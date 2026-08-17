Lazio, eliminată din Cupa Italiei Echipa lui Rareș Ilie a produs prima surpriză uriașă din Italia! Marea Lazio, învinsă de o echipă din Serie B

Rareș Ilie (23 de ani) a fost titular pentru Mantova în victoria surprinzătoare obținută pe terenul lui Lazio, scor 2-0, în primul meci disputat de formația din Roma în actuala ediție a Cupei Italiei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mantova, formație din Serie B, a reușit astfel să elimine o echipă care în sezonul trecut a încheiat Serie A pe locul 9 și a ajuns până în finala Cupei Italiei.

Mantova a eliminat-o pe Lazio din Cupa Italiei

Pentru Rareș Ilie, partida de pe „Olimpico” a venit la doar câteva săptămâni după transferul definitiv de la Nice la Mantova. Totuși, scorul a rămas 0-0 cât timp românul s-a aflat pe teren.

Fotbalistul crescut de Rapid a fost aproape să înscrie, după ce a reluat cu capul o centrare, însă Christos Mandas a respins în corner.

Francesco Ruocco a deschis scorul în minutul 75. Davide Bragantini l-a găsit în careu cu o pasă spectaculoasă, trimisă cu exteriorul, iar mijlocașul doar a împins mingea în poartă.

Ismael Cajazzo a stabilit scorul final în minutul 90+6, după un contraatac rapid. Canadianul a înscris cu poarta goală, în condițiile în care portarul lui Lazio urcase în careul advers la faza precedentă și nu a mai reușit să revină la timp între buturi.

Biancocelestii încep astfel cu un rezultat negativ mandatul lui Gennaro Gattuso.

Rareș Ilie a mai evoluat în Italia pentru Empoli și Catanzaro, după experiențele de la Nice, Maccabi Tel Aviv și Lausanne-Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport