Foto: Raed Krishan
Opinii

alt-text Publicat: 09.04.2026, ora 17:45
alt-text Actualizat: 09.04.2026, ora 23:17
  • 7 scurte despre primele zile fără Mircea Lucescu. 
  • Secvențe copleșitoare de la ceremoniile care impresionează o țară și la care se uită o lume.

1. România nu-l bocește pe Mircea Lucescu, ci îl conduce spre ceruri într-o liniște apăsătoare, semnul unui respect profund, dincolo de firescul lacrimilor și al durerii.

2. Avem, încă o dată, dovada dureroasă că ne stafidim sufletele într-o țară în care vorba bună, aprecierea sunt tot mai rare „pe live”. Abia după ce se stinge cineva ne simțim parcă eliberați și, în sfârșit, putem spune “da, a fost un om bun. Imperfect, dar cu mai multe lumini decât umbre”.

Iar în aceste zile sunt, probabil, mii de oameni care își spun „trebuie să-l fi apreciat mai mult pe Lucescu”. Să acceptăm că greșim. 

3. Decența cu care românii îl conduc pe Il Luce spre legendă arată cât de profundă e urma lăsat de el în acestă lume, sportivă și dincolo de sport. Funeraliile sunt de o demnitate copleșitoare. Sunt imagini de Helsinki, de Praga, de Paris, de oriunde din lumea civilizată.

4. Iar cea mai tulburătoare postură a acestor zile este cea cu Răzvan Lucescu stând ore la rând în picioare, lângă catafalcul de la Arena Națională, pentru a le strânge mâna miilor de oameni, simpli microbiști sau celebrități, veniți să-și ia rămas bun de la tatăl său. Necunoscuți și prieteni, români și străini, cu toții primesc salutul acestui bărbat demn și elegant.

5. Cei de lângă el - membri ai familiei - au mai făcut cu schimbul. Doar Răzvan a rămas neclintit.

„Eu n-am nevoie de picioarele voastre, ci de mintea voastră”, obișnuia să le spună Mircea Lucescu jucătorilor, pentru a-i provoca mental, nu doar sportiv. Azi, nu picioarele sunt cel care îl țin pe Răzvan drept 12 ore fără întrerupere. Ci mintea, sufletul și recunoștința pentru moștenirea pe care o lasă tatăl său României.

6. În final, două întrebări. Prima: cum se face că niciun fotbalist de națională n-a simțit impulsul, datoria sau obligația să ceară învoire o zi de la club și să ia avionul, trenul sau mașina să pună o floare la căpătâiul lui Lucescu, în această procesiune de recunoștință națională?

Au venit foști jucători străini, au venit ucraineni și turci. Cigrinski, fostul mare jucător a lui Șahtior și al Barcelonei, a sosit solitar, luând Bucureștiul la pas. Ce imagine a gratitudinii!

Dintre „tricolorii” importanți, doar Bîrligea a venit singur, plus Dinamo, FCSB, Rapid și alte echipe cu autocarele. Dar ceilalți? E o problemă de educație, de priorități sau de prăpastie generațională?

7. Azi s-a decis: stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Ce se întâmplă dincolo, la Steaua, în legătură cu propriile legende? Nimic. Tăcere. Clubul care s-a cuibărit iar la sânul Armatei i-a uitat repede pe Emeric Ienei și pe Helmuth Duckadam, oamenii care i-au dat suflet și strălucire.

mircea lucescu razvan lucescu OMAGIU deces arena nationala
Știrile zilei din sport
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
Nationala
09.04
Citește mai mult
„Te vom iubi mereu”  Galeria lui Dinamo a scandat pentru Mircea Lucescu: „Mentor și reper pentru generațiile viitoare”. Răzvan Lucescu, extrem de emoționat
Superliga
09.04
Citește mai mult
„Să fiți mândri că e român” VIDEO. Rinat Ahmetov, discurs  emoționant la priveghiul lui Mircea Lucescu: „Cred că a avut o viață fericită”
Diverse
09.04
Citește mai mult
Kovacs merge la Mondial Brigada românească   de la CM 2026 a fost anunțată oficial de FIFA!
Campionatul Mondial
09.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:10
Lacrimi pentru Lucescu Cum a fost comemorat Il Luce la meciul lui Șahtior + Ahmetov, prezent pe stadion după 12 ani!
22:16
Omagiu pentru Lucescu în centrul Bucureștiului Imaginile apărute pe ecranele magazinului Cocor: „De la kilometrul 0 spre toată lumea fotbalului”
20:02
Lucescu, la Arena Națională FOTO+VIDEO. Aproximativ 15.000 de oameni au venit să-și ia adio de la Il Luce
22:20
Barcelona vrea măsuri drastice anti-Kovacs! Clubul catalan a depus plângere la UEFA: „Deciziile au prejudiciat grav echipa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un bărbat în picioare

Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Le grand Monsieur

Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Mircea Lucescu - numărând timpul

Il Luce s-a stins pe teren

A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Latin Mannschaft

Metoda Spalletti

Când victima devine complicele huliganilor

Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală"

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Top stiri
„Era împăcat cu sine" Șeful Secţiei de Cardiologie de la Spitalul Universitar, despre ultima dorință a lui Mircea Lucescu: „A insistat..."  
Diverse
09.04
Citește mai mult
Ce grad a avut Lucescu la Dinamo Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Diverse
09.04
Citește mai mult
A îngenuncheat în fața sicriului FOTO. Daniel Pancu, omagiu cutremurător pentru Mircea Lucescu: „Fără el nu aș fi fost nici la jumătate"
Diverse
09.04
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la început băiețelul dintr-o mahala din București. Sărăcia lucie din familia cu 5 copii, toți înghesuiți într-o cămăruță de pe Șoseaua Berceni
B365
08.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 22 rapid 24 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share