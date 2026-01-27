„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența” +13 foto
Raul Opruț la Kortrijk. FOTO Imago
Superliga

„Multă lume dă vina pe jucător” De ce nu a rămas Raul Opruț în Belgia: „Am simțit pe pielea mea diferența”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 23:38
  • Raul Opruț, 28 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo
  • „Câinii” l-au adus de la Kortrijk sub formă de împrumut în vara lui 2024, apoi au plătit clauza de transfer definitiv

Fundașul stânga a explicat de ce nu a rămas în Belgia, unde se transferase în vara lui 2023 de la Hermannstadt pentru 400.000 de euro. Semnase pe 3 ani.

„Rușine totală” Ungurii au văzut debutul lui Andre Duarte la FCSB și nu s-au abținut: „Jenant, cel mai slab de pe teren”
Citește și
„Rușine totală” Ungurii au văzut debutul lui Andre Duarte la FCSB și nu s-au abținut: „Jenant, cel mai slab de pe teren”
Citește mai mult
„Rușine totală” Ungurii au văzut debutul lui Andre Duarte la FCSB și nu s-au abținut: „Jenant, cel mai slab de pe teren”

Raul Opruț: „Nivelul de intensitate din Belgia e foarte apropiat de cel din Premier League”

„A venit acea ofertă, mai erau discuții din alte țări dar nu era ceva concret, erau tatonări. Am ales să merg în Belgia, chiar dacă nu eram 100% sigur că îmi doresc să merg, știind fotbalul de acolo cum este.

E un fotbal bazat foarte mult pe forță, pe viteză, dueluri unu la unu. Sunt jucători buni, campionatul Belgiei vinde foarte mult în Premier League.

Din ce am vorbit cu cei de acolo, ligile mari consideră că nivelul de intensitate din Belgia e foarte apropiat de cel din Premier, Ligue 1, Bundesliga. Se fac transferuri pe bani mulți.

În general, când un jucător român pleacă afară, dacă acel jucător nu reușește, foarte multă lume dă vina pe el, că nu are mentalitate, că nu știu ce.

Dar problema mea cea mai mare când am fost în Belgia era că la vremea aceea eu nu eram pregătit pentru fotbalul din Belgia. Și asta e problema foarte multor jucători.

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (1).jpg
Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (1).jpg

Galerie foto (13 imagini)

Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (1).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (2).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (3).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (4).jpg Hermannstadt - Dinamo 1-2 FOTO FB Dinamo (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Nu m-am simțit pregătit. Erau un ritm și o intensitate similare cu Premier League, la antrenamente, în meciuri. A fost peste ce eram eu pregătit să fac și peste ce am întâlnit în România.

Nu e neapărat vina jucătorului, ci și a sistemului din România, că nu te trimite pregătit. Ai nevoie de o perioadă de adaptare, dar afară nu te așteaptă nimeni.

Am simțit pe pielea mea diferența de intensitate, de forță, de viteză, cum veneau jucătorii tineri de la 17-18 ani de la academii și cum făceau față intensității din antrenamente, ceea ce la noi nu se întâmplă…

În majoritatea cazurilor nu e vina jucătorului sau, cum se spune, «Românul când dă de greu cedează». Nu. O spun pentru că am trăit acest lucru”, a declarat Opruț la 48TV.

130 de minute
în 3 meciuri are Opruț la Kortrijk

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț cu Hermannstadt

Citește și

Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul
Superliga
18:28
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul
Citește mai mult
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul
Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara”
Europa League
18:24
Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara”
Citește mai mult
Starea celor 3 fani PAOK internați IPJ Timiș, pentru GOLAZO.ro: „Urmează să fie mutați de la Lugoj la Timișoara”
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
dinamo bucuresti dinamo belgia hermannstadt raul oprut kortrijk
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share