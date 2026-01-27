Unul dintre liderii vestiarului lui Dinamo, Raul Opruț, 28 de ani, spune că preferă să fie un exemplu de profesionalism în loc să țină discursuri motivaționale

Opruț a fost prezent la televiziunea clubului Dinamo, 48TV, unde a vorbit despre mai multe subiecte, printre care și postura de jucător important în vestiarul „câinilor”.

„Sunt un jucător serios, care în primul rând dă totul la antrenamente, sunt competitiv, cred că de cele mai multe ori nu e nevoie neapărat să vorbești în vestiar sau la pauză, ci să arăți o reacție pe teren, pentru ca să te urmărească colegii într-un moment mai puțin bun.

Cum ar fi o alunecare, o îmbrânceală și atunci se reaprinde din nou spiritul de echipă. Nu vorbesc foarte mult în vestiar, nu-mi face plăcere neapărat, nu sunt un jucător care motivez”, a explicat fundașul stânga.

În timpul transmisiunii live a avut loc și un moment inedit: căpitanul Cătălin Cîrjan i-a scris un comentariu și a plătit pentru ca acesta să iasă în evidență pe chat:

„Vă salut! Un profesionist adevărat, un exemplu în vestiar și un caracter deosebit! Mulțumim pentru cele 3 puncte de la Sibiu, Raulinho!!”.

Opruț a apreciat gestul lui Cîrjan, apoi a continuat să vorbească despre ce înseamnă să fii lider:

„Ce contează cel mai mult într-o echipă, pentru jucătorii tineri, sunt exemplele de urmat.

Eu, când am venit, la început, eram nou, și chiar l-am văzut, o spun sincer, pe Eddy [Gnahore], când noi aveam prezența la 9, el la 7:30 era în sala de forță. Cătă [Cîrjan], la fel.

Anul acesta la fel, și Devis [Epassy] vine foarte devreme, Eddy, Cătă.

Dinamo are în momentul de față exemple de jucători profesioniști, care fac ce trebuie, nu din întâmplare sunt acolo unde sunt și joacă cum joacă, prin multă muncă și sacrificii.

Până la urmă e un sacrificiu să ajungi la 7:30 la Săftica sau la 9. Jucătorii tineri care au venit la Dinamo au foarte multe exemple de urmat. Îi au chiar în vestiar și lucrul acesta mă bucurăm.

Eddy nu mai are 20 de ani dar vine la sală, își dorește foarte mult să performeze, Cătă, la fel, mergem împreună. Și prin asta demonstrezi că ești un lider adevărat, când dai tonul la muncă.

Tu nu poți veni să vorbești dacă nu faci lucrurile astea. Sunt jucători foarte profesioniști, mulți lideri în vestiar, care au un cuvânt de spus și arată asta prin fapte”.

Raul Opruț: „Când am jucat împotriva lui Dinamo mă gândeam ce frumos ar fi să cânte acei fani pentru mine”

Fundașul stânga din Voislova (Caraș-Severin), care a adus victoria la Sibiu cu o „dublă” spectaculoasă, a comparat și impresia pe care o avea despre Dinamo înainte să joace pentru club și impresia pe care o are acum:

„Nu iubeam Dinamo foarte, foarte mult, pentru că nu iubeam cluburi din România, n-am avut de-a face cu ele.

Nu urmăream fotbalul din România când jucam în Italia.

Abia după ce m-am întors, la Sibiu, am urmărit, dar am prins Dinamo în perioada aceea grea.

Însă mi-a intrat în sânge și încerc să arăt meci de meci că

iubesc clubul Dinamo prin ceea ce fac pe teren. Mă bucură aprecierea, iubirea, suportul fanilor. Le-am simțit mereu, le mulțumesc foarte, foarte mult.

Sibiul a fost rampa de lansare în fotbalul românesc, dar Dinamo este clubul care mi-a schimbat foarte mult mentalitatea, gândirea în teren și în afara lui.

Când am jucat împotriva lui Dinamo, îi simțeam ca o echipă cu tradiție, aveam emoții, chiar dacă era o perioadă mai grea.

I-am bătut la Sibiu cu 3-0, dar se vedea că sunt jucători de calitate, am simțit fanii și chiar mă gândeam ce frumos ar fi să cânte acei fani pentru mine. Cel mai de valoare lucru al clubului Dinamo sunt fanii.

Acum s-a schimbat total față de când eram eu în postura de adversar. Echipa impune respect, încearcă să-și facă jocul, pe orice stadion mergem să câștigăm.

Rezultatele sunt importante, dar contează foarte mult mentalitatea clubului Dinamo de acum. Asta simt eu, din postura de jucător al clubului”.

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț cu Hermannstadt