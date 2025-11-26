Kielce - Dinamo 34-32  Elevii lui Paulo Pereira cedează în Polonia » Victoria le-a scăpat „dulăilor” în ultimele minute

Dinamo a fost învinsă de Kielce, scor 34-32, în etapa #9 din Liga Campionilor.

Cu două puncte după primele 9 etape, Dinamo ocupă doar locul șapte în grupă și avea nevoie de o victorie în Polonia pentru a rămâne în lupta pentru poziția #6, ultima care asigură prezența în play-off. Aceasta însă nu a venit.

Kielce - Dinamo 34-32 . „Dulăii” au condus până aproape de final

Elevii lui Paulo Pereira au intrat pe teren cu speranțe mari după succesul dramatic cu Nantes (29–28).

Kielce a deschis scorul și a controlat o mare parte din prima repriză, reușind să se desprindă chiar la cinci goluri.

Dinamo nu a cedat însă și a redus diferența treptat. La pauză, polonezii conduceau, scor 21-19.

Repriza secundă a avut un cu totul alt ritm. Dinamo a început mai hotărât, a egalat la un moment dat la 24–24, apoi a trecut în avantaj și a condus până aproape de final.

Totuși, ultimele minute au aparținut polonezilor, care au revenit și au închis meciul cu 34–32, profitând de câteva erori ale bucureștenilor în momentele decisive.

7 goluri a înscris cel mai eficient jucător al „dulăilor”, urmat de Rosta Miklos, cu șase reușite și de Tom Pelayo, cu cinci goluri

La Industria Kielce, trei jucători au înscris câte 5 goluri: Szymon Sicko, Alex Dujshebaev și Piotr Jarosiewicz.

Dinamo a ratat de aproape două ori mai multe aruncări decât polonezii. Elevii lui Paulo Pereira au avut 20 de ratări față de cele 12 ale lui Kielce.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 8 16 2 Aalborg 9 15 3 Veszprem 8 10 4 Nantes 9 8 5 Sporting 8 8 6 Kielce 9 7 7 Dinamo București 9 2 8 Kolstad 8 2

Cupara, înainte de meci: „După această victorie cu Nantes avem puterea să câștigăm în Polonia”

Victoria cu 29-28 contra lui Nantes, obținută după golul decisiv marcat de Tom Pelayo în ultimul minut, a fost primul succes al lui Dinamo în acest sezon de EHF Champions League.

Unul dintre liderii vestiarului, portarul Vladimir Cupara, care nu a evoluat în duelul cu Nantes, a vorbit despre partida cu Kielce

„Știm că va fi dificil să jucăm împotriva lui Kielce. Am pierdut și acasă cu ei, dar după această victorie cu Nantes avem puterea să câștigăm acolo și să fim competitivi, să mergem în faza următoare a competiției.

Știm că va fi o misiune foarte grea, dar avem o șansă și vom lupta până la final”, a declarat Cupara, conform ehfcl.eurohandball.com.

Marcatorii principali ai celor două echipe sunt acum Artsem Karalek (37 de goluri) pentru Kielce și Haniel Langaro (30 de goluri) pentru Dinamo.

28–24 a fost scorul din meciul tur dintre

Kielce abordează meciul de pe locul 6, cu 5 puncte adunate din două victorii și un egal (32–32 cu Aalborg).

Echipa are nevoie de o victorie ca să fie aproape sigur calificată, situație despre care a vorbit și tehnicianul Talant Dujshebaev:

„Știm ce este în joc în acest meci, dacă vom câștiga, există o șansă de 99% să jucăm în runda următoare. Înainte să plecăm spre București, am spus că Dinamo este o echipă mai bună decât pare.

Jucătorii pe care îi au impresionează, iar antrenorul lor este experimentat și are propria viziune asupra echipei. În meciurile cu Sporting și Veszprem au arătat deja evoluții bune”.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF, înainte de meci

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Fuchse Berlin 8 16 2 Aalborg 8 13 3 Veszprem 8 10 4 Nantes 8 8 5 Sporting 8 8 6 Kielce 8 7 7 Dinamo 8 2 8 Kolstad 8 2

*locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off

