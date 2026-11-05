Raphinha a decis Ce se întâmplă cu starul Barcelonei. Anunțul făcut de catalani

Raphinha (29 de ani), starul brazilian din atacul Barcelonei, a semnat prelungirea contractului cu formația catalană.

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Fotbalistul brazilian avea o înțelegere valabilă până în 2028 și, deși nu exista neapărat o presiune temporală, clubul blaugrana nu și-a asumat niciun risc și i-a pus pe masă o nouă ofertă celui mai în formă jucător din La Liga.

Raphinha, contract nou până în 2030

Starul din atacul lui Hansi Flick a avut o primă parte de sezon incredibilă, reușind să fie decisiv în aproape toate partidele în care a jucat.

Astfel, Barcelona a venit cu nou contract pentru Raphinha, ale cărui detalii financiare nu au fost încă dezvăluite.

Anterior, în înțelegerea valabilă până în 2028, fotbalistul câștiga aproximativ 153.000 de euro pe săptămână, adică 10,4 milioane de euro anual.

A true statement of intent. Our beloved captain will continue to lead the project until 2030. 💙❤️ https://t.co/qTlvqvUuvg — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

„Mă simt mândru pentru această prelungire, datorită tuturor realizărilor mele la acest club, atât la nivel individual, cât și colectiv. Sper să rămân pentru mulți ani și, dacă picioarele îmi vor permite, să continui să joc la un nivel ridicat. Fac tot ce pot pentru club.

(n.r. - despre forma fizică) Mă simt foarte bine, dar nu sunt la 100%. Am mare grijă de mine, așa că suporterii nu ar trebui să-și facă griji. Fac tot ce pot pentru a fi în cea mai bună formă.

Mai am un trofeu care îmi lipsește (n.r. - Liga Campionilor), dar vreau să câștig cât mai multe în acest tricou, de acum până în 2030”, a declarat Raphinha, potrivit fcbarcelona.com.

19 goluri și 3 pase decisive a reușit Raphinha în 13 apariții în acest sezon

Raphinha nu a fost decisiv în doar 4 dintre toate cele 15 partide disputate de Barcelona până acum. A lipsit cu Getafe și Galatasaray, iar cu Betis și PSG a bifat, cumulat, 80 de minute în care nu a reușit să livreze vreun gol sau vreun assist.

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