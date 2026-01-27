Raul Opruț, 28 de ani, este unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo

„Câinii” l-au adus de la Kortrijk sub formă de împrumut în vara lui 2024, apoi au plătit clauza de transfer definitiv

Fundașul stânga a explicat de ce nu a rămas în Belgia, unde se transferase în vara lui 2023 de la Hermannstadt pentru 400.000 de euro. Semnase pe 3 ani.

Raul Opruț: „Nivelul de intensitate din Belgia e foarte apropiat de cel din Premier League”

„A venit acea ofertă, mai erau discuții din alte țări dar nu era ceva concret, erau tatonări. Am ales să merg în Belgia, chiar dacă nu eram 100% sigur că îmi doresc să merg, știind fotbalul de acolo cum este.

E un fotbal bazat foarte mult pe forță, pe viteză, dueluri unu la unu. Sunt jucători buni, campionatul Belgiei vinde foarte mult în Premier League.

Din ce am vorbit cu cei de acolo, ligile mari consideră că nivelul de intensitate din Belgia e foarte apropiat de cel din Premier, Ligue 1, Bundesliga. Se fac transferuri pe bani mulți.

În general, când un jucător român pleacă afară, dacă acel jucător nu reușește, foarte multă lume dă vina pe el, că nu are mentalitate, că nu știu ce.

Dar problema mea cea mai mare când am fost în Belgia era că la vremea aceea eu nu eram pregătit pentru fotbalul din Belgia. Și asta e problema foarte multor jucători.

Nu m-am simțit pregătit. Erau un ritm și o intensitate similare cu Premier League, la antrenamente, în meciuri. A fost peste ce eram eu pregătit să fac și peste ce am întâlnit în România.

Nu e neapărat vina jucătorului, ci și a sistemului din România, că nu te trimite pregătit. Ai nevoie de o perioadă de adaptare, dar afară nu te așteaptă nimeni.

Am simțit pe pielea mea diferența de intensitate, de forță, de viteză, cum veneau jucătorii tineri de la 17-18 ani de la academii și cum făceau față intensității din antrenamente, ceea ce la noi nu se întâmplă…

În majoritatea cazurilor nu e vina jucătorului sau, cum se spune, «Românul când dă de greu cedează». Nu. O spun pentru că am trăit acest lucru”, a declarat Opruț la 48TV.

130 de minute în 3 meciuri are Opruț la Kortrijk

