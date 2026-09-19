„Este de la UEFA” Anunțul lui Victor Angelescu despre plecarea Rapidului din Giulești

Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a anunțat că giuleștenii ar putea fi nevoiți să plece temporar din Giulești, din cauza problemelor cu gazonul.

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Suprafața de joc din Giulești a cedat definitiv după ce stadionul a început să fie folosit și de Hapoel Beer Sheva pentru meciurile europene.

La doar două zile după partida disputată miercuri de israelieni cu Dinamo Zagreb, Rapid a revenit pe teren pentru duelul cu FC Argeș (3-1), iar gazonul s-a prezentat mult mai rău.

Rapid ar putea pleca temporar din Giulești: „Este de la UEFA”

După ce antrenorul Daniel Pancu a reclamat starea gazonului, Victor Angelescu a anunțat că în pauza internațională se vor efectua lucrări în Giulești.

Președintele Rapidului a explicat și în ce condiții giuleștenii ar putea fi nevoiți să dispute câteva meciuri considerate pe teren propriu pe un alt stadion.

„Este o discuţie pe care o avem cu cei de la Clubul Sportiv Rapid. Terenul va intra într-o reparaţie în următoarele 3-4 săptămâni. Există cineva de la UEFA care se pricepe la aşa ceva şi îi va ajuta pentru ca acest gazon să arate mult mai bine.

În cazul în care după aceste reparaţii terenul nu va arăta aşa cum trebuie ca să poată susţine meciuri din Europa League şi din Liga 1, atunci mai există posibilitatea să se schimbe gazonul, dar asta înseamnă o perioadă de 3-4 săptămâni, adică să jucăm unul sau două meciuri pe un alt stadion”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Următorul meci al Rapidului pe teren propriu ar urma să fie programat în weekend-ul 17-18 octombrie. Giuleștenii o vor găzdui pe Corvinul Hunedoara.

VIDEO. Gazonul din Giulești la meciul Rapid - FC Argeș 3-1

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