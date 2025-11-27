Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat

Cu Dennis Man titular, PSV a reușit o victorie mare pe Anfield, scor 4-1 împotriva celor de la Liverpool.

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a pierdut cu Atletico Madrid, scor 1-2.

Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a remizat pe teren propriu cu AS Monaco, scor 2-2.

Inter a pierdut partida din deplasare cu Atletico Madrid, scor 1-2, după ce Jose Maria Gimenez a marcat golul victoriei pentru Atleti în prelungiri. Odată cu acest rezultat, nerazzurrii cad pe locul 4 în clasament.

PSV și Pafos, echipele la care evoluează Dennis Man, respectiv Vlad Dragomir, ocupă locuri de play-off, 14 respectiv 24.

Atletico Madrid - Inter 2-1

Au marcat: Alvarez (min. 9), Gimenez (min. 90+3) / Zielinski (min. 54)

Arbitru: Francois Letexier (Franța)

Francois Letexier (Franța) Stadion: Metropolitano (Madrid)

Liverpool - PSV 1-4

Au marcat: Szoboszlai (min. 16) / Perisic (min. 6 pen.), Til (min. 56), Driouech (min. 73, 90+1)

Arbitru: Alejandro Hernandez (Spania)

Alejandro Hernandez (Spania) Stadion: Anfield (Liverpool)

Arsenal - Bayern 3-1

Au marcat: Timber (min. 22), Madueke (min. 69), Martinelli (min. 76) / Karl (min. 32)

Arbitru: Marco Guida (Italia)

Marco Guida (Italia) Stadion: Emirates Stadium (Londra)

Frankfurt - Atalanta 0-3

Au marcat: Lookman (min. 60), Ederson (min. 62), De Ketelaere (min. 65)

Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)

Chris Kavanagh (Anglia) Stadium: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Olympiacos - Real Madrid 3-4

Au marcat: Chiquinho (min. 8), Taremi (min. 52), El Kaabi (min. 81) / Mbappe (min. 22, 24, 29, 60)

Arbitru: Michael Oliver (Anglia)

Michael Oliver (Anglia) Stadion: „Georgios Karaiskakis” (Pireu)

PSG - Tottenham 5-3

Au marcat: Vitinha (min. 45, 63, 76 pen.), Ruiz (min. 59), Pacho (min. 65) / Richarlison (min. 35), Kolo Muani (min. 50, 72)

Arbitru: Felix Zwayer (Germania)

Felix Zwayer (Germania) Stadion: Parc des Princes (Paris)

Sporting - Club Brugge 3-0

Au marcat: Quenda (min. 24), Suarez (min. 31), Trincao (min. 70)

Arbitru: Tobias Stieler (Germania)

Tobias Stieler (Germania) Stadion: „Jose Alvalade” (Lisabona)

Copenhaga - Kairat Almaty 3-2

Au marcat: Dadason (min. 26), Larsson (min. 59 pen.), Robert (min. 73) / Satpaev (min. 81), Baybek (min. 90)

Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)

Nicholas Walsh (Scoția) Stadion: Parken Stadium (Copenhaga)

Pafos - AS Monaco 2-2

Au marcat: Luiz (min. 18), Salisu (min. 88, autogol) / Minamino (min. 5), Balogun (min. 26)

Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia)

Ivan Kruzliak (Slovacia) Stadion: Alphamega Stadium (Limassol)

Clasamentul în Liga Campionilor

Loc Echipa Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 5 15 2 PSG 5 12 3 Bayern 5 12 4 Inter 5 12 5 Real Madrid 5 12 6 Dortmund 5 10 7 Chelsea 5 10 8 Sporting 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 5 10 10 Atalanta 5 10 11 Newcastle 5 9 12 Atletico Madrid 5 9 13 Liverpool 5 9 14 Galatasaray 5 9 15 PSV 5 8 16 Tottenham 5 8 17 Leverkusen 5 8 18 Barcelona 5 7 19 Qarabag 5 7 20 Napoli 5 7 21 Marseille 5 6 22 Juventus 5 6 23 AS Monaco 5 6 24 Pafos 5 6 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Royale Union SG 5 6 26 Club Brugge 5 4 27 Athletic Bilbao 5 4 28 Frankfurt 5 4 29 Copenhaga 5 4 30 Benfica 5 3 31 Slavia Praga 5 3 32 Bodo/Glimt 5 2 33 Olympiacos 5 2 34 Villarreal 5 1 35 Kairat 5 1 36. Ajax 5 0

