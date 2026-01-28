Confuzie cu Istvan Kovacs Italienii, gafă mare în privința celui mai important arbitru FIFA din România, înainte de Borussia Dortmund - Inter
Istvan Kovacs/ Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Confuzie cu Istvan Kovacs Italienii, gafă mare în privința celui mai important arbitru FIFA din România, înainte de Borussia Dortmund - Inter

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.01.2026, ora 10:11
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 10:12
  • Cel mai cunoscut arbitru din România, Istvan Kovacs (41 de ani), nu e atât de celebru în Italia. 😀
  • Două publicații din „Cizmă” i-au greșit naționalitatea românului delegat să arbitreze meciul dintre Borussia Dortmund și Inter Milano, în runda #8 din Liga Campionilor.
  • Partida are loc în această seară, de la ora 22:00, în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Istvan Kovacs a fost o prezență constantă în meciurile din competițiile europene, fiind delegat frecvent la partide importante, inclusiv la câte o finală în fiecare dintre cele trei competiții continentale: Conference League 2022, Europa League 2024 și Liga Campionilor 2025.

Cu toate acestea, centralul român le-a dat mari bătăi de cap italienilor înaintea partidei dintre Borussia Dortmund și Inter Milano.

„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm”
Citește și
„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm”
Citește mai mult
„Nu mai depinde doar de noi” Cristi Chivu e pregătit să obțină victoria cu Dortmund, dar nu uită că e la mâna rezultatelor: „Trebuie să acceptăm”

Presa din Italia i-a greșit naționalitatea lui Istvan Kovacs

Într-un articol în care enumerau toți arbitrii ultimei runde a fazei principale din Liga Campionilor, italienii de la celebra publicație corrieredellosport.it i-au greșit naționalitatea „centralului” originar din Carei:

„Arbitrul turc Kovacs va arbitra meciul Dortmund - Inter.”, au titrat jurnaliștii din Cizmă.

captură foto de pe Corriere dello Sport captură foto de pe Corriere dello Sport
captură foto de pe Corriere dello Sport

Jurnaliștii de la sempreinter.it au menționat:

„Oficial – Arbitru maghiar desemnat pentru meciul din Liga Campionilor dintre Borussia Dortmund și Inter Milano”.

captură foto: sempreinter.com captură foto: sempreinter.com
captură foto: sempreinter.com

Cei care au scris corect au fost italienii de la fcinternews.it:

„Istvan Kovacs, arbitru român de origine maghiară, va fi arbitrul meciului Borussia Dortmund - Inter, din ultima etapă a fazei grupei Ligii Campionilor, programat, miercuri”.

foto: fcinternews.it foto: fcinternews.it
foto: fcinternews.it

Istvan Kovacs va arbitra meciul Borussia Dortmund - Inter Milano din Liga Campionilor

Kovacs a fost delegat să conducă partida din runda #8, pe Signal Iduna Park, acesta fiind al cincilea meci arbitrat de centralul român în actualul sezon al Ligii Campionilor.

  • El va fi asistat la cele două tușe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar arbitru de rezervă va fi fratele lui Istvan, Szabolcs Kovacs.
  • În camera VAR se vor afla Rob Dieperink (Țările de Jos) și Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, ocupă locul 14, cu 12 puncte. Borussia Dortmund se află pe poziția 16, cu 11 puncte.

Conform noului format al competiției, primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar echipele de pe locurile 9–24 vor merge într-un play-off.

Meciurile din Liga Campionilor arbitrate de Istvan Kovacs în sezonul 2025–2026:

  • 17 septembrie 2025: Olympiacos – Pafos 0-0
  • 1 octombrie 2025: Villarreal – Juventus 2-2
  • 4 noiembrie 2025: Liverpool – Real Madrid 1-0
  • 21 ianuarie: Galatasaray – Atletico Madrid 1-1
21 de cartonașe galbene
și o eliminare a dictat Istvan Kovacs în cele patru meciuri arbitrate în Liga Campionilor, sezonul 2025–2026

Citește și

FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat  transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali
Superliga
22:46
„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali
Citește mai mult
„L-am sunat non-stop” Victor Angelescu a explicat cum s-a realizat  transferul lui Moruțan la Rapid, după acuzațiile lui Gigi Becali

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Liga Campionilor borussia dortmund Inter Milano Istvan Kovacs presa din italia
Știrile zilei din sport
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Campionate
11:00
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Citește mai mult
„Afacerea Genoa”, primul bilanț contabil  Mecanismul prin care Dan Șucu a preluat clubul din Serie A » Expert financiar: „Avantaj fiscal”
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Superliga
10:51
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
Citește mai mult
Nicolescu nu o vede pe FCSB în play-off Președintele lui Dinamo nu crede în șansele rivalei: „Foarte greu spre imposibil”
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Liga Campionilor
09:59
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
Citește mai mult
„Am primit exact ce meritam” Chivu, după ce Inter a câștigat cu Dortmund, dar a ratat calificarea directă în optimi: „Mourinho? Eu mă gândesc la altcineva”
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Liga Campionilor
09:46
„Este o rușine” Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Citește mai mult
„Este o rușine”  Mbappe, nervos după eșecul suferit de Real Madrid în Liga Campionilor: „O campioană nu face asta” » Vinovatul găsit de Arbeloa
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
13:25
Mesaj de pe Emirates VIDEO. A anunțat că vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
Mesaj de pe Emirates  VIDEO. A anunțat că  vine în Liga 1, înainte de meciul din Liga Campionilor: „Abia aștept să port culorile”
13:08
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
A scris istorie pe Camp Nou Noul star al fotbalului mondial a doborât un record vechi de 66 de ani + I-a depășit pe Lamine Yamal și Lennart Karl
12:14
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Stanciu e jucătorul lui Dalian! Transferul nu a fost anunțat oficial, dar clubul chinez a prezentat noii jucători. Era acolo!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Campionate
28.01
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Citește mai mult
„Mi-au ascuns multe lucruri” Mărturia unui supraviețuitor al tragediei în care au murit 7 fani PAOK: „S-a întâmplat atât de repede”
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Liga Campionilor
00:13
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Citește mai mult
Final incendiar în Liga Campionilor Mourinho, calificare miraculoasă! Interul lui Chivu și Real Madrid merg doar în play-off
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Superliga
28.01
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Citește mai mult
Ngezana, pe picior de plecare? Ofertă dintr-un campionat important pentru fundașul celor de la FCSB
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Campionate
28.01
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă
Citește mai mult
Record spulberat Jucătorul implicat într-un scandal de pariuri pleacă din Premier League pentru o sumă uriașă

Echipe/Competiții

fcsb 98 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 34 rapid 20 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 8 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
29.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share