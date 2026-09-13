Moruțan și Stojilkovic, puși la zid Ce le reproșează fostul oficial din Giulești și care e jucătorul fără de care „Rapid e ca un boxer cu o singură mână”

Grigore Sichitiu (77 de ani), fost președinte al Rapidului, a criticat prestațiile lui Olimpiu Moruțan și Filip Stojilkovic din meciul cu FC Voluntari, scor 2-1.

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După nouă etape, giuleștenii sunt pe locul 2, cu 18 puncte, la două în spatele liderului Dinamo.

Grigore Sichitiu: „Moruțan e bun individual, dar nu e încă omul care să facă jocul”

Conducător al Rapidului timp de 10 ani, Sichitiu a făcut, pentru început, o analiză a evoluțiilor alb-vișiniilor în acest start de sezon:

„Rapid este pe plus cu Pancu, față de sezonul trecut, a învățat să lupte, dar încă nu convinge, fiindcă are în continuare câteva lipsuri, un organizator de joc și un lunetist, un atacant pur-sânge, care să marcheze”, a declarat Sichitiu, citat de gsp.ro.

Acesta a continuat și i-a pus la zid pe Olimpiu Moruțan:

„Și Lucescu, Dumnezeu să-l odihnească, dacă ar veni, sau Mourinho, nu pot face o echipă din niște jucători modești, o echipă care nu are încă un atacant de careu și un om care să lege cu adevărat jocul.

Fără ei, nu poți face un joc constant bun, de calitate. Poți produce faze bune, chiar spectaculoase, dar nu e de ajuns. Ce a făcut Pancu până acum e un lucru îmbucurător, echipa luptă, se bate, are 10 ocazii pe meci. Problema e că dă numai un gol și mai mult din faze fixe.

Deocamdată, dintre cei care au venit, nu pot spune că vreunul m-a impresionat în mod special. Moruțan este un jucător foarte bun individual, dar nu este un organizator de joc.

El poate să elimine un adversar, să dea o pasă, dar nu să facă jocul, să fie dispecerul ăla care că dea linia, să împartă cărțile. Stă mai tot timpul cu capul în pământ, la minge, dar acolo e nevoie de un gânditor. Ori, ce au ei acolo sunt mai mult luptători”.

FOTO. Rapid - FC Voluntari 2-1

Grigore Sichitiu: „Stojilkovic nu e «lunetistul» de care este nevoie”

Nici Filip Stojilkovic nu a scăpat de criticile fostului oficial din Giulești.

„Am vorbit cu Pancu și i-am spus că la atacanți e greu, nu-i prea poți face, ei se nasc cu simțul porții, cu execuțiile finale. Știe și el asta. Stojilkovic a avut atât de multe ocazii, dar n-a marcat decât un gol. Așa, mie îmi place cum se mișcă, se demarcă, ajunge în situații de gol, însă nu înscrie.

Nu e încă «lunetistul» ăla de care are nevoie Rapid. Eu am prostul obicei că îmi și notez. Și când ma uit câte ocazii clare a avut și a ratat, mă pune pe gânduri.

Nu-i cere nimeni să dea două din trei, dar când dai numai unul din zece, atunci e o problemă. Asta e, trebuie să o bage în poartă.

Că echipa îl pune în situații bune la fiecare meci. Să vedem, că au venit mulți jucători, au plecat mulți. Poate că mai e nevoie de timp. Echipa e într-un progres, Pancu i-a făcut să creadă, să vrea, să joace până în ultimul minut. Și uite că reușesc cumva, cum a fost cu Voluntari, cu Sepsi, cu Oțelul. Dar ce te faci dacă nu-ți mai iese, pe final?!”, a mai afirmat Sichitiu.

Grigore Sichitiu: „Fără Petrila, Rapid e ca un boxer cu o singură mână”

Om de bază la Rapid în sezonul precedent, Claudiu Petrila și-a pierdut locul de titular în această stagiune, după ce Daniel Pancu a decis să-l folosească pe Moruțan în flancul drept al ofensivei.

Mai mult decât atât, jucătorul de 25 de ani s-a accidentat la încălzire în derby-ul cu Dinamo (0-1) și a absentat la ultimele 5 partide ale giuleștenilor în toate competițiile.

Sichitiu susține că absența lui Petrila este una importantă în jocul Rapidului.

„Totuși, cu 18 puncte din 27, înseamnă că Rapid e în progres, chiar dacă încă nu convinge. E sus, dar acum trebuie să vedem cum acumulează, cum continuă.

Pauza asta vine bine. Pancu va avea 10 etape pe care să le analizeze, să tragă niște concluzii, să vadă unde e problema de echipa marchează atât de puțin, și mai ales că nu are constanță în exprimare.

Absența lui Petrila e o mare problemă. Că acum, parcă boxează cu o singură cu o singură mână, ba cu stânga, ba cu dreapta, în funcție de unde joacă Dobre. Care a început și el să aibă probleme fiindcă adversarii au început să-l cam citească.

Pe scurt, aș spune că Rapidul de azi e promițător, ne dă speranțe, dar trebuie să și demonstreze că poate crește.

Să câștige meciurile mai clar, nu să tremure până la final. Și să marcheze mai mult. Că îmi amintesc că, deși au avut o mulțime de ocazii, cu Dinamo au pierdut.

Dar după cum arată, cred că e posibil ca Rapid să fie altceva sezonul ăsta, să conteze cu adevărat acolo, la locurile de cupele europene. Dar, deocamdată e doar o promisiune. mai are până să devină o certitudine.”, a concluzionat Sichitiu.

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