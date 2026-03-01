„O lovitură pe care o vezi pe maidan” Adrian Porumboiu, reacție categorică după scandalul de arbitraj de la Farul - CFR Cluj: „Fazele sunt clare” +5 foto
Adrian Porumboiu/ Foto; sportpictures.eu
„O lovitură pe care o vezi pe maidan” Adrian Porumboiu, reacție categorică după scandalul de arbitraj de la Farul - CFR Cluj: „Fazele sunt clare”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.03.2026, ora 12:15
alt-text Actualizat: 01.03.2026, ora 12:16
  • FARUL - CFR CLUJ 1-2. Adrian Porumboiu (75 de ani), fost arbitru FIFA, a comentat cele două faze de penalty cerute de gazde.

Farul consideră că trebuia să primească penalty la două faze: în minutul 69, la duelul dintre Matei Ilie și Gustavo, și în minutul 90+1, la duelul dintre Huja și Doicaru.

Arbitrii Iulian Călin și Claudiu Marcu, prezenți în camera VAR, nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă cele două acțiuni la monitorul de la marginea terenului.

FARUL - CFR CLUJ 1-2. Adrian Porumboiu: „Aplică o lovitură pe care o vezi pe maidane”

Adrian Porumboiu susține că „centralul” ar fi trebuit chemat să revadă cele două faze la VAR.

Fostul arbitru FIFA este convins că Florin Andrei și-ar fi schimbat decizia și ar fi acordat lovituri de la 11 metri.

„Nu mai am ce revedea. Fazele sunt clare pentru mine. Există un singur sens strict regulamentar.

Discutăm despre două faze în care arbitrul trebuia să acorde lovituri de la 11 metri pentru echipa constănțeană. Nu a văzut el, poate e plasamentul prost, care văd că e predominant la arbitrii de la noi.

Fazele respective nu comportă comentariu decât într-un singur sens. Deciziile au fost eronate. Nu știu de ce cei din camera VAR nu l-au atenționat.

Să vă uitați la faza în care apărătorul de la CFR, Matei (n.r. - Ilie), este într-o dispută cu jucătorul de la Constanța. Acesta lovește mingea, atinge câteva fire de păr din capul apărătorului.

Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (1).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (2).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (3).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (4).jpg Farul - CFR Cluj. Penalty-ul cerut de constănțeni în min. 69 (5).jpg
Apărătorul nu lovește mingea, ci aplică o lovitură cu capul în plină figură, pe care o mai vezi pe maidane. Ce poți să mai dai aici când s-a întâmplat faza asta? Nu comportă niciun sens. Nu ai ce să comentezi”, a declarat Porumboiu, citat de digisport.ro.

Adrian Porumboiu: „Dacă ai greșit, trebuie să stai pe bară”

Ulterior, Porumboiu a comparat faza primului penalty neacordat celor de la Farul cu cea în care FC Argeș nu a beneficiat de lovitură de pedeapsă în meciul pierdut cu UTA Arad (0-1).

De altfel, fostul patron al celor de la FC Vaslui consideră că arbitrii care fac greșeli merită pedepsiți.

„Mă gândesc, cu mintea mea să fac o supoziție. S-a mai întâmplat o fază la fel la Pitești cu UTA, unde Chivulete din VAR nu a văzut, nu a vrut. A fost un 11 metri clar pentru Pitești.

Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad
Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad

Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad Contactul dintre Robert Moldoveanu și Florent Poulolo, în FC Argeș - UTA Arad
Nu s-a acordat și dacă nu s-a acordat ce trebuia acordat, arbitrul a fost delegat etapele următoare. Și aici e o inconsecvență. Dacă ai greșit, trebuie să stai pe bară. Să primești o pedeapsă.

Și dacă nu era o fază cât se poate de clară, era o fază în care putea să îi spună arbitrului să vină să vadă. Nu îi dă nimeni în cap dacă îl cheme să vadă. Dacă arbitrul verifica faza pe VAR, dădea cu siguranță lovitură de la 11 metri.

Sunt lucruri care nu comportă nicio filozofie. Dacă interpretezi lucrurile conform regulamentului, dacă nu ai nicio atingere față de o echipă și ești corect, nu ai de ce să nu iei decizia corectă la VAR.

Nu e un arbitru despre care să spui că e tendențios, dar clasamentul cred că l-a trădat și pe el. Lucruri elementare. Nu sunt comentarii, oricât de rău intenționat ai fi, nu poți să spui că e bine așa. E 11 metri clar”, a concluzionat Porumboiu.

Brigada de arbitri de la Farul - CFR Cluj 1-2

  • Arbitru: Florin Andrei (Târgu Mureș)
  • Asistenți: Adrian Vornicu (Iași) și Alexandru Vodă (Alba Iulia)
  • Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica)
  • Asistent VAR: Sebastian Gheorghe (Suceava)
  • Rezervă: Vlad Baban (Iași)
  • Observator arbitri: Liviu Ciubotariu (Galați)

farul constanta CFR Cluj Adrian Porumboiu arbitraj superliga faze controversate
00:23
fcsb 68 CFR Cluj 28 dinamo bucuresti 35 rapid 12 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 13

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
