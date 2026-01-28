„Suntem singure doar la duș și la toaletă” Iga Swiatek se plânge de lipsa de intimitate de la Australian Open: „Nu suntem animale la grădina zoologică!”

Iga Swiatek (24 de ani, #2 WTA) s-a alăturat corului tot mai numeros de jucătoare de tenis care cer mai multă intimitate în afara terenurilor la Australian Open.

Sportiva din Polonia a fost învinsă, miercuri, în sferturile competiției de jucătoarea kazahă Elena Rybakina (26 de ani, #5 WTA), scor 7-5, 6-1.

Afirmațiile lui Swiatek vin după ce Coco Gauff (21 de ani, #3 WTA) a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce își distrugea racheta în drumul spre vestiar. Americanca a declarat că acesta ar fi trebuit să fie un moment personal.

Incidentul s-a produs după ce Gauff a fost învinsă de Elina Svitolina (31 de ani, #10 WTA) în sferturile competiției, scor 6-1, 6-2. La finalul meciului care a durat doar 59 de minute, americanca s-a dus într-un loc retras din labirintul de holuri situate în incinta stadionului și a izbit racheta de podea în mod repetat.

Fără ca jucătoarea să știe, camerele de filmat au înregistrat întregul moment, iar videoclipul a fost difuzat telespectatorilor din întreaga lume. La conferința de presă de după meci, Gauff s-a declarat nemulțumită de faptul că nu există intimitate nicăieri la Australian Open, cu excepția vestiarului.

Iga Swiatek: „Suntem jucătoare sau animale?”

Iga Swiatek i-a luat apărarea lui Coco Gauff, după ce americanca s-a plâns de lipsa intimității la Australian Open.

„Întrebarea este: suntem jucătoare de tenis sau animale la grădina zoologică, unde sunt observate chiar și când își fac nevoile?”, a declarat sportiva din Polonia după meciul cu Rybakina, potrivi Reuters.

„Evident că e o exagerare, dar ar fi frumos să avem puțină intimitate. Ar fi frumos să avem propriul nostru proces și să nu fim mereu sub supraveghere”, a continuat Swiatek.

Amanda Anisimova: „Coco nu a avut niciun cuvânt de spus”

Amanda Anisimova (24 de ani, #4 WTA) a declarat, la rândul ei, că știe că jucătorii nu au prea multă intimitate la Australian Open, adăugând că „a ținut capul plecat” până a ajuns la vestiar. Americanca a fost învinsă în sferturi de Jessica Pegula, scor 6-2, 7-6 (1).

„Evident, sunt momente bune pe care oamenii le văd și asta e distractiv. Apoi, când pierzi, sunt momente mai puțin bune. Videoclipul în care apare Coco e dur, pentru că ea nu a avut niciun cuvânt de spus în privința asta”, a spus Anisimova.

Și Jessica Pegula (31 de ani, #6 WTA) a declarat că turneul trebuie să reducă numărul de momente filmate în afara terenului, adăugând că situația pare să fie mai gravă anul acesta, deoarece jucătoarele au impresia că sunt filmate în permanență.

„Mă gândeam: «Nu pot să aibă fetele astea măcar un moment de liniște?». Coco n-a greșit când a spus că singurul loc sigur este vestiarul, ceea ce este o nebunie”, a declarat Pegula.

„Am văzut pe internet că oamenii făceau zoom ca să vadă ecranele telefoanelor jucătorilor și chestii de genul ăsta. Este complet inutil, este o încălcare a vieții private. Efectiv, singurul moment în care nu ești înregistrat este când faci duș și mergi la toaletă”, a continuat sportiva din SUA.

Diferențe mari între Australian Open și alte turnee de Grand Slam

În condițiile în care jucătorii de top se află sub supraveghere constantă la Australian Open, Swiatek a simțit nevoia să facă o comparație între marile turnee.

Poloneza a remarcat că alte turnee de Grand Slam, precum Roland Garros sau Wimbledon, oferă zone de refugiu în care camerele de filmat și fanii nu au fost să intre.

„Există spații unde poți merge când ai nevoie. Dar există unele turnee în care acest lucru este imposibil și ești constant sub observație, dacă nu de fani… atunci de camere de filmat”, a continuat poloneza.

Marți, poloneza a fost protagonista unui videoclip care s-a viralizat pe internet, după ce nu i s-a permis accesul în incinta stadionului la Australian Open pentru că își uitase acreditarea.

Even the biggest stars have to wait as Iga Swiatek stops to collect her accreditation before she can enter 😅 pic.twitter.com/RoQTu4eMXu — TNT Sports (@tntsports) January 26, 2026

„Cu siguranță, nu este simplu. Dar nu cred că lucrurile ar trebui să se întâmple așa. Suntem jucători de tenis, trebuie să fim urmăriți pe teren și în presă. Meseria noastră nu este să devenim meme-uri când ne uităm acreditarea. Este amuzant, cu siguranță. Oamenii au despre ce să discute, dar pentru noi nu cred că este necesar”, a adăugat sportiva.

Când a fost întrebată dacă a discutat cu organizatorii turneului despre acest subiect, Swiatek a ridicat din umeri și a spus: „Ce rost are?”.

