O nouă plecare de la Rapid Giuleștenii au oficializat despărțirea

Rapid a oficializat despărțirea de Borisav Burmaz (25 de ani).

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Atacantul din Serbia ajungea în Giulești în ianuarie 2024, când Rapid le plătea celor de la FK Vozdovac suma de 400.000 de euro.

Burmaz a avut evoluții apreciate în primul său sezon în tricoul alb-vișiniilor, însă în vara lui 2025 a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a revenit pe teren abia în primăvara acestui an . A evoluat doar în trei meciuri în stagiunea trecută.

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Rapid a oficializat despărțirea de Borisav Burmaz

Burmaz a fost folosit de Daniel Pancu în primele două etape (1-0 cu Sepsi și 1-1 cu FC Botoșani) ale noului sezonului. După venirea lui Filip Stojilkovic (26 de ani), atacantul sârb a ieșit din calculele tehnicianului din Giulești.

Jason Kodor și Timotej Jambor sunt variantele pe care Pancu le mai are la dispoziție pentru postul de atacant.

„Mulțumim, Borisav Burmaz!

Aproape doi ani și jumătate în Giulești, 61 de meciuri și 11 goluri în tricoul alb-vișiniu, iar acum povestea a ajuns la final.

FC Rapid și atacantul Borisav Burmaz au decis, de comun acord, încetarea contractului.

Îți mulțumim pentru fiecare minut în alb-vișiniu și pentru că ai făcut parte din povestea noastră!

Odată rapidist, mereu rapidist.

Mult succes în următoarele provocări, Bora!”, a anunțat Rapid pe rețelele de socializare ale clubului.

Victor Angelescu: „Are ofertă din Serbia”

Luni, președintele giuleștenilor a vorbit și el despre situația lui Burmaz:

„Din ce am înțeles, are ofertă din Serbia. Nu știu sigur, așa am înțeles. Suntem cu banii la zi. El s-a accidentat atunci, pentru ca un jucător să îi revină la același nivel e nevoie de cam 9-10 luni în care să joace”, declara Angelescu.

Pe lângă Burmaz, Rapid s-a despărțit în această vară și de Cristian Ignat (23 de ani).

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