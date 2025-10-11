Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale
Baumgartner și Austria ne-au învins la Viena, în iunie: 2-1 Foto: Imago
Nationala

Ce ne separă, ce ne apropie Diferență uriașă între Austria și România, dar și punctul care unește cele două naționale

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 11.10.2025, ora 12:28
alt-text Actualizat: 11.10.2025, ora 12:28
  • Austria are un avantaj: mai mulți jucători în campionate importante ale Europei și o cotă mai mare.
  • Dar nici Austria nu s-a mai calificat la Mondial de când așteaptă și naționala noastră. La ultimul CM comun, „tricolorii” au fost mai buni.
  • România - Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, și va fi transmis în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Austria vine la București cu un singur scop: vrea să ne învingă și să-și asigure calificarea directă la Mondial.

Selecționerul Ralf Rangnick speră ca experiența mai mare a jucătorilor săi în campionatele continentale importante să-i ajute pe roș-albi să câștige duminică seară, pe Arena Națională.

Austria domină România: 14-4 la jucători în Top 5 Europa. Atracția Bundesliga

Aici, la nivelul ligilor unde evoluează internaționalii, e diferență evidentă între cele două echipe în acest moment, aproape de jumătatea lui octombrie.

Mircea Lucescu are acum în lot numai patru „tricolori” sub contract la cluburi din Top 5 Europa. Dintre care doi portari!

Rațiu și Mwene, duel între jucători din Top 5 Europa Foto: Imago Rațiu și Mwene, duel între jucători din Top 5 Europa Foto: Imago
Rațiu și Mwene, duel între jucători din Top 5 Europa Foto: Imago
  • Ionuț Radu (Celta Vigo/Spania), Răzvan Sava (Udinese/Italia), Andrei Rațiu (Rayo/Spania), Marius Marin (Pisa/Italia). 

Adversarii au nu mai puțin de 14 jucători la formații din Top 5 Europa.

202,7 milioane de euro
este cota totală a jucătorilor austrieci. A noastră, doar 82,3 milioane (Transfermarkt)

Absolut toți apărătorii:

  • Alaba (Real/Spania), Danso (Tottenham/Anglia), Posch (Como/Italia), Lienhart (Freiburg), Mwene (Mainz), Prass (Hoffenheim), Friedl (Bremen), Querfeld (Union Berlin), ultimii cinci în Bundesliga germană. 

Și șase din opt mijlocași:

  • Sabitzer (Dortmund), Laimer (Bayern), Baumgartner, Seiwald (ambii Leipzig), Schmid, Grull (ambii Bremen), numai în Germania. 
11 dintre cei 14
internaționali austrieci care joacă în Top 5 Europa activează în Germania

România și Austria așteaptă un Mondial din 1998. Noi am fost mai buni atunci

Ceea ce ne unește este anul în care am participat ultima oară la un Campionat Mondial.

Și România, și Austria au CM 1998 ca punct până acum la un turneu final global.

Ambele naționale ar evolua din nou la Mondial după 28 de ani, dacă se califică la competiția din 2026, organizată împreună de SUA, Canada și Mexic.

Gică Hagi, la 1-0 contra Columbiei, la startul CM 1998 Foto: Imago Gică Hagi, la 1-0 contra Columbiei, la startul CM 1998 Foto: Imago
Gică Hagi, la 1-0 contra Columbiei, la startul CM 1998 Foto: Imago

Avem însă un avantaj față de austrieci la întrecerea din 1998.

  • România a câștigat grupa G, după două victorii cu Columbia (1-0) și Anglia (2-1), remizând cu Tunisia (1-1). A pierdut în „optimi”, 0-1 în fața Croației, care avea să joace în semifinale. 
  • Austria a încheiat pe locul 3 în seria B: două egaluri (1-1 cu Camerun, 1-1 cu Chile; de fiecare dată a egalat în prelungiri) și o înfrângere (1-2 cu Italia). 

austria echipa nationala a romaniei Echipa Nationala Campionatul Mondial romania preliminarii cm 2026 Top 5 Europa
