Acuzații noi la adresa Elisabetei Lipă: un personaj, dintr-o instituție aflată sub conducerea ANS, unde Lipă a fost șefă un an și jumătate, susține că i s-a indicat clar: „Să-i luați obligatoriu un cadou de la Louis Vuitton”

Fosta mare canotoare s-a dezlănțuit, într-un dialog cu GOLAZO.ro. „N-am cerut niciodată nimic!”, spune ea. Explică în ce au constat cadourile și descrie cele 3 persoane despre care spune că „se ocupă de denigrarea mea”

Elisabeta Lipă e sub tir încrucișat. În ultimele săptămâni, la adresa ei s-au adunat mai multe acuzații: mai întâi, Curtea de Conturi a concluzionat că s-au făcut premieri ilegale la ANS și la Federația de Canotaj.

Apoi, GOLAZO.ro a publicat mărturia unei persoane din interiorul canotajului. „Pentru a fi siguri că luăm prime trebuia să-i cumpărăm Elisabetei Lipă cadouri scumpe. Am pus bani, câte 5.000 - 6.000 de lei și i-am luat un ceas Rolex de 12.000 de euro”, a povestit.

Azi, un alt personaj dezvăluie pentru GOLAZO.ro, tot sub protecția anonimatului, că oameni din instituțiile subordonate ANS-ului căutau să-i intre în grații lui Lipă apelând tot la cadouri scumpe. Atunci când era ziua de naștere a acesteia, când se organizau diverse ceremonii sau se sărbătorea ceva la ANS.

„Ni se indica în mod clar firma de la care trebuie să luăm un cadou. În cazul nostru, Louis Vuitton. Ni s-a transmis direct, de către cei care erau atunci la ANS: Cadoul să-l luați de la Louis Vuitton, pentru că îi place foarte tare această firmă!, acesta a fost mesajul”, spune persoana care a stat de vorbă cu GOLAZO.ro.

„Ne-am dus să cumpărăm ceva de la magazinul Louis Vuitton, de la hotelul Marriott, dar la ce buget aveam noi, ca instituție, ce să iei? Că o geantă era de la 3.000-5.000 de euro în sus. Ne-am uitat la ce e cel mai ieftin acolo și am cumpărat ceva de 2.500 de lei, mai mult nu ne permiteam. Dacă vă uitați, în aproape toate aparițiile publice, Lipă are genți de la această firmă ”, a adăugat sursa GOLAZO.ro.

Redacția a sunat-o pe Elisabeta Lipă, pentru a comenta pe marginea acestor acuzații care i-au fost aduse.

Doamna Lipă, bună ziua, v-am sunat pentru că sunt alte acuzații la adresa dumnea…

E ca pe timpul lui Ceaușescu, când era sloganul cu „nicio masă fără pește”. Acum e „nicio zi fără atacuri la adresa lui Lipă”. Noroc că sunt în fața unei biserici și chiar spun: „Doamne, ajută-i, dă-le minte tuturor”.

Ați primit cadou un ceas Rolex, așa cum se dezvăluia în articolul publicat de GOLAZO.ro?

Doamne ferește! Mă minunez zilnic de ceea ce mai apare. Nu am cerut nimic, niciodată. Niciodată, rețineți!

Pe site-ul Rolex, cel mai apropiat model de 12.000 de euro este un Rolex Lady - Datejust Oyster, făcut din aur, oțel și safir

Cei din ANS, când erați dumneavoastră acolo, spun că li se transmitea să vă ia cadouri Louis Vuitton. Așa susține cineva din sistem, care cunoaște…

Acum am primit și Vuittoane, nu doar Rolexuri? Doamneee… N-am primit așa ceva! Da, de ziua mea sau de 8 Martie, mai primeam diverse cadouri, dar cine nu le primește?! Era ba o pereche de cercei, ba un lănțișor, dar de aici și până să se spună că eu am cerut cadouri, chiar e o minciună.

Chiar așa, am ajuns eu să fiu cea mai nenorocită? Dar toți cei care m-au denigrat cu aceste lucruri vor trebui să demonstreze în instanță. Să-mi arate și mie acolo, în fața judecătorilor, când am cerut eu Rolexuri și Vuittoane Elisabeta Lipă

O să mergeți în instanță?

Da! Păi, eu am muncit la viața mea. Am luat federația de canotaj de la nimic, iar în ultimii 10 ani a fost prima federație sportivă din România. La JO de la Tokyo și de la Paris am făcut rezultate mari. Da, e meritul sportivilor, dar nici aceștia, dacă nu erau sprijiniți și ajutați de cei din jurul lor, n-ar fi putut singuri. E un efort colectiv. Da, e mare colectivul, dar toți trebuiau răsplătiți și eu i-am recompensat pe toți.

