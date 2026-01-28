Comportament neadecvat Antrenorul jucătoarei de pe locul #50 mondial, anchetat de WTA
Comportament neadecvat Antrenorul jucătoarei de pe locul #50 mondial, anchetat de WTA

Publicat: 28.01.2026, ora 12:28
  • WTA a început o anchetă asupra lui Rafael Font de Mora (57 de ani), antrenorul americancei Peyton Stearns (24 de ani, #50 WTA), pentru comportament neadecvat cu jucătoarele pe care le-a pregătit în trecut.

Rafael Font de Mora a început colaborarea cu Peyton Stearns la începutul acestui an, după o perioadă îndelungată în care a lipsit din antrenorat.

Jucătoarea americană vine după eliminarea din turul 3 de la Australian Open. Stearns a fost învinsă de Amanda Anisimova cu scorul de 1-6, 4-6.

Rafael Font de Mora, anchetat de WTA

Rafael Font de Mora este anchetat de Asociația de Tenis Feminin (WTA) pentru presupuse abateri și relații inadecvate pe care le-a avut cu jucătoare pe care le-a antrenat.

Potrivit The Athletic, Pam Shriver, câștigătoare a 22 de titluri de Grand Slam la dublu, dar și o altă jucătoare au depus plângeri împotriva lui De Mora.

În centrul anchetei realizate de WTA se află relația dintre Font de Mora și Meghann Shaughnessy, fost număr 11 în circuitul feminin în 2001.

Chiar celebra jucătoare Pam Shriver a depus plângerea referitoare la relația dintre antrenor și Shaughnessy, atunci când ei au colaborat în anii '90 și 2000.

„La vârsta de 14 ani, jucătoarea Meghann Shaughnessy s-a mutat de lângă familia ei pentru a locui împreună cu antrenorul ei, Roberto Font de Mora, pe atunci în vârstă de 25 de ani, alături de alți jucători.

Cinci ani mai târziu, când avea 19 ani, Meghann și antrenorul s-au logodit, chiar când cariera lui Pam Shriver se apropia de sfârșit, iar cea a lui Shaughnessy abia începea.

Font de Mora susține că relația sa cu Shaughnessy a rămas platonică până când ea a împlinit 18 ani, deși surse din acea perioadă spun că părinții ei au încercat de două ori să o îndepărteze de el.

Font de Mora și Shaughnessy nu s-au căsătorit niciodată și și-au încheiat relația în 2005”, scrie The Athletic, citat de en.tennistemple.com.

Pam Shriver (63 de ani) este o susținătoare vocală a măsurilor de protecție și siguranță a sportivilor. Aceasta a declarat că „l-a întâlnit pe Font de Mora într-unul dintre hotelurile turneului și apoi a informat WTA despre trecutul său”.

Fostul număr 1 mondial la dublu ar fi depus o plângere și la Centrul pentru Siguranță în Sport din SUA.

„Comportament agresiv, violență verbală și fizică”

O altă jucătoare, care a dorit să rămână sub protecția anonimatului, a precizat că antrenorul spaniol a avut un comportament inadecvat în timpul colaborării lor.

„Ea îl acuză de comportament agresiv, violență verbală și fizică, inclusiv insulte adresate ei și mingi aruncate în mod deliberat în direcția ei.

Relatarea ei a fost în mare parte confirmată pentru The Athletic de o altă jucătoare care a lucrat, de asemenea, cu el”, mai scrie sursa citată.

Rafael Font de Mora a fost rugat, printr-un mesaj trimis pe e-mail, să ofere o reacție o privire la acuzațiile aduse asupra lui.

„Întrebările dvs. sunt afirmații care nu sunt adevărate. Îmi coordonez antrenamentele cu antrenori profesioniști și sunt un antrenor foarte pozitiv”, a fost răspunsul spaniolului, conform tennis365.com.

După ce a fost eliminată în turul 3 de la Australian Open, Peyton Stearns a refuzat să comenteze acuzațiile aduse antrenorului ei.

WTA va continua ancheta și va lua o decizie în privința lui Font de Mora în următoarele săptămâni.

