Rareș Hopincă (41 de ani), primarul Sectorului 2, a anunțat că va propune Consiliului Local două proiecte importante, dintre care unul prevede construirea unui parc sportiv destinat locuitorilor din sectorul condus de acesta.

Proiectul pe care edilul îl va prezenta în fața Consiliului Local prevede construirea unui parc sportiv, o parcare supraterană dar și supralărgirea drumului de acces din zona Menajeria Circului (Dinu Vintilă 12) și Aleea Circului 5.

Un nou parc sportiv ar putea fi construit în București

În ședința Consiliului Local a Sectorului 2 de joi, 27 noiembrie, primarul Rareș Hopincă va propune două noi proiecte:

Modificarea unui HCL din 2023, în vederea exproprierii terenului din Dinu Vintilă 12 - fosta Menajerie a Circului, pentru amenajarea unui parc sportiv pentru întreaga comunitate;

Demararea exproprierii pentru terenul aflat în Aleea Circului 5, pentru amenajarea unei parcări de utilitate publică, a unor funcțiuni complementare parcului sportiv și pentru supralărgirea drumului de acces.

Pentru a putea construi atât parcul sportiv cât și parcarea supraterană, Primăria Sectorului 2 va trebui să ă exproprieze un teren din zona Menajeria Circului.

Pe acest amplasament ar urma să fie construit un parc sportiv cu pistă de atletism, teren de fotbal, dar și un teren multifuncțional pentru baschet, handbal și minifotbal.

„Ca Prefect al Municipiului București am contestat în instanță retrocedarea celor două terenuri, parte din fosta moșie Tonola. Am argumentat faptul că retrocedarea a fost nelegală, întrucât viza un imobil din domeniul public al Municipiului București și alte aspecte de nelegalitate.

Declanșarea exproprierii nu afectează procesul intentat, care are termen la începutul anului viitor, ci este un angajament al faptului că ne dorim reîntregirea domeniului public și a infrastructurii verzi a Sectorului”, a mai transmis Rareș Hopincă.

În cazul în care instanța va anula retrocedarea, edilul a anunțat că sumele alocate pentru expropriere se vor întoarce în bugetul local .

