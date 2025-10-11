„Cunosc ambele imnuri” Cum vine la București atacantul care  a ales Austria în locul României: „Va fi de neimaginat” » Criza prin care trece

Raul Florucz, 24 de ani, austriac de origine română, e măcinat de gânduri înaintea jocului de pe Arena Națională.

Atacantul lui Union Saint-Gilloise trece printr-o perioadă dificilă la echipa de club.

Raul Florucz s-a născut în Austria, în urmă cu 24 de ani, având părinți români.

Ar fi putut juca la naționala noastră. FRF a încercat să-l atragă spre „tricolori”, dar atacantul a ales să reprezinte țara natală. Și a spus clar: „Dau totul pentru Austria”.

Florucz, despre duelul cu România: „Nici nu-mi pot închipui ce va fi în sufletul meu”

A debutat pentru roș-albi pe 20 martie, intrând în ultimul sfert de oră la 1-1 cu Serbia, în turul barajului Ligii Națiunilor (0-2 în manșa secundă).

A mai jucat o singură dată, pe 9 octombrie, la 10-0 cu San Marino. 30 de minute la final.

Atacantul a ratat lotul pentru confruntarea directă de la Viena, Austria - România 2-1, pe 7 iunie, din cauza unei accidentări, dar e acum în grupul de jucători convocat de selecționerul Ralf Rangnick.

Raul Florucz, la antrenamentul naționalei Austriei Foto: Imago

Ce spunea el în primăvară despre apropierea principalului duel al preliminariilor CM?

„Sunt extrem de fericit să fiu aici. M-am născut și am crescut în Austria, mă identific mult mai mult cu Austria decât cu România, dar îmi respect rădăcinile românești”, afirma vârful într-un interviu pentru presa vieneză.

Cunosc ambele imnuri. Va fi un meci de neimaginat. Nici nu-mi pot închipui ce va fi în sufletul meu! Raul Florucz, atacant Austria

Criza lui Florucz: zero goluri în cinci meciuri, aproape o lună și jumătate

Florucz nu trece însă în această toamnă prin momente prea bune.

Jucătorul, transferat în vară de la Olimpija Ljubljana la Union Saint-Gilloise pentru 5 milioane de euro, a debutat excelent la echipa belgiană, marcând de trei ori în primele două etape (1-1 cu Antwerp, 5-0 cu Leuven). Era golgeterul Pro League.

Ultimul joc al lui Florucz în Belgia, 0-1 cu Club Brugge Foto: Imago

De la începutul lui august, a mai înscris doar o dată la Union, pe 31 august, la 2-0 cu Anderlecht. De atunci, pauză.

Aproape o lună și jumătate fără gol la Saint-Gilloise:

Patru partide, zero goluri, o singură pasă decisivă, la 2-1 cu Genk.

În ultima etapă, la 0-1 cu Club Brugge, a fost titular, dar antrenorul l-a înlocuit la pauză.

Florucz nu a punctat nici la naționala Austriei, deși a jucat 30 de minute la 10-0 cu San Marino, joi.

