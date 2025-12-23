A ieșit sau nu mingea? FIFA testează o nouă tehnologie ca să evite controverse. Alt ajutor pentru arbitri și la ofsaid
Această minge pare să nu fi depășit linia de margine cu toată circumferința Foto: Imago
Campionate

A ieșit sau nu mingea? FIFA testează o nouă tehnologie ca să evite controverse. Alt ajutor pentru arbitri și la ofsaid

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 16:19
  • FIFA și Hawk-Eye Innovations vor să ajute și mai mult arbitrii în două cazuri foarte importante care apar în timpul meciurilor.

Mereu sunt polemici în fotbalul mondial. Numărul lor s-a diminuat după apariția tehnologiei video, dar scandalurile încă afectează jocul.

Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong
Citește și
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong
Citește mai mult
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong

FIFA încearcă să sprijine și mai mult arbitrii, pentru ca deciziile lor, chiar și cu ajutorul Video Assistant Referee, să nu mai influențeze meciurile.

FIFA vrea o tehnologie mai performantă asupra liniei de margine

Împreună cu Hawk-Eye Innovations, forul mondial testează o nouă tehnologie. Se numește „Out of Bounds” și determină cu fidelitate maximă dacă mingea a ieșit sau nu din teren. Poate fi esențial înaintea marcării unui gol.

BBC amintește ce s-a întâmplat în urmă cu două sezoane, la un duel între Newcastle și Arsenal.

Gordon a înscris golul victoriei alb-negrilor după ce Willock a păstrat mingea în joc, ceea ce a declanșat furia „tunarilor”.

Willock (dreapta), aproape de tușă la Newcastle - Arsenal 1-0, pe 4 noiembrie 2023 Foto: Imago Willock (dreapta), aproape de tușă la Newcastle - Arsenal 1-0, pe 4 noiembrie 2023 Foto: Imago
Willock (dreapta), aproape de tușă la Newcastle - Arsenal 1-0, pe 4 noiembrie 2023 Foto: Imago

VAR nu a putut dovedi că balonul depășise linia de margine cu toată circumferința, pentru că nu a avut cel mai bun unghi al camerei.

Cu noua tehnologie, nu va mai fi nevoie de VAR. Arbitrul va primi instantaneu un semnal dacă mingea va părăsi terenul, exact cum se întâmplă la goluri cu linia porții.

„Out of Bounds” a fost testată la trei meciuri jucate la Cupa Intercontinentală, în această lună.

Fără așteptare și joc continuat la ofsaiduri

Concomitent, susține BBC, FIFA a extins funcția „recreare 3D în timp real” pentru ca deciziile să fie mai rapide și mai clare la ofsaiduri.

Să nu se mai aștepte atât de mult răspunsul întrebării „a fost sau nu ofsaid?” și tușierii să poată ridica steagul imediat, fără a mai lăsa acțiunea să se încheie.

Au fost cazuri în care jucătorii s-au accidentat în acele momente, când asistenții ezitau să avertizeze „centralii” asupra ofsaidului și jocul continua.

Citește și

Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
12:37
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el
Campionate
11:38
„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el
Citește mai mult
„L-a făcut praf” Ngezana, stoperul FCSB, criticat de sud-africani după debutul la CAN. Turneul s-ar putea prelungi pentru el

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
FIFA MINGE REGULAMENT hawk-eye ofsaid tușă
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share