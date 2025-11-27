Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat
Cu Dennis Man titular, PSV a reușit o victorie mare pe Anfield, scor 4-1 împotriva celor de la Liverpool. FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Liga Campionilor PSV, victorie mare pe Anfield, cu Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 27.11.2025, ora 00:12
  • Cu Dennis Man titular, PSV a reușit o victorie mare pe Anfield, scor 4-1 împotriva celor de la Liverpool.
  • Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a pierdut cu Atletico Madrid, scor 1-2.
  • Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a remizat pe teren propriu cu AS Monaco, scor 2-2.

Inter a pierdut partida din deplasare cu Atletico Madrid, scor 1-2, după ce Jose Maria Gimenez a marcat golul victoriei pentru Atleti în prelungiri. Odată cu acest rezultat, nerazzurrii cad pe locul 4 în clasament.

PSV și Pafos, echipele la care evoluează Dennis Man, respectiv Vlad Dragomir, ocupă locuri de play-off, 14 respectiv 24.

Atletico Madrid - Inter 2-1

  • Au marcat: Alvarez (min. 9), Gimenez (min. 90+3) / Zielinski (min. 54)
  • Arbitru: Francois Letexier (Franța)
  • Stadion: Metropolitano (Madrid)

Liverpool - PSV 1-4

  • Au marcat: Szoboszlai (min. 16) / Perisic (min. 6 pen.), Til (min. 56), Driouech (min. 73, 90+1)
  • Arbitru: Alejandro Hernandez (Spania)
  • Stadion: Anfield (Liverpool)

Arsenal - Bayern 3-1

  • Au marcat: Timber (min. 22), Madueke (min. 69), Martinelli (min. 76) / Karl (min. 32)
  • Arbitru: Marco Guida (Italia)
  • Stadion: Emirates Stadium (Londra)

Frankfurt - Atalanta 0-3

  • Au marcat: Lookman (min. 60), Ederson (min. 62), De Ketelaere (min. 65)
  • Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)
  • Stadium: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Olympiacos - Real Madrid 3-4

  • Au marcat: Chiquinho (min. 8), Taremi (min. 52), El Kaabi (min. 81) / Mbappe (min. 22, 24, 29, 60)
  • Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
  • Stadion: „Georgios Karaiskakis” (Pireu)

PSG - Tottenham 5-3

  • Au marcat: Vitinha (min. 45, 63, 76 pen.), Ruiz (min. 59), Pacho (min. 65) / Richarlison (min. 35), Kolo Muani (min. 50, 72)
  • Arbitru: Felix Zwayer (Germania)
  • Stadion: Parc des Princes (Paris)

Sporting - Club Brugge 3-0

  • Au marcat: Quenda (min. 24), Suarez (min. 31), Trincao (min. 70)
  • Arbitru: Tobias Stieler (Germania)
  • Stadion: „Jose Alvalade” (Lisabona)

Copenhaga - Kairat Almaty 3-2

  • Au marcat: Dadason (min. 26), Larsson (min. 59 pen.), Robert (min. 73) / Satpaev (min. 81), Baybek (min. 90)
  • Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)
  • Stadion: Parken Stadium (Copenhaga)

Pafos - AS Monaco 2-2

  • Au marcat: Luiz (min. 18), Salisu (min. 88, autogol) / Minamino (min. 5), Balogun (min. 26)
  • Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia)
  • Stadion: Alphamega Stadium (Limassol)

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal 515
2PSG 512
3Bayern 512
4Inter 512
5Real Madrid 512
6Dortmund 510
7Chelsea 510
8Sporting 510
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City 510
10Atalanta 510
11Newcastle59
12Atletico Madrid 59
13Liverpool 59
14Galatasaray 59
15PSV 58
16Tottenham 58
17Leverkusen 58
18Barcelona 57
19Qarabag 57
20Napoli 57
21Marseille 56
22Juventus 56
23AS Monaco 56
24Pafos 56
Zona echipelor eliminate⤵️
25Royale Union SG 56
26Club Brugge54
27Athletic Bilbao 54
28Frankfurt 54
29Copenhaga 54
30Benfica 53
31Slavia Praga 53
32Bodo/Glimt52
33Olympiacos 52
34Villarreal51
35Kairat51
36.Ajax50

