „E aproape”
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Superliga
09:11
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Citește mai mult
Cum a câștigat Adrian Mititelu Avocatul Tudor Chiuariu dezvăluie cheia apărării FC U Craiova în procesul pentru palmaresul istoric al Universității Craiova
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Campionate
10:51
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”
Citește mai mult
Baroan, accidentare șocantă! FOTO. Debut de coșmar pentru atacantul împrumutat de Rapid în Portugalia: „A fost primul și ultimul lui meci”

