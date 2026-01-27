Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo +13 foto
Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț
Superliga

Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 20:48
alt-text Actualizat: 28.01.2026, ora 09:08
  • Unul dintre liderii vestiarului lui Dinamo, Raul Opruț, 28 de ani, spune că preferă să fie un exemplu de profesionalism în loc să țină discursuri motivaționale

Opruț a fost prezent la televiziunea clubului Dinamo, 48TV, unde a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și postura de jucător important în vestiarul „câinilor”.

„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența”
Citește și
„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența”
Citește mai mult
„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența”

„Sunt un jucător serios, care în primul rând dă totul la antrenamente, sunt competitiv, cred că de cele mai multe ori nu e nevoie neapărat să vorbești în vestiar sau la pauză, ci să arăți o reacție pe teren, pentru ca să te urmărească colegii într-un moment mai puțin bun.

Cum ar fi o alunecare, o îmbrânceală și atunci se reaprinde din nou spiritul de echipă. Nu vorbesc foarte mult în vestiar, nu-mi face plăcere neapărat, nu sunt un jucător care motivez”, a explicat fundașul stânga.

În timpul transmisiunii live a avut loc și un moment inedit: căpitanul Cătălin Cîrjan i-a scris un comentariu și a plătit pentru ca acesta să iasă în evidență pe chat:

„Vă salut! Un profesionist adevărat, un exemplu în vestiar și un caracter deosebit! Mulțumim pentru cele 3 puncte de la Sibiu, Raulinho!!”.

Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo

Opruț a apreciat gestul lui Cîrjan, apoi a continuat să vorbească despre ce înseamnă să fii lider:

„Ce contează cel mai mult într-o echipă, pentru jucătorii tineri, sunt exemplele de urmat.

Eu, când am venit, la început, eram nou, și chiar l-am văzut, o spun sincer, pe Eddy [Gnahore], când noi aveam prezența la 9, el la 7:30 era în sala de forță. Cătă [Cîrjan], la fel.

Anul acesta la fel, și Devis [Epassy] vine foarte devreme, Eddy, Cătă.

Dinamo are în momentul de față exemple de jucători profesioniști, care fac ce trebuie, nu din întâmplare sunt acolo unde sunt și joacă cum joacă, prin multă muncă și sacrificii.

Până la urmă e un sacrificiu să ajungi la 7:30 la Săftica sau la 9. Jucătorii tineri care au venit la Dinamo au foarte multe exemple de urmat. Îi au chiar în vestiar și lucrul acesta mă bucurăm.

Eddy nu mai are 20 de ani dar vine la sală, își dorește foarte mult să performeze, Cătă, la fel, mergem împreună. Și prin asta demonstrezi că ești un lider adevărat, când dai tonul la muncă.

Tu nu poți veni să vorbești dacă nu faci lucrurile astea. Sunt jucători foarte profesioniști, mulți lideri în vestiar, care au un cuvânt de spus și arată asta prin fapte”.

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (7).jpg
Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (7).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (1).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (2).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (3).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (4).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Raul Opruț: „Când am jucat împotriva lui Dinamo mă gândeam ce frumos ar fi să cânte acei fani pentru mine”

Fundașul stânga din Voislova (Caraș-Severin), care a adus victoria la Sibiu cu o „dublă” spectaculoasă, a comparat și impresia pe care o avea despre Dinamo înainte să joace pentru club și impresia pe care o are acum:

„Nu iubeam Dinamo foarte, foarte mult, pentru că nu iubeam cluburi din România, n-am avut de-a face cu ele.

Nu urmăream fotbalul din România când jucam în Italia.

Abia după ce m-am întors, la Sibiu, am urmărit, dar am prins Dinamo în perioada aceea grea.

Însă mi-a intrat în sânge și încerc să arăt meci de meci că
iubesc clubul Dinamo prin ceea ce fac pe teren. Mă bucură aprecierea, iubirea, suportul fanilor. Le-am simțit mereu, le mulțumesc foarte, foarte mult.

Sibiul a fost rampa de lansare în fotbalul românesc, dar Dinamo este clubul care mi-a schimbat foarte mult mentalitatea, gândirea în teren și în afara lui.

Când am jucat împotriva lui Dinamo, îi simțeam ca o echipă cu tradiție, aveam emoții, chiar dacă era o perioadă mai grea.

I-am bătut la Sibiu cu 3-0, dar se vedea că sunt jucători de calitate, am simțit fanii și chiar mă gândeam ce frumos ar fi să cânte acei fani pentru mine. Cel mai de valoare lucru al clubului Dinamo sunt fanii.

Acum s-a schimbat total față de când eram eu în postura de adversar. Echipa impune respect, încearcă să-și facă jocul, pe orice stadion mergem să câștigăm.

Rezultatele sunt importante, dar contează foarte mult mentalitatea clubului Dinamo de acum. Asta simt eu, din postura de jucător al clubului”.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț cu Hermannstadt

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
dinamo bucuresti dinamo LIDER catalin cirjan raul oprut comentariu
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share