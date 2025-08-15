Nicolescu, contrazis Comunicatul clubului Metalul Buzău, în legătură cu transferul lui Valentin Robu la Dinamo: „Ofertă de 5 ori mai mică”

Metalul Buzău a emis un comunicat în care infirmă declarațiile făcute de Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, în legătură cu transferul lui Valentin Robu (22 de ani).

În urmă cu câteva zile, Nicolescu afirma că Dinamo a fost foarte aproape de a-l transfera pe Valentin Robu, în iarna trecută.

Președintele „câinilor” a declarat că lucrurile nu s-au concretizat, deoarece formația din Liga 2 cerea o sumă dublă față de ce puteau oferi dinamoviștii.

Metalul Buzău îl contrazice pe Nicolescu: „Oferta oficială transmisă a fost de 5 ori mai mică”

Acum, oficialii celor de la Metalul Buzău au emis un comunicat, în care contrazic cele spuse de Nicolescu.

„Poziția clubului Metalul Buzău în legătură cu negocierile pentru transferul lui Valentin Robu.

În contextul declarațiilor apărute recent în spațiul public, considerăm necesar să precizăm faptele reale privind oferta primită din partea clubului Dinamo București pentru transferul jucătorului nostru, Valentin Robu.

Contrar informațiilor vehiculate, nu a existat o asemenea ofertă din partea clubului Dinamo.

Oferta oficială transmisă către Metalul Buzău a fost de

aproape 5 ori mai mică, sumă ce include grilele de formare, promovare, solidaritate etc, conform regulamentelor în vigoare.

Această sumă ar fi fost crescută, în total, la valoare comunicată de către oficialul clubului Dinamo, prin bonusuri condiționate strict de performanța jucătorului la noul club (apariții în meciuri oficiale, titularizări și goluri marcate).

Considerăm că pregătirea și forma sportivă a unui jucător, odată transferat, sunt responsabilitatea exclusivă

a clubului cumpărător, nu a celui care îl cedează.

Nu este normal ca un club să fie plătit doar dacă fotbalistul, aflat deja în alt mediu de pregătire, îndeplinește anumite obiective personale de performanță.

Propunerea noastră, transmisă transparent către Dinamo, a fost ca suma, pe care acum spun cei de la Dinamo că ar fi fost dispuşi să o achite, să fie plătită în 3 rate, plus un procent dintr-un eventual transfer viitor, dar nu mai puțin de o anumită sumă de bani.

Metalul Buzău rămâne un club deschis negocierilor și dialogului, însă doar pe baze corecte și transparente.

Suntem realiști în ceea ce privește piața

transferurilor şi vom apăra întotdeauna atât valoarea jucătorilor noștri, cât și munca depusă în formarea lor.

Iar pentru a demonstra cine prezintă corect situația, îi oferim oficialului care a făcut aceste declarații acordul expres al clubului nostru de a prezenta public contraoferta transmisă de Metalul, cu o singură condiție: să prezinte în același timp și Acordul de Transfer cu oferta reală a clubului Dinamo.

Este ușor să arunci propuneri fără acoperire și să creezi confuzie, însă noi credem că adevărul trebuie să se bazeze pe documente, nu pe interpretări” se arată în comunicatul postat pe rețelele de socializare a celor de la Metalul Buzău.

Ce a declarat Andrei Nicolescu

„Mi-aduc aminte că în iarna trecută am vrut să luăm un jucător de la Metalul Buzău, din Liga 2. Un jucător de 23 de ani, Vali Robu, plăteam până la urmă 100.000 de euro pe el, cu niște procente, și am avut o contraofertă dublă pentru un jucător care nu făcuse performanță în România, totuși. Adică, sunt niște criterii. Dacă m-aș fi dus undeva, afară, cu 200.000, cu siguranță găseam un jucător…

E vorba de percepția generală în România. Cred că au mai negociat și cu alte echipe și cred că tocmai prețul ăsta prohibitiv a făcut ca el să rămână acolo.

În momentul în care reușim să vindem afară, da, atunci putem să avem pretenții, putem să negociem, putem să ținem de preț.

Dar eu vorbeam despre ce facem între noi. Noi, când transferăm în România jucători români, ar trebui să ne raportăm la care-i valoarea acestei piețe pe care operăm noi. Hai să ne uităm unde-s drepturile TV, cât cheltuie fiecare club an de an...”, afirma Nicolescu la Prima Sport.