Elisabeta Lipă: „ N-am făcut nimic ilegal. Merg în instanță!”

Raportul Curții de Conturi spune că s-a încălcat legea.

N-am încălcat nicio lege! Ceea ce am făcut eu a fost să respect o Hotărâre de Guvern care e veche din 2007 și aia e Biblia noastră în privința premierilor. Nu eu am inventat această HG! Curtea de Conturi ne-a recomandat niște lucruri, să analizăm și avem termen 6 luni, chiar să modificăm legislația dacă e necesar. Ni s-a spus acolo că n-am avut criterii când am decis premierile, dar chiar și dacă n-am avut criterii, acest lucru nu înseamnă că am făcut ceva ilegal. Dar eu știu de unde vin toate aceste atacuri.

Adică?

Eu știu cine e în spate și s-a trezit acum să arate cu degetul că toți de la canotaj suntem nenorociți. Cineva care a luat vreo 400.000 de euro, dar munca i-a făcut-o altcineva. Nu e problemă, să atace cât poate în continuare, dar va veni momentul când va fi obligat să demonstreze în instanță. În plus, dacă se dorește să nu mai existe canotaj, atunci să se spună și desființăm canotajul, deși, eu pentru acest sport am avut doar deviza: să fac posibil ceva ce pare imposibil.

De cine ziceți că a luat 400.000 de euro?

Nu contează. De fapt, din lumea internă a sportului, sunt 3 persoane care mă atacă. Primul e un boschetar, un bișnițar, pe care au încercat să-l scoată la suprafață. A ajuns să spună că-i dau lui 100.000 de euro? Ne vedem în instanță. Apoi, o altă persoană care mă denigrează în mod constant e una care doar de la Jocurile Olimpice s-a ales cu o pălărie de bani.

De ce nu-i numiți?

Nu vreau acum. Al treilea e unul pe care l-am dat afară de la lot. Un mincinos! Îmi justificase că nu participă la un concurs pentru că n-are clubul bani. Când am verificat, clubul avea bani. N-am acceptat minciuna și l-am dat afară! Ăștia sunt cei care mă denigrează! Mă mir că m-ați sunat să mă întrebați de aceste acuzații, pentru că au mai fost articole la adresa mea și se spunea că n-am putut fi contactată.

Înseamnă că așa a fost. N-ați răspuns.

Poate că aveam treabă în momentul în care am fost apelată, dar eu răspund tuturor pentru că nu am nimic de ascuns. Pe toți cei care mă calomniază îi dau în judecată. Cum să se spună despre mine toate aberațiile? Am primit eu cadouri case, mașini sau mai știu eu ce?!

Nu s-a scris despre case sau mașini. Și, ca să lămurim, ceas Rolex sau genți Louis Vuitton ați primit?

Domnule, nu am primit așa ceva! Înțeleg că e o campanie de denigrare la adresa mea, o înfrunt cu demnitate, dar nu am cerut niciodată și nici n-am primit Rolexuri și Vuittoane.

Ce spune raportul Curții de Conturi

Elisabeta Lipă, una dintre cele mai mari sportive din istoria României, multiplă campioană olimpică, mondială și europeană, a intrat în vizorul legii pentru mai multe nereguli semnalate de Curtea de Conturi.

Un raport recent arată că, în 2021 și 2024, sub mandatele lui Eduard Novak și al Elisabetei Lipă, s-au acordat premieri ilegale în valoare de 2,3 milioane de euro. La aceștia se adaugă alți 500.000 euro luați de Lipă, de contabil și de un expert al FR Canotaj.

GOLAZO.ro a dezvăluit că DNA a cerut Curții de Conturi să-i trimită raportul controlului efectuat la COSR, control care a scos în evidență premieri necuvenite realizate la solicitarea lui Lipă și Novak.

De ce a plecat Lipă de la ANS

În vara lui 2023, sportul românesc și-a schimbat președintele. A plecat Eduard Novak, după un mandat de 2 ani și jumătate, iar PSD i-a oferit postul Elisabetei Lipă, care a primit credit din partea lui Marcel Ciolacu.

În decembrie 2024 însă, Lipă a candidat la alegerile parlamentare și a câștigat un loc eligibil de deputat.

Cum calitatea de președinte ANS e incompatibilă cu cea de parlamentar, ea a fost nevoită să demisioneze din fruntea Agenției, unde a fost numit Bogdan Matei. În schimb, Lipă este în continuare șefă a Federației de Canotaj.

