Liga Campionilor  PSV, victorie mare pe Anfield, cu  Dennis Man titular. Chivu pierde în prelungiri la Madrid » Rezultatele + Clasamentul actualizat

- Cu Dennis Man titular, PSV a reușit o victorie mare pe Anfield, scor 4-1 împotriva celor de la Liverpool.
- Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a pierdut cu Atletico Madrid, scor 1-2.
- Pafos, echipa lui Vlad Dragomir, a remizat pe teren propriu cu AS Monaco, scor 2-2.
Inter a pierdut partida din deplasare cu Atletico Madrid, scor 1-2, după ce Jose Maria Gimenez a marcat golul victoriei pentru Atleti în prelungiri. Odată cu acest rezultat, nerazzurrii cad pe locul 4 în clasament.
PSV și Pafos, echipele la care evoluează Dennis Man, respectiv Vlad Dragomir, ocupă locuri de play-off, 14 respectiv 24.
Atletico Madrid - Inter 2-1
- Au marcat: Alvarez (min. 9), Gimenez (min. 90+3) / Zielinski (min. 54)
- Arbitru: Francois Letexier (Franța)
- Stadion: Metropolitano (Madrid)
Liverpool - PSV 1-4
- Au marcat: Szoboszlai (min. 16) / Perisic (min. 6 pen.), Til (min. 56), Driouech (min. 73, 90+1)
- Arbitru: Alejandro Hernandez (Spania)
- Stadion: Anfield (Liverpool)
Arsenal - Bayern 3-1
- Au marcat: Timber (min. 22), Madueke (min. 69), Martinelli (min. 76) / Karl (min. 32)
- Arbitru: Marco Guida (Italia)
- Stadion: Emirates Stadium (Londra)
Frankfurt - Atalanta 0-3
- Au marcat: Lookman (min. 60), Ederson (min. 62), De Ketelaere (min. 65)
- Arbitru: Chris Kavanagh (Anglia)
- Stadium: Deutsche Bank Park (Frankfurt)
Olympiacos - Real Madrid 3-4
- Au marcat: Chiquinho (min. 8), Taremi (min. 52), El Kaabi (min. 81) / Mbappe (min. 22, 24, 29, 60)
- Arbitru: Michael Oliver (Anglia)
- Stadion: „Georgios Karaiskakis” (Pireu)
PSG - Tottenham 5-3
- Au marcat: Vitinha (min. 45, 63, 76 pen.), Ruiz (min. 59), Pacho (min. 65) / Richarlison (min. 35), Kolo Muani (min. 50, 72)
- Arbitru: Felix Zwayer (Germania)
- Stadion: Parc des Princes (Paris)
Sporting - Club Brugge 3-0
- Au marcat: Quenda (min. 24), Suarez (min. 31), Trincao (min. 70)
- Arbitru: Tobias Stieler (Germania)
- Stadion: „Jose Alvalade” (Lisabona)
Copenhaga - Kairat Almaty 3-2
- Au marcat: Dadason (min. 26), Larsson (min. 59 pen.), Robert (min. 73) / Satpaev (min. 81), Baybek (min. 90)
- Arbitru: Nicholas Walsh (Scoția)
- Stadion: Parken Stadium (Copenhaga)
Pafos - AS Monaco 2-2
- Au marcat: Luiz (min. 18), Salisu (min. 88, autogol) / Minamino (min. 5), Balogun (min. 26)
- Arbitru: Ivan Kruzliak (Slovacia)
- Stadion: Alphamega Stadium (Limassol)
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Arsenal
|5
|15
|2
|PSG
|5
|12
|3
|Bayern
|5
|12
|4
|Inter
|5
|12
|5
|Real Madrid
|5
|12
|6
|Dortmund
|5
|10
|7
|Chelsea
|5
|10
|8
|Sporting
|5
|10
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Manchester City
|5
|10
|10
|Atalanta
|5
|10
|11
|Newcastle
|5
|9
|12
|Atletico Madrid
|5
|9
|13
|Liverpool
|5
|9
|14
|Galatasaray
|5
|9
|15
|PSV
|5
|8
|16
|Tottenham
|5
|8
|17
|Leverkusen
|5
|8
|18
|Barcelona
|5
|7
|19
|Qarabag
|5
|7
|20
|Napoli
|5
|7
|21
|Marseille
|5
|6
|22
|Juventus
|5
|6
|23
|AS Monaco
|5
|6
|24
|Pafos
|5
|6
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Royale Union SG
|5
|6
|26
|Club Brugge
|5
|4
|27
|Athletic Bilbao
|5
|4
|28
|Frankfurt
|5
|4
|29
|Copenhaga
|5
|4
|30
|Benfica
|5
|3
|31
|Slavia Praga
|5
|3
|32
|Bodo/Glimt
|5
|2
|33
|Olympiacos
|5
|2
|34
|Villarreal
|5
|1
|35
|Kairat
|5
|1
|36.
|Ajax
|5
|0