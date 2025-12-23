A ieșit sau nu mingea? FIFA testează o nouă tehnologie ca să evite controverse. Alt ajutor pentru arbitri și la ofsaid

FIFA și Hawk-Eye Innovations vor să ajute și mai mult arbitrii în două cazuri foarte importante care apar în timpul meciurilor.

Mereu sunt polemici în fotbalul mondial. Numărul lor s-a diminuat după apariția tehnologiei video, dar scandalurile încă afectează jocul.

FIFA încearcă să sprijine și mai mult arbitrii, pentru ca deciziile lor, chiar și cu ajutorul Video Assistant Referee, să nu mai influențeze meciurile.

FIFA vrea o tehnologie mai performantă asupra liniei de margine

Împreună cu Hawk-Eye Innovations, forul mondial testează o nouă tehnologie. Se numește „Out of Bounds” și determină cu fidelitate maximă dacă mingea a ieșit sau nu din teren. Poate fi esențial înaintea marcării unui gol.

BBC amintește ce s-a întâmplat în urmă cu două sezoane, la un duel între Newcastle și Arsenal.

Gordon a înscris golul victoriei alb-negrilor după ce Willock a păstrat mingea în joc, ceea ce a declanșat furia „tunarilor”.

Willock (dreapta), aproape de tușă la Newcastle - Arsenal 1-0, pe 4 noiembrie 2023 Foto: Imago

VAR nu a putut dovedi că balonul depășise linia de margine cu toată circumferința, pentru că nu a avut cel mai bun unghi al camerei.

Cu noua tehnologie, nu va mai fi nevoie de VAR. Arbitrul va primi instantaneu un semnal dacă mingea va părăsi terenul, exact cum se întâmplă la goluri cu linia porții.

„Out of Bounds” a fost testată la trei meciuri jucate la Cupa Intercontinentală, în această lună.

Fără așteptare și joc continuat la ofsaiduri

Concomitent, susține BBC, FIFA a extins funcția „recreare 3D în timp real” pentru ca deciziile să fie mai rapide și mai clare la ofsaiduri.

Să nu se mai aștepte atât de mult răspunsul întrebării „a fost sau nu ofsaid?” și tușierii să poată ridica steagul imediat, fără a mai lăsa acțiunea să se încheie.

Au fost cazuri în care jucătorii s-au accidentat în acele momente, când asistenții ezitau să avertizeze „centralii” asupra ofsaidului și jocul continua.

