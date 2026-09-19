„Este de la UEFA” Anunțul lui Victor Angelescu despre plecarea Rapidului din Giulești +22 foto
Gazon Giulești/ FOTO: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

„Este de la UEFA” Anunțul lui Victor Angelescu despre plecarea Rapidului din Giulești

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.09.2026, ora 22:16
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a anunțat că giuleștenii ar putea fi nevoiți să plece temporar din Giulești, din cauza problemelor cu gazonul.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Suprafața de joc din Giulești a cedat definitiv după ce stadionul a început să fie folosit și de Hapoel Beer Sheva pentru meciurile europene.

La doar două zile după partida disputată miercuri de israelieni cu Dinamo Zagreb, Rapid a revenit pe teren pentru duelul cu FC Argeș (3-1), iar gazonul s-a prezentat mult mai rău.

Denis Drăguș, în lacrimi FOTO. Atacantul de la FCSB a ieșit accidentat în derby-ul cu U Craiova! Probleme și pentru Hagi
Citește și
Denis Drăguș, în lacrimi FOTO. Atacantul de la FCSB a ieșit accidentat în derby-ul cu U Craiova! Probleme și pentru Hagi
Citește mai mult
Denis Drăguș, în lacrimi FOTO. Atacantul de la FCSB a ieșit accidentat în derby-ul cu U Craiova! Probleme și pentru Hagi

Rapid ar putea pleca temporar din Giulești: „Este de la UEFA”

După ce antrenorul Daniel Pancu a reclamat starea gazonului, Victor Angelescu a anunțat că în pauza internațională se vor efectua lucrări în Giulești.

Președintele Rapidului a explicat și în ce condiții giuleștenii ar putea fi nevoiți să dispute câteva meciuri considerate pe teren propriu pe un alt stadion.

„Este o discuţie pe care o avem cu cei de la Clubul Sportiv Rapid. Terenul va intra într-o reparaţie în următoarele 3-4 săptămâni. Există cineva de la UEFA care se pricepe la aşa ceva şi îi va ajuta pentru ca acest gazon să arate mult mai bine.

În cazul în care după aceste reparaţii terenul nu va arăta aşa cum trebuie ca să poată susţine meciuri din Europa League şi din Liga 1, atunci mai există posibilitatea să se schimbe gazonul, dar asta înseamnă o perioadă de 3-4 săptămâni, adică să jucăm unul sau două meciuri pe un alt stadion”, a declarat Angelescu la Prima Sport.

Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (6).jpeg
Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (22 imagini)

Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (1).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (2).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (3).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (4).jpeg Gazonul de pe Giulești la meciul Rapid - FC Argeș FOTO GOLAZO (5).jpeg
+22 Foto
labels.photo-gallery

Următorul meci al Rapidului pe teren propriu ar urma să fie programat în weekend-ul 17-18 octombrie. Giuleștenii o vor găzdui pe Corvinul Hunedoara.

VIDEO. Gazonul din Giulești la meciul Rapid - FC Argeș 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
Al treilea cel mai mare cumpărător de petrol din lume, prima reacție după noile sancțiuni SUA contra Rusiei: „Ne vom proteja interesele”
rapid GAZON superliga victor angelescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:20
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB. Varianta dezastruoasă: revine în februarie!
Drăguș, out! GOLAZO.ro a aflat cele două scenarii în cazul atacantului accidentat în meciul U Craiova - FCSB.  Varianta dezastruoasă: revine în februarie! 
19:09
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
Gloria Bistrița, victorie dramatică A învins-o pe Odense la primul meci pe teren propriu în Liga Campionilor
18:10
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
România, în sferturi la EuroVolley! „Tricolorii” au obținut o victorie spectaculoasă în fața Ucrainei și își așteaptă viitoarea adversară
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs

Cristian Geambașu: Scânteia Istvan Kovacs
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Top stiri
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Superliga
16:29
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor! Gigi Becali a anunțat înlocuitorul lui Marius Baciu: „Am negociat pe loc. Nu contează cât costă!”
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Nationala
15:31
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
Citește mai mult
Naționala s-a reunit FOTO+VIDEO. Cum a apărut Denis Drăguș la lot, după accidentarea din U Craiova - FCSB
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Superliga
15:09
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
Citește mai mult
MM îl contrazice pe Becali Oficialul FCSB, deranjat de declarațiile patronului. Faza care l-a enervat: „Cascadorii râsului”
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
B365
19.09
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine
Citește mai mult
FOTO 🧡 Primul apus de pe Insula Lacul Morii redeschisă bucureștenilor după renovare. Petrecerea de inaugurare, West Side Sunset Fest, continuă azi și mâine

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 19 rapid 19 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share