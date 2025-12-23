S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer
Olimpiu Moruțan FOTO: IMAGO
Stranieri

S-au convins de Moruțan Decizia luată de Aris Salonic în privința fotbalistului român, la 5 luni de la transfer

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 23.12.2025, ora 16:23
  • Olimpiu Moruțan (26 de ani) ar putea pleca de la Aris Salonic după doar jumătate de sezon.

După ce în sezonul precedent a fost împrumutat de Ankaragucu la Pisa, Moruțan a semnat pe 19 iulie un contract valabil până în 2028 cu Aris.

Șoc la Rapid: Gâlcă amenință că pleacă! O decizie a conducerii, peste capul tehnicianului, l-a înfuriat pe Gâlcă. A izbucnit și la interviu
Citește și
Șoc la Rapid: Gâlcă amenință că pleacă! O decizie a conducerii, peste capul tehnicianului, l-a înfuriat pe Gâlcă. A izbucnit și la interviu
Citește mai mult
Șoc la Rapid: Gâlcă amenință că pleacă! O decizie a conducerii, peste capul tehnicianului, l-a înfuriat pe Gâlcă. A izbucnit și la interviu

Olimpiu Moruțan ar putea pleca de la Aris Salonic

Aventura lui Moruțan la Aris s-ar putea termina în această iarnă. Formația din Salonic ia în calcul posibilitatea unui împrumut sau chiar a unei vânzări, dacă va exista interes pentru fotbalistul român, scrie gazzetta.gr.

Internaționalul român a avut o jumătate de sezon sub așteptări, iar sursa citată a găsit și o explicație: Moruțan nu a evoluat pe poziția sa, cea de „număr 10”, fiind folosit de cele mai multe ori în banda dreaptă a atacului.

2 milioane de euro
este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan, conform Transfermarkt

Agentul lui Moruțan a început deja să îl propună la mai multe cluburi din Turcia, acolo unde acesta a jucat anterior, și chiar și în România.

„Încercăm să găsim alte echipe unde s-ar putea integra mai ușor și mai bine. Nu știu dacă acest lucru se va întâmpla în iarnă, dar este foarte probabil în vară”, a declarat agentul fotbalistului pentru fanatik.com.tr.

În 16 meciuri jucate în tricoul lui Aris Salonic, Olimpiu Moruțan nu a reușit niciun gol și nicio pasă decisivă.

Citește și

Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong
Diverse
14:50
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong
Citește mai mult
Alarmă în lupta antidoping O nouă amenințare: se dezvoltă „EPO din viermi marini”. Legătura cu Lance Armstrong
Drama lui Verkuijl Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident » FOTO: Tânărul fotbalist, devastat înainte de meci
Campionate
14:04
Drama lui Verkuijl Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident » FOTO: Tânărul fotbalist, devastat înainte de meci
Citește mai mult
Drama lui Verkuijl Iubita mijlocașului de la Ajax, ucisă într-un accident » FOTO: Tânărul fotbalist, devastat înainte de meci

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
Unul dintre creatorii celebrului joc „Call of Duty”, Vince Zampella, mort după ce s-a izbit cu Ferrariul într-un parapet. Accidentul a fost filmat
grecia Aris Salonic olimpiu morutan
Știrile zilei din sport
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Special
23.12
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Citește mai mult
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Superliga
23.12
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Citește mai mult
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Superliga
23.12
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
Citește mai mult
„Să nu mai girăm porcării” Săpunaru, față în față cu imaginile controversate de la derby: „O s-o mai fac!” + Stelea și Balint au intervenit
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Special
23.12
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Citește mai mult
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:00
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
Putea ajunge traficant VIDEO. Viața de film a unui dintre cei mai apreciați jucători străini din Liga 1: „Mi-au zis să vând droguri, mi-au împușcat un văr”
20:40
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
Pas decisiv pentru noul Stadion Dinamo Veste uriașă anunțată de Ionuț Lupescu înainte de Crăciun: „Azi sau mâine vine!”
22:48
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
Au bătut palma Dinamo a încheiat un parteneriat neașteptat » Ce avantaje vor avea cele două cluburi
19:46
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
50.000 € pentru un blat în Liga 1! VIDEO. Dezvăluiri incendiare: un fotbalist important spune cum a fost contactat să trântească un meci decisiv
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Top stiri din sport
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campionate
23.12
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Citește mai mult
Gafă imensă VIDEO. Fundașul din Liga 1 s-a făcut de râs la Cupa Africii! A greșit incredibil la singurul gol al meciului
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Superliga
23.12
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Citește mai mult
Campioană-surpriză în Liga 1? Cum arată șansele la titlu la finalul anului 2025 + cine ajunge în play-off
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Stranieri
23.12
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper. Tottenham trebuie să accepte o condiție
Citește mai mult
Drăgușin, atracția Serie A Un club italian de mare tradiție e interesat de stoper.  Tottenham trebuie să accepte o condiție
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Diverse
23.12
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua
Citește mai mult
Jake Paul, bani și arme în avion FOTO: Postare controversată făcută de starul american, după ce a fost trimis la podea de Anthony Joshua

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 31 rapid 43 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share