Acuzat de hărțuire sexuală Tehnicianul campioanei i-ar fi făcut avansuri taximetristei: „Nu-mi amintesc, am băut prea mult".  I-a antrenat pe Mitriță și Drăguș
Ronny Deila, antrenorul echipei Maccabi Tel Aviv
Campionate

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 04.05.2026, ora 14:05
alt-text Actualizat: 04.05.2026, ora 14:22
  • O taximetristă îl acuză pe Ronny Deila (50 de ani), antrenorul echipei Maccabi Tel Aviv, de hărțuire sexuală.
  • Tehnicianul norvegian spune că nu-și amintește ce s-a întâmplat pentru că „a băut prea mult”.

Ronny Deila a semnat cu Maccabi Tel Aviv, campioana Israelului din sezoanele 2023/24 și 2024/25, la începutul anului, într-un moment dificil. A reușit să revitalizeze echipa, câștigând 9 dintre cele 12 meciuri în care s-a aflat pe banca tehnică.

Ronny Deila, acuzat de hărțuire sexuală: „Mi-a spus că vrea să se culce cu mine”

Poliția din Israel a anunțat că Deila a fost chemat pentru audieri, în urma unei „plângeri primite în cursul weekendului trecut, privind o presupusă hărțuire sexuală”.

Incidentul ar fi avut loc în noaptea de miercuri spre joi, când antrenorul a ieșit dintr-un bar din centrul Tel Avivului și a chemat un taxi pentru a se întoarce la locuința sa închiriată. Potrivit șoferiței, norvegianul i-ar fi făcut propuneri cu caracter sexual, scrie mako.co.il.

„Mi-a cerut să-l duc la casa lui din nordul Tel Avivului. A fost o cursă de aproximativ șase minute. În timpul cursei, m-a hărțuit sexual. Mi-a făcut tot felul de propuneri sexuale. Mi-a spus că sunt sexy și că vrea să se culce cu mine.

Am fost complet șocată. Când a coborât din taxi, nici măcar nu a plătit cursa. Ceva de genul 50 de shekeli (n.r. - aproximativ 75 de lei). Pur și simplu a ieșit și a plecat”, a povestit taximetrista în declarația dată la poliție.

Potrivit postului public israelian Kan, Deila ar fi întrebat-o pe femeie: „Îți place p***? Ce fel de p*** îți place?”.

  • De-a lungul carierei de antrenor, Ronny Deila a mai pregătit echipele Stromsgodset, Valerenga (Norvegia), Celtic Glasgow (Scoția), New York City FC, Atlanta United (SUA), Standard Liege, Club Brugge (Belgia) și Al Wahda (Emiratele Arabe Unite).

„Șoferița nu-l cunoaște pe Deila, nu are niciun interes să-l calomnieze”

Dosarul va fi înaintat în curând Parchetului Districtual din Tel Aviv, unde urmează să fie luată o decizie. În prezent, nu există nicio restricție impusă lui Deila, cu excepția interdicției de a lua orice fel de legătură, directă sau indirectă, cu taximetrista care a depus plângerea.

Poliția intenționează să-i aducă față în față pe cei doi, în cazul în care aceștia vor fi de acord cu acest lucru.

„Dacă va dori să părăsească țara, nu are nicio restricție în acest sens. Estimez că acest dosar, în cele din urmă, în cazul în care se va formula un act de acuzare, având în vedere că este vorba de cuvântul ei împotriva cuvântului lui, va fi transferat către o procedură de mediere.

Șoferița, care nu-l cunoaște pe Deila, nu are niciun interes să-l calomnieze. Mărturia ei a fost credibilă și clară și a fost luată la scurt timp după incident”, a menționat o sursă familiarizată cu detaliile.

2 jucători români
a antrenat Ronny Deila de-a lungul carierei: Alexandru Mitriță (New York City FC, în 2020 / 17 meciuri, 5 goluri, 4 assisturi) și Denis Drăguș (Standard Liege, în 2022/23 / 21 de meciuri, 4 goluri)

Ronny Deila: „Nu-mi amintesc, am băut prea mult”

Antrenorul norvegian și-a asumat responsabilitatea pentru cele întâmplate.

„Nu-mi amintesc detaliile incidentului, deoarece am băut prea mult și de aceea am ales să iau un taxi.

În cazul în care cuvintele mele au rănit-o pe taximetristă, îmi cer scuze față de ea cu sinceritate și din toată inima pentru acest lucru.

Doresc să-mi cer scuze și față de toți membrii clubului, precum și față de minunatele noastre suporterițe și suporteri. Acest comportament nu corespunde standardelor și valorilor pe care mi le-am stabilit.

Îmi asum responsabilitatea pentru această situație și mă angajez să învăț din ea, să mă îmbunătățesc și să tratez aceste lucruri într-un mod profesionist și adecvat. Din nou, îmi cer scuze sincer”, a afirmat Deila într-un comunicat.

Deși Deila a preluat echipa într-un moment complicat și a reușit să o ducă pe locul 3 în prima ligă din Israel, poziție care asigură prezența în preliminariile Conference League, conducerea clubului ia în calcul demiterea antrenorului.

