Un nou eșec pentru Rapid VIDEO. Giuleștenii pierd și cu CFR Cluj și ajung la trei înfrângeri consecutive în play-off

CFR Cluj a învins Rapid, scor 2-1, în ultimul meci al etapei #7 din play-off-ul Ligii 1.

Continuă criza pentru formația antrenată de Constantin Gâlcă.

Într-o atmosferă ostilă, în care au fost huiduiți și înjurați de propriii suporteri, jucătorii Rapidului nu s-au regăsit în prima repriză, iar CFR Cluj a profitat cu vârf și îndesat.

RAPID - CFR CLUJ 1-2 . Trei înfrângeri consecutive pentru giuleșteni

Zahovic a deschis scorul în minutul 18, iar Cordea a dublat avantajul oaspeților, după ce a transformat un penalty venit în urma unei erori majore ale lui Christensen.

După reluarea jocului, Rapid a dat semne de viață. Moruțan a redus din diferență cu primul său gol marcat de la revenirea în Liga 1, însă elevii lui Gâlcă n-au mai avut forța necesară de a marca și golul egalizator, în ciuda ocaziilor multipe la poarta lui Popa.

În urma acestui rezultat, Rapid este pe locul 5, cu 32 de puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 3, cu 40.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 7 40* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30

*beneficiază de rotunjire

Rapid - CFR Cluj 1-2

Au marcat: Moruțan ('59)/ Zahovic ('18), Cordea ('35, pen)

Min.80 - Cordea primește o minge în interiorul careului de 16 metri, șutează, dar balonul se duce puțin pe lângă poarta lui Aioani.

Min.68 - Aioani are o nouă intervenție excelentă, de această dată la lovitura de cap a lui Huja.

Min.66 - Schimbare la Rapid: iese Paraschiv, intră Burmaz.

Min.64 - Dublă schimbare la CFR Cluj: ies Biliboc și Zahovic, intră Sfaiț și Aliev.

Min.59 - GOL Rapid, 1-2! Moruțan bifează prima sa reușită în tricoul giuleștenilor, după un contraatac la care a mai participat și Christensen.

Min.57 - Camora trimite slab către propria poartă, Christensen este atent, însă șutează pe lângă pe lângă din doar câțiva metri.

Min.55 - Korenica primește o minge la aproximativ 20 de metri, șutează, balonul e deviat de Dobre, iar Aioani se întinde serios și respinge peste poartă.

Min.47 - Braun vede cartonașul galben, după un fault tare la Christensen.

Min.46 - Start în repriza secundă. Triplă modificare la Rapid: ies Borza, Grameni și Keita , intră Sălceanu, Ciobotariu și Hazrollaj.

Min.45+2 - Final de primă repriză pe Giulești

Prima repriză este prelungită cu minimum 2 minute

Min.44 - Schimbare la Rapid: iese Talisson, accidentat, intră Moruțan.

Suporterii giuleștenilor s-au săturat de ce văd pe gazon din partea favorițiilor și au izbuncnit:

Plecati cu toții!

Rușine, rușine!

Suntem mereu cu voi, voi vă bateți joc de noi.

Min.35 - GOL CFR Cluj, 0-2! Cordea șutează fără spernațe pentru Aioani și dublează avantajul oaspeților.

Min.34 - Eroare uriașă a lui Christensen. Mijlocașul norvegian a alunecat în careu, a lovit mingea cu mâna, iar „centralul” a dictat penalty pentru CFR Cluj la intervenția tușierului.

Min.24 - Onea centrează excelent în jurul punctului cu var, dar Christensen și Talisson se încurcă reciproc, iar Popa reține fără probleme.

Atmosferă tensionată în tribune după reușita oaspeților

Min.18 - GOL CFR Cluj, 0-1! Braun i-a luat fața lui Borza după o lansare excelentă în adâncime, a pătruns în careu, a centrat la firul ierbii, iar Zahovic l-a învins pe Aioani.

Min.11 - Dublă ocazie la poarta lui Aioani. Pașcanu scoate in extremis mingea de pe linia porții la lovitura de cap a lui Zahovic. Ulterior, Sinyan a reluat cu capul peste transversală.

Min.9 - Christensen centrează dintr-o lovitură liberă, lateral stânga, Pașcanu reia cu capul, dar mingea se duce paralel cu poarta.

Min.1 - Start de meci în Giulești.

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, K. Keita, Christensen - Al. Dobre, Paraschiv, Talisson

Rezerve : Briciu, Șimonia - Ciobotariu, Todoran, Sălceanu, Moruțan, Hazrollaj, A. Șucu, Burmaz

Antrenor : Costel Gâlcă

După ce a acuzat o accidentare în meciul cu Dinamo și a fost schimbat după doar patru minute, Aioani revine între buturile giuleștenilor.

: Costel Gâlcă După ce a acuzat o accidentare în meciul cu Dinamo și a fost schimbat după doar patru minute, Aioani revine între buturile giuleștenilor.

