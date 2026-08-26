Raheem Sterling riscă 2 ani de închisoare! Ce acuzații i se aduc fostului internațional englez
Raheem Sterling (foto: Instagram)
Campionate

Raheem Sterling riscă 2 ani de închisoare! Ce acuzații i se aduc fostului internațional englez

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 11:25
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 11:31
  • Raheem Sterling (31 de ani) are probleme serioase cu justiția britanică. Fostul atacant al lui Manchester City, Liverpool, Chelsea și al naționalei Angliei a fost pus oficial sub acuzare în urma accidentului rutier în care a fost implicat în luna mai.
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Potrivit poliției din Hampshire, Sterling este acuzat de conducere periculoasă, posesie de protoxid de azot în scopul inhalării necorespunzătoare și neprezentarea unei probe.

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Raheem Sterling riscă 2 ani de închisoare! Ce acuzații i se aduc

Accidentul în care a fost implicat Sterling s-a produs pe 28 mai 2026, pe autostrada M3, pe sensul de mers către sud, în apropiere de Minley Interchange, în Hampshire.

Fostul internațional englez se afla la volanul unui Lamborghini evaluat de presa britanică la aproximativ 270.000 de lire sterline.

Potrivit informațiilor publicate după incident, mai mulți șoferi au alertat serviciile de urgență după ce au observat automobilul circulând în mod haotic pe autostradă.

Ulterior, mașina a fost implicată într-o coliziune cu barierele de protecție. Nicio altă mașină nu a fost implicată și nu au fost raportate persoane rănite.

Sterling a fost arestat în urma incidentului și eliberat, ulterior, pe cauțiune, în timp ce ancheta a continuat.

Ancheta a ajuns acum într-o nouă etapă. Poliția a confirmat că Sterling va răspunde în fața instanței pentru trei acuzații: conducere periculoasă, posesie de protoxid de azot pentru inhalare necorespunzătoare și neprezentarea unei probe, scrie talksport.com.

Fostul internațional englez trebuie să se prezinte la Basingstoke Magistrates' Court pe 15 septembrie 2026.

În cazul unei condamnări pentru conducere periculoasă, Sterling poate ajunge să primească o pedeapsă de până la doi ani de închisoare, pedeapsa maximă prevăzută de lege.

În Marea Britanie, protoxidul de azot substanțăcunoscută popular drept „gaz ilariant”, a fost clasificată drept drog de clasa C începând cu 8 noiembrie 2023, iar posesia sa este ilegală atunci când există intenția de a o inhala în mod necorespunzător, în scop recreațional.

Posesia unui drog din clasa C poate atrage, în anumite circumstanțe, o pedeapsă de până la doi ani de închisoare, amendă nelimitată sau ambele.

Sterling a fost una dintre figurile importante ale generației sale la Manchester City și a adunat 82 de selecții pentru naționala Angliei, pentru care a marcat 20 de goluri.

În ultimii ani, însă, cariera sa a intrat în declin. După despărțirea de Chelsea, a avut o perioadă de împrumut la Arsenal, iar în 2026 a ajuns la Feyenoord. Aventura din Olanda a fost de scurtă durată, iar Sterling este în prezent liber de contract.

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