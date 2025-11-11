Radu Naum Democrație de cumetrie
Radu Naum Democrație de cumetrie

Publicat: 11.11.2025, ora 19:19
Actualizat: 11.11.2025, ora 19:40
  • Că sportul nu are mai nimic democratic în el e o evidență.
  • Dar ce se întâmplă în fotbalul nostru frizează dictatura caricaturală, primită plocon de maimarii lui prin incapacitatea endemică a membrilor acestei societăți de a fi conduși altfel decât de un șahinșah, de un om providențial, de un atotștiutor (când nu e, vorba neostoitului Borcea, autostivuitor), de rit cu populația needucată care vota în anii de început cu cine apărea mai mult la televizor.

Două doamne în etate, chestionate în ‘96 de ce votează cu Iliescu și nu cu Constantinescu, au răspuns aproape indignate: „Cum de ce?! Pentru că Iliescu e președinte. Când o să fie Constantinescu, o să votăm cu el”. Recunoașteți țara?

Oricine vine la putere ia puterea cu el acasă și o închide în beci. Răzvan Burleanu a avut parte de două alegeri cu turbulențe, apoi lucrurile au mers ca unse (detractorii susțin că și la primele două au mers în subteran la fel de fluid, dar nu ne luăm după răutăcioși, doar trăim în libertate, democrație, nesecurism, nu?).

Democrație de cumetrie

Gino Iorgulescu, după ce i-a înfipt pesedismul între omoplați lui Mitică Dragomir la alegerile din 2013, a dormit pe un pat de flori. Până când l-a trezit brusc un pocnet teribil produs de coliziunea dintre două mașini dintre care una condusă cu 146 km/h, 1,96 g/l alcoolemie și ceva cocaină.

Și de atunci a părut că are o singură profesie, să-și salveze fiul. Un caz tragic. Și pentru mort, și pentru cei vii. Și pentru țară. 

Acum Iorgulescu vrea să nu aibă contracandidat la funcția de președinte al Ligii, unde salariul e unul civilizat, de 33.000. „Din banii aduși de mine”. Adică banii din drepturile TV. Cum ar veni, el centrează, el dă gol la televizor.

Radu Naum Democrație de cumetrie Radu Naum Democrație de cumetrie

Ce nevoie am mai avea de Rapid, FCSB, Dinamo, Craiova?! Iorgulescu vrea să modifice statutul cu trei chestiuni esențiale: mandat mai lung, posibilitatea de a înșirui mandatele și condiții restrictive de înscriere în cursă, cel puțin 5 ani neîntrerupți la conducerea unui club de L1, FRF sau LPF (cucu, Gino!).

Adică dacă mâine Ion Țiriac sau Daniel Dineș, miliardari, minți strălucite în business și nu numai, ar vrea să candideze ca să ducă fotbalul la astre, li s-ar pune o mână în piept: niet! Nu sunteți buni, nene! Ia mai treceți voi mai întâi prin ciorba noastră și după aia mai vedem dacă vă mai ține pofta să vă luptați cu jupânul fotbalului profesionist.

De fapt, Dani Coman, președintele FC Argeș, e vizat pentru că el și-a anunțat candidatura. Dani Coman are o voce tristă, resemnată când vorbește despre această prestidigitație. Pare că a înțeles. Dar alții susțin că nu pricep. Că nu vor să se supună. Murim, dar nu ne predăm!

Toți greii Ligii 1 se opun

Marica, acționar la Farul, a rupt masa. „Ajung să devină dictatori!”, a spus despre șefii federației și ai ligii. Patronul de la Botoșani, până mai ieri lider al campionatului, a tras de la șold: „Lipsă de obraz, obrăznicie!”. Gigi Becali nu e mulțumit de contractul prea lung de drepturi TV, pe 10 ani. Contract care e ținut la secret.

Andrei Nicolescu a trimis o scrisoare oficială Ligii, contestă gaura de ac prin care trebuie să intre un eventual competitor al lui Iorgulescu. Craiova și Rapid n-ar fi nici ele fericite cu schimbarea de statut. Practic mai toți greii fotbalului se opun, dar e ca la câștigarea titlului, importante sunt meciurile cu cei mici. Și cei mici, vorba unui hâtru, trag la mici.

Impresia e că această entorsă morală a regulamentului de participare poate fi stopată. Federația are o mare importanță în a da semnale, iar Burleanu a fost multă vreme en froid cu Iorgulescu, acum relațiile sunt mai bune circumstanțial, dar nu e o mare iubire între ei, sunt oameni veniți din sfere diferite.

Sfere din influență? Cine a zis asta?! Nu mai râde mă, tu, ăla cu mustață! Deci, se poate. Dar se poate cu adevărat? Operațiunea adormirea opoziției se va desfășura în zilele următoare la munte. E posibil ca unii să semnalizeze la stânga și să o ia la dreapta. E un loc plin de maeștri în arta deghizării. Noul statut trebuie supus la vot. Credeți că șeful Ligii, cu toate alifiile cu care e uns, ar fi riscat asta dacă nu avea ceva în mânecă?

Marica o fi revoltat, dar Hagi, majoritar la Farul, a fost coleg cu Gino. Tare, tare interesant ce va ieși de la „Împăratul romanilor”, unde sunt cazați trimișii cluburilor. Un împărat sau un proletar? După vorbele apocaliptice ale lui Valeriu Iftime, miza e uriașă: „Dacă noi românii, cele 16 cluburi, acceptăm acest lucru, atunci suntem chiar de râsul lumii. O să murim proști!”. Curat proști, dar umflați voturile!

