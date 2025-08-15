Iordănescu dă vina pe oboseală  Antrenorul formației Legia Varșovia, despre cauzele eliminării din Europa League: „AEK a avut un avantaj”
Iordănescu dă vina pe oboseală Antrenorul formației Legia Varșovia, despre cauzele eliminării din Europa League: „AEK a avut un avantaj"

Publicat: 15.08.2025, ora 14:57
  • Edi Iordănescu (47 de ani), antrenorul formației Legia Varșovia, a vorbit despre cauzele eliminării suferite de echipa sa în turul 3 preliminar din Europa League, în fața lui AEK Larnaca, scor 5-3 la general.
  • Echipa poloneză „pică” în Conference League și va juca în play-off cu Hibernian (Scoția), care a trecut de Partizan Belgrad, scor 4-3 la general.

O victorie în retur cu 2-1 nu a fost suficientă pentru ca echipa antrenată de Edi Iordănescu să obțină calificarea în play-off-ul Europa League. În tur, AEK Larnaca a câștigat cu 4-1.

Edi Iordănescu, dezamăgit: „Am crezut că putem face o minune”

La finalul partidei cu AEK Larnaca, Edi Iordănescu mărturisit că trăiește un sentiment de frustrare pentru ratarea calificării.

Am câștigat meciul, dar nu suntem fericiți pentru că am crezut că putem realiza o minune. Trebuia să câștigăm la patru goluri ca să avansăm în runda următoare. Este cu atât mai frustrant pentru că, la un moment dat, am crezut că putem face asta.

Am vrut să începem acest meci cu mare intensitate. Am jucat pe flancuri și am pasat mingea atacanților. Totul a fost perfect de la început. Am avut și o șansă să facem 3-0. Dacă am fi profitat, probabil că meciul ar fi decurs altfel”, a declarat Edi Iordănescu, conform polsatsport.pl.

Tehnicianul român a vorbit și despre jucătorii indisponibili de la echipa sa care puteau face diferența. Printre ei se numără Juergen Elitim și Claude Goncalves, absenți din cauza accidentărilor, și Bartosz Kapustka, care a fost suspendat.

A trebuit să fac anumite schimbări, deși nu sunt un fan al unor astfel de soluții. Am avut doar două zile la dispoziție pentru a pregăti meciul. Cu toate acestea, jucătorii au înțeles ce le-am cerut.

De la început, am jucat cu doi atacanți. Ne lipseau patru jucători-cheie, inclusiv trei mijlocași. Kapustka, Gonçalves și Elitim sunt foarte importanți pentru noi. Am încercat să găsim o soluție”, a adăugat antrenorul Legiei.

Edi Iordănescu, despre repriza secundă a meciului cu Larnaca: „Jucătorii se simțeau foarte obosiți”

Repriza a doua nu a fost una reușită pentru Legia, iar Edi Iordănescu a explicat care a fost cauza care a dus la un joc mai slab al echipei sale.

„În repriza a doua, planul nostru a dat greș. Jucătorii au jucat mai prost pentru că se simțeau foarte obosiți. AEK a jucat jumătate din numărul de meciuri jucate de noi în acest sezon. Au avut o săptămână întreagă să se pregătească pentru manșa retur, pentru că nu au jucat încă niciun meci de campionat.

În acest sens, au avut un avantaj față de noi. A fost o seară frustrantă pentru noi pentru că, la un moment dat, orice era posibil. Le mulțumesc jucătorilor mei pentru eforturile depuse și fanilor pentru încrederea lor”.

Iordănescu se gândește deja la următoarele meciuri pe care Legia le are de jucat în campionatul Poloniei și în Conference League, unde o va înfrunta pe Hibernian:

„În cele două meciuri împotriva lui AEK Larnaca, am avut un ghinion excepțional. Apreciez susținerea fanilor. Acum trebuie să ne concentrăm pe campionat și pe calificările din Conference League. Trebuie să ne recuperăm bine, pentru că avem meciuri importante în față”.

Antrenorul lui AEK Atena, despre calificarea obținută: „Nu ne oprim”

Imanol Idiakez, antrenorul lui AEK Atena, s-a declarat mândru de echipa sa, care s-a calificat în play-off-ul Europa League.

„Ne așteptam la o astfel de performanță din partea Legiei. Știam că atmosfera va fi încinsă și că adversarii ne vor pune probleme. Am făcut greșeli când am primit goluri și nu a fost deloc ușor.

Am avut deja confruntări cu Partizan, Celje și Legia. Este un drum greu, dar nu ne oprim și sunt mândru de echipa mea”.

În acest sezon, Legia a înregistrat șapte victorii, două remize și o înfrângere în 10 meciuri.

Duminică, Legia o va înfrunta, în deplasare, pe Wisła Płock în etapa 5 din campionatul Poloniei.