CFR Cluj : M. Popa - Braun, Sinyan, Huja, Camora - Muhar, T. Keita - Cordea, Korenica, Biliboc - Zahovic

Rezerve : Vâlceanu, Kun, Abeid, M. Ilie, D. Djokovic, Perianu, Deac, A. Păun, Fică, Șfaiț, Gligor, Alibek Aliev

Antrenor: Daniel Pancu

Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureş). Asistenți: George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel), Alexandru Vodă (Alba Iulia). Arbitru VAR: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi). Arbitru AVAR: Artene Ovidiu (Vaslui)

Stadion: Giulești (Bucureşti).

Costel Gâlcă, despre meciul cu CFR Cluj: „Ultima noastră șansă”

Antrenorul celor de la Rapid a prefațat duelul din etapa #7 a play-off-ului.

„Este ultima noastră șansă de a ne bate pentru un loc de cupă europeană. Trebuie să facem un joc solid, atât în apărare, cât și în atac. Întâlnim o echipă care este în formă, care a crescut de la meci la meci și adevărul este că e greu să-i desfaci, să ajungi la poarta lor.

E o echipă care e bine organizată, dar îmi doresc ca să avem acțiuni de atac, să luăm decizii bune și să fim cât se poate de pragmatici din toate punctele de vedere.

Important pentru noi este să avem echilibru, să avem personalitate, să demonstrăm în continuare că putem să luptăm pentru acest loc de cupă europeană. Știu că nu e ușor, venim după 4 meciuri fără victorie”, a declarat Gâlcă.

Înțeleg frustrarea jucătorilor. Toți o avem, dar trebuie să demonstrăm, să ne ridicăm iarăși, să demonstrăm că putem face acest lucru (n.r. - calificarea în cupele europene). Constantin Gâlcă, antrenor Rapid

Daniel Pancu, înainte de meciul cu Rapid: „E prima dată când mă întorc acasă în postura de adversar”

Cunoscut pentru trecutul său în Giulești, Pancu spune că nu are emoții, deoarece este convins că nu va auzi scandări rasiste la adresa sa, așa cum s-a întâmplat pe celelalte stadioane.

„Întâlnim o echipă cu mulți jucători foarte buni, dar care nu traversează un moment foarte bun.

Sunt sub o mare presiune și, tot din experiență, le-am spus jucătorilor zilele astea că, dacă există un club sau o echipă pe care poți s-o consideri că este într-o formă slabă sau aproape terminată, poți să ai cea mai mare surpriză și să dai peste un adversar super motivat și într-o zi în care poate să-ți pună mari probleme.

Ăsta-i Rapidul. Asta a fost întotdeauna Rapidul. De asta preferam să jucăm împotriva lor într-un moment mai bun, pentru că practic își joacă ultima șansă împotriva noastră”, a spus Pancu.

Sper să nu am emoții foarte mari, pentru că e pentru prima dată când mă întorc practic acasă în postură de adversar. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Eu sper să nu am emoții, pentru că până la urmă sunt profesionist, îmi fac meseria unde sunt plătit și la maximum pentru clubul pe care îl reprezint. Daniel Pancu, antrenor CFR Cluj

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 7 45 2 U Cluj 6 42 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

Rapid - CFR Cluj, informații interesante înainte de derby

14 martie 2026, Rapid - Dinamo 3-2: a fost singurul succes reușit de giuleșteni în ultimele șapte etape, în rest au două remize și patru înfrângeri, scrie lpf.ro.

13 victorii la limită a reușit CFR Cluj în campionatul actual, cele mai multe dintre toate competitoarele.

Opt dintre cele 15 goluri înscrise de rapidiști din faze fixe au fost izbutite în urma unor cornere.

Gruparea ardeleană este formația cu cele mai multe meciuri cu gol marcat - 31 (Rapid - 28).

Pentru Constantin Gâlcă, actualul tehnician al Rapidului, duelul cu CFR Cluj va fi meciul cu numărul 100 ca antrenor principal în SuperLigă.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 53 de ori, de 21 de ori au câștigat giuleștenii, de 19 ori s-au impus clujenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Rapid gazdă: 26 jocuri - 15 victorii Rapid - 5 remize - 6 succese CFR Cluj.

Întâia dispută a avut loc pe 19 noiembrie 1947, CFR Bucureşti - Ferar 5-1 (B. Marian, I. Lungu - dublă, Filotti, Comşa / Ferenczi 60).

Rapidul i-a administrat adversarei de astăzi cea mai severă înfrângere în campionat. Se întâmpla în martie 1949, CFR Bucureşti - CFR Cluj 12-2, titlul cronicii din „Sportul popular" fiind unul sugestiv: „N'AU MAI AJUNS CIFRELE LA TABELĂ...". Totodată, acest rezultat a însemnat şi cea mai clară victorie din istoria bucureştenilor pe prima scenă. Patru din cele 12 reuşite au purtat semnătura lui Bazil Marian, iar alte trei au fost izbutite de Zavoda I. La finele stagiunii 1948-1949, Rapid termina pe 2, în timp ce CFR lua drumul ligii secunde, de unde avea să revină în 1969.

Cea mai recentă confruntare directă din SuperLigă: 20 martie 2026, CFR Cluj - Rapid 1-0, gol marcat de Meriton Korenica.

Partida va fi una specială pentru Daniel Pancu, antrenorul ardelenilor fiind un nume de legendă din istoria clubului Rapid (218 meciuri / 69 goluri pe prima scenă), în tricoul căruia a câștigat titlul la finele stagiunii 1998-1999.

