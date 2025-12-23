S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer

Olimpiu Moruțan (26 de ani) ar putea pleca de la Aris Salonic după doar jumătate de sezon.

După ce în sezonul precedent a fost împrumutat de Ankaragucu la Pisa, Moruțan a semnat pe 19 iulie un contract valabil până în 2028 cu Aris.

Olimpiu Moruțan ar putea pleca de la Aris Salonic

Aventura lui Moruțan la Aris s-ar putea termina în această iarnă. Formația din Salonic ia în calcul posibilitatea unui împrumut sau chiar a unei vânzări, dacă va exista interes pentru fotbalistul român, scrie gazzetta.gr.

Internaționalul român a avut o jumătate de sezon sub așteptări, iar sursa citată a găsit și o explicație: Moruțan nu a evoluat pe poziția sa, cea de „număr 10”, fiind folosit de cele mai multe ori în banda dreaptă a atacului.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

Agentul lui Moruțan a început deja să îl propună la mai multe cluburi din Turcia, acolo unde acesta a jucat anterior, și chiar și în România.

„Încercăm să găsim alte echipe unde s-ar putea integra mai ușor și mai bine. Nu știu dacă acest lucru se va întâmpla în iarnă, dar este foarte probabil în vară”, a declarat agentul fotbalistului pentru fanatik.com.tr.

În 16 meciuri jucate în tricoul lui Aris Salonic, Olimpiu Moruțan nu a reușit niciun gol și nicio pasă decisivă.

