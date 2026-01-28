Confuzie cu Istvan Kovacs Italienii, gafă mare în privința celui mai important arbitru FIFA din România, înainte de Borussia Dortmund - Inter

Cel mai cunoscut arbitru din România, Istvan Kovacs (41 de ani), nu e atât de celebru în Italia. 😀

Două publicații din „Cizmă” i-au greșit naționalitatea românului delegat să arbitreze meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, în runda #8 din Liga Campionilor.

Partida are loc în această seară, de la ora 22:00, în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Istvan Kovacs a fost o prezență constantă în meciurile din competițiile europene, fiind delegat frecvent la partide importante, inclusiv la câte o finală în fiecare dintre cele trei competiții continentale: Conference League 2022, Europa League 2024 și Liga Campionilor 2025.

Cu toate acestea, centralul român le-a dat mari bătăi de cap italienilor înaintea partidei dintre Borussia Dortmund și Inter Milano.

Presa din Italia i-a greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs

Într-un articol în care enumerau toți arbitrii ultimei runde a fazei principale din Liga Campionilor, italienii de la celebra publicație corrieredellosport.it i-au greșit naționalitatea „centralului” originar din Carei:

„Arbitrul turc Kovacs va arbitra meciul Dortmund - Inter.” , au titrat jurnaliștii din Cizmă.

captură foto de pe Corriere dello Sport

Jurnaliștii de la sempreinter.it au menționat:

„Oficial – Arbitru maghiar desemnat pentru meciul din Liga Campionilor dintre Borussia Dortmund și Inter Milano”.

captură foto: sempreinter.com

Cei care au scris corect au fost italienii de la fcinternews.it:

„Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară, va fi arbitrul meciului Borussia Dortmund - Inter, din ultima etapă a fazei grupei Ligii Campionilor, programat, miercuri”.

foto: fcinternews.it

Istvan Kovacs va arbitra meciul Borussia Dortmund - Inter Milano din Liga Campionilor

Kovacs a fost delegat să conducă partida din runda #8, pe Signal Iduna Park, acesta fiind al cincilea meci arbitrat de centralul român în actualul sezon al Ligii Campionilor.

El va fi asistat la cele două tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi , iar arbitru de rezervă va fi fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs .

și , iar arbitru de rezervă va fi fratele lui Istvan, . În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, ocupă locul 14, cu 12 puncte. Borussia Dortmund se află pe poziția 16, cu 11 puncte.

Conform noului format al competiției, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar echipele de pe locurile 9–24 vor merge într-un play-off.

Meciurile din Liga Campionilor arbitrate de Istvan Kovacs în sezonul 2025–2026:

17 septembrie 2025: Olympiacos – Pafos 0-0

Olympiacos – Pafos 0-0 1 octombrie 2025: Villarreal – Juventus 2-2

Villarreal – Juventus 2-2 4 noiembrie 2025: Liverpool – Real Madrid 1-0

Liverpool – Real Madrid 1-0 21 ianuarie: Galatasaray – Atletico Madrid 1-1

21 de cartonașe galbene și o eliminare a dictat Istvan Kovacs în cele patru meciuri arbitrate în Liga Campionilor, sezonul 2025–2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport