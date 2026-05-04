Noapte albă la Milano! VIDEO. Jucătorii lui Inter au celebrat titlul cu fanii în Piața Domului: „Campionii Italiei suntem noi!”

Jucătorii lui Inter au sărbătorit alături de fanii nerazzurri, în Piața Domului din Milano, cucerirea titlului în Serie A.

Inter a cucerit cel de-al 21-lea titlu din istorie în Serie A, după victoria cu Parma, scor 2-0, pe San Siro. Echipa lui Cristian Chivu a devenit matematic campioană cu trei etape înainte de final, având un avans de 12 puncte față de Napoli.

Jucătorii lui Inter au celebrat titlul cu fanii în Piața Domului: „Campionii Italiei suntem noi!”

Centrul orașului a fost cuprins de atmosfera de sărbătoare creată de fanii nerazzurri, cu steaguri, fumigene, trompete, focuri de artificii și scandări.

Jucătorii lui Inter au apărut, în jurul orei 02:00, la balconul Terrazza 21, un local situat în Piața Domului din Milano.

Alături de suporteri, jucătorii au scandat mai multe cântece, printre care și: „Suntem noi! Campionii Italiei suntem noi!”.

Momentul are și o semnificație importantă pentru fani. Inter nu mai câștigase titlul pe teren propriu, în fața propriilor suporteri, din 1989, când echipa lui Giovanni Trapattoni devenea campioană după un meci cu Napoli, conform gazzetta.it.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.

Clubul a marcat momentul și printr-un clip special publicat pe canalele oficiale. Mesajul transmis de Inter nu pune accent doar pe trofeul cucerit, ci și pe drumul parcurs până la acest succes.

„Am câștigat, dar nu azi”, este ideea centrală a materialului video.

Inter a dominat Serie A în acest sezon. Echipa lui Chivu are cel mai bun atac al campionatului, cu 82 de goluri marcate, cu 30 mai multe decât Napoli,

„Toată lumea crede că astăzi este ziua în care am câștigat. Dar, pentru noi, victoria nu înseamnă doar să termini pe primul loc. Ea se află în tot ceea ce faci înainte de acel moment.

A câștiga înseamnă să alegi să te ridici din nou, chiar și atunci când te simți pierdut. Înseamnă să îi motivezi pe toți, pe teren și în afara lui. Înseamnă să nu te oprești niciodată, nici măcar pentru o clipă.

Nici cu mintea. Nici cu picioarele. Victoria trăiește în foamea celor care abia au sosit și în loialitatea celor care au ales să rămână. În visul unui copil care crește purtând culorile noastre.

Și în privirile, vocile și cuvintele celor care au crezut mereu în noi. În toate aceste momente, în toate aceste alegeri, am câștigat. Pentru că a câștiga nu înseamnă doar să ridici un trofeu. Înseamnă tot ceea ce faci pentru a ajunge acolo.

De aceea am câștigat. Dar nu astăzi”, este mesajul transmis în videoclipul postat de Inter.

