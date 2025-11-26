Kielce - Dinamo 34-32  Elevii lui Paulo Pereira cedează în Polonia » Victoria le-a scăpat „dulăilor” în ultimele minute
Dinamo București/ Foto: IMAGO
Handbal

Kielce - Dinamo 34-32 Elevii lui Paulo Pereira cedează în Polonia » Victoria le-a scăpat „dulăilor” în ultimele minute

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.11.2025, ora 21:22
alt-text Actualizat: 26.11.2025, ora 21:50
  • Dinamo a fost învinsă de Kielce, scor 34-32, în etapa #9 din Liga Campionilor.

Cu două puncte după primele 9 etape, Dinamo ocupă doar locul șapte în grupă și avea nevoie de o victorie în Polonia pentru a rămâne în lupta pentru poziția #6, ultima care asigură prezența în play-off. Aceasta însă nu a venit.

Silviu Tudor Samuilă Lecția de viață
Citește și
Silviu Tudor Samuilă Lecția de viață
Citește mai mult
Silviu Tudor Samuilă Lecția de viață

Kielce - Dinamo 34-32. „Dulăii” au condus până aproape de final

Elevii lui Paulo Pereira au intrat pe teren cu speranțe mari după succesul dramatic cu Nantes (29–28).

Kielce a deschis scorul și a controlat o mare parte din prima repriză, reușind să se desprindă chiar la cinci goluri.

Dinamo nu a cedat însă și a redus diferența treptat. La pauză, polonezii conduceau, scor 21-19.

Repriza secundă a avut un cu totul alt ritm. Dinamo a început mai hotărât, a egalat la un moment dat la 24–24, apoi a trecut în avantaj și a condus până aproape de final.

Totuși, ultimele minute au aparținut polonezilor, care au revenit și au închis meciul cu 34–32, profitând de câteva erori ale bucureștenilor în momentele decisive.

7 goluri
a înscris cel mai eficient jucător al „dulăilor”, urmat de Rosta Miklos, cu șase reușite și de Tom Pelayo, cu cinci goluri

La Industria Kielce, trei jucători au înscris câte 5 goluri: Szymon Sicko, Alex Dujshebaev și Piotr Jarosiewicz.

Dinamo a ratat de aproape două ori mai multe aruncări decât polonezii. Elevii lui Paulo Pereira au avut 20 de ratări față de cele 12 ale lui Kielce.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF

LocEchipaMeciuriPuncte
1Fuchse Berlin816
2Aalborg915
3Veszprem810
4Nantes98
5Sporting88
6Kielce97
7Dinamo București92
8Kolstad82

Cupara, înainte de meci: „După această victorie cu Nantes avem puterea să câștigăm în Polonia”

Victoria cu 29-28 contra lui Nantes, obținută după golul decisiv marcat de Tom Pelayo în ultimul minut, a fost primul succes al lui Dinamo în acest sezon de EHF Champions League.

Unul dintre liderii vestiarului, portarul Vladimir Cupara, care nu a evoluat în duelul cu Nantes, a vorbit despre partida cu Kielce

„Știm că va fi dificil să jucăm împotriva lui Kielce. Am pierdut și acasă cu ei, dar după această victorie cu Nantes avem puterea să câștigăm acolo și să fim competitivi, să mergem în faza următoare a competiției.

Știm că va fi o misiune foarte grea, dar avem o șansă și vom lupta până la final”, a declarat Cupara, conform ehfcl.eurohandball.com.

  • Marcatorii principali ai celor două echipe sunt acum Artsem Karalek (37 de goluri) pentru Kielce și Haniel Langaro (30 de goluri) pentru Dinamo.
28–24
a fost scorul din meciul tur dintre

Kielce abordează meciul de pe locul 6, cu 5 puncte adunate din două victorii și un egal (32–32 cu Aalborg).

Echipa are nevoie de o victorie ca să fie aproape sigur calificată, situație despre care a vorbit și tehnicianul Talant Dujshebaev:

„Știm ce este în joc în acest meci, dacă vom câștiga, există o șansă de 99% să jucăm în runda următoare. Înainte să plecăm spre București, am spus că Dinamo este o echipă mai bună decât pare.

Jucătorii pe care îi au impresionează, iar antrenorul lor este experimentat și are propria viziune asupra echipei. În meciurile cu Sporting și Veszprem au arătat deja evoluții bune”.

Clasamentul în Grupa A din Liga Campionilor EHF, înainte de meci

LocEchipaMeciuriPuncte
1Fuchse Berlin816
2Aalborg813
3Veszprem810
4Nantes88
5Sporting88
6Kielce87
7Dinamo 82
8Kolstad82

*locurile 1-2 se califică în sferturi, locurile 3-6 merg în play-off

Citește și

Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti
Diverse
17:01
Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti
Citește mai mult
Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti
Salah, pus la zid  Jamie Carragher,   dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract”
Campionate
16:22
Salah, pus la zid Jamie Carragher, dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract”
Citește mai mult
Salah, pus la zid  Jamie Carragher,   dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
Emisarul Witkoff a sfătuit Rusia cum să-i „vândă” lui Trump planul de pace pentru Ucraina, arată o stenogramă: „Iată ce cred că ar fi extraordinar”
dinamo bucuresti handbal EHF Champions League Kielce
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Superliga
26.11
Leo Grozavu a fugit în pădure Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Citește mai mult
Leo Grozavu a fugit în pădure  Episod incredibil: antrenorului lui FC Botoșani i s-a propus un blat
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Europa League
26.11
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
Citește mai mult
Cine transmite la TV Unde se văd partidele Steaua Roșie- FCSB și U Craiova - Mainz din Europa League și Conference League
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Diverse
26.11
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Citește mai mult
„Inadmisibil în 2025!” Fanii „militarilor”, revoltați de grafica din timpul meciului FCSB-ului în Youth League: „Folosire abuzivă a imaginii Stelei!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:45
Propunere-șoc pentru LPF Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
Propunere-șoc pentru LPF  Un patron din Superliga are o idee inedită pentru înlocuirea lui Gino Iorgulescu: „Și ce dacă are probleme?”
00:12
Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
22:29
Probleme la FCSB Unul dintre jucătorii Under 21 s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
Probleme la FCSB  Unul dintre jucătorii Under 21  s-a accidentat. Ce variante au Pintilii și Charalambous pentru finalul de an
22:12
„N-aș accepta așa ceva” Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
„N-aș accepta așa ceva”  Șumudică, despre situația lui Alibec la FCSB: „Cred că au o înțelegere” + Unde a vrut tehnicianul să îl transfere
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
Top stiri din sport
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Europa League
26.11
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Citește mai mult
AM INTRAT ÎN TUNELUL GROAZEI  GOLAZO.ro a pătruns în cel mai înfiorător loc de pe „Marakana”! Cum arată și ce simți pe tunelul pe unde FCSB intră pe gazon
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Superliga
26.11
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în 2028”
Citește mai mult
Dinamo i-a prelungit contractul unui titular OFICIAL „Câinii” au făcut anunțul: „Rămâne până în  2028”
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Liga Campionilor
26.11
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
Citește mai mult
Yamal, ținta glumelor FOTO. Cele mai tari meme-uri după Chelsea - Barcelona
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Gimnastica
26.11
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”
Citește mai mult
„Du-te-n p.... mă-tii!”  Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat”

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 23 rapid 8 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share