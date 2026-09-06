„Avem o problemă” Rapid a câștigat la Galați, dar Pancu e îngrijorat: „Multe nemulțumiri, deciziile nu sunt cele corecte”

OȚELUL - RAPID 0-1. Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul giuleștenilor, spune că victoria echipei sale este una meritată.

Tehnicianul a evidențiat însă și aspectele care l-au nemulțumit în evoluția giuleștenilor.

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Pancu a criticat prestația Rapidului din prima repriză.

OȚELUL - RAPID 0-1 . Daniel Pancu: „Lipsiți de energie, decizii proaste”

„Bucuria e mult mai mare când câștigi la ultima fază. O victorie mare, cred eu, meritată, chiar dacă în prima repriză am fost obosiți, dar din nou lenți, cum a fost la meciul cu Timișoara. Lipsiți de energie, decizii proaste, a trebuit să schimb, dar de câteva meciuri o fac bine.

Ținând cont că, după 8 etape, suntem totuși pe locul 2, cu atâtea experimente, nu pot să fiu decât foarte mulțumit. După cum am spus și după meciul cu Craiova, echipa asta poate deveni una foarte puternică, adică de Top 3”, a declarat Daniel Pancu la Digi Sport.

Daniel Pancu: „Am și multe nemulțumiri în continuare”

Din minutul 78, Rapid a evoluat în inferioritate numerică după eliminarea lui Patrick Fernandes.

Întrebat cât de mult a influențat acest aspect rezultatul, tehnicianul giuleștenilor și-a exprimat nemulțumirea pentru anumite decizii luate de jucătorii săi în unele momente importante ale meciului.

„Sigur că am și multe nemulțumiri în continuare, chiar dacă am câștigat, pentru că sunt jucători care au început cu mine pregătirea, nu știu și azi, Vulturar, Grameni, Dobre, Moruțan, chiar și Kamara, ei au fost cu mine.

Noi la atacurile în superioritate avem o problemă de când a început campionatul.

Sunt 9 jocuri cu cel de Cupă, pentru că sunt lucruri pe care le facem, sunt lucruri simple din punctul meu de vedere, dar deciziile în timpul jocului nu sunt cele corecte și m-au pus așa puțin pe gânduri în timpul meciului.

Am vorbit acum scurt cu jucătorii după, dar la ce calitate avem, dacă interpretăm bine situațiile astea, avem puține goluri marcate până acum și ăsta e un motiv de nemulțumire”, a concluzionat Daniel Pancu.

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