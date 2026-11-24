Raul Rusescu (38 de ani), noul șef al academiei FCSB , vrea să impună o regulă importantă în cadrul clubului.

, vrea să impună o regulă importantă în cadrul clubului. Fostul atacant a fost instalat în funcție în urmă cu o săptămână.

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Rusescu a povestit cum au decurs primele zile la club în noul său rol și a precizat că își propune să descopere aspectele care necesită îmbunătățiri.

Raul Rusescu: „Va fi doar în favoarea copiilor”

„În principal, îmi place să fiu pregătit și nu-mi doresc să am surprize, dar tot timpul mai apare câte ceva, se mai întâmplă ceva...

Sunt și lucruri bune pe care le-am văzut. Am fost prezent și la câteva meciuri; din păcate, n-o să pot să fiu prezent la toate meciurile.

Dar îmi doresc, în principal, în următoarea perioadă să merg la meciuri și să le iau pe rând. Am fost la U18 și U17, îmi doresc să cobor treptele și să merg și mai jos, să particip la cât mai multe competiții în perioada următoare.

Modul de lucru de la venirea mea nu s-a schimbat. Încă nu s-a schimbat absolut nimic din ceea ce înseamnă programul, meciurile, echipele. Oamenii care s-au ocupat până acum se ocupă și de acum încolo, nu vreau să stric ceea ce se făcea bine.

E foarte complicat pentru mine să intru și să spun: «De astăzi se face așa, de mâine așa, de poimâine așa!». Nu, trebuie să mă pun mai întâi la curent cu tot ceea ce înseamnă academia. N-ar fi corect să dau deja un verdict.

Ceea ce voi încerca eu să implementez - nu să schimb, ci să adaug, să îmbunătățesc - va fi doar în favoarea copiilor și pentru ca ei să fie pregătiți în momentul în care ajung la antrenamentul primei echipe” , a declarat Rusescu, citat de gsp.ro.

N-ai nota 7 la școală, nu joci la FCSB!

Fostul atacant va pune mare preț pe educație. În luna septembrie, Rusescu afirma că juniorii care au media generală sub 7 n-ar mai trebui să joace la echipele lor.

Noul șef de la academia FCSB vrea să impună această regulă și în cadrul clubului roș-albastru, dar este conștient că decizia nu poate fi luată de azi pe mâine.

„Da, trebuie să implementez și îmi doresc să implementez anumite lucruri, iar educația va face parte din programa academiei și va avea un rol important.

Din păcate, suntem la jumătatea anului școlar și nu pot să fac acum foarte multe schimbări din perspectiva educației. Dar vom implementa de anul viitor. Din septembrie, școala va avea un rol important”, a concluzionat Rusescu.

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