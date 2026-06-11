Crește iarba pe șantierul Dinamo VIDEO+FOTO Imagini recente de pe arena semi-demolată arată că nu s-a mai lucrat deloc: „În 2037 îl termină!” +15 foto
Superliga

Crește iarba pe șantierul Dinamo VIDEO+FOTO Imagini recente de pe arena semi-demolată arată că nu s-a mai lucrat deloc: „În 2037 îl termină!”

alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 17:50
  • Stadionul Dinamo nu este încă demolat în totalitate, iar lucrările sunt momentan oprite.
  • Clubul MAI nu a mai făcut nicio actualizare a informațiilor, lucru care îi deranjează pe fani
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Conform unor imagini recente, gazonul care fusese îndepărtat anterior în cadrul lucrărilor de demolare a început să crească din nou.

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Fanii sunt nemulțumiți de întârzierea lucrărilor

Procedurile nu au continuat și nu a mai fost dărâmată nicio zonă a arenei, din care aceeași jumătate era în picioare și acum 2 luni.

Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (11).jpg
Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (11).jpg

Galerie foto (15 imagini)

Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (1).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (2).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (3).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (4).jpg Stadionul Dinamo - santier iunie 2026 Capturi Complexu Dinamo (5).jpg
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Suporterii sunt nemulțumiți de întârzierea lucrărilor de pe șantier, dar și de comunicarea inexistentă a CS Dinamo în legătură cu demolarea vechiului stadion Ștefan cel Mare și construcția noii arene.

„Chiar dacă nu mai avem prea multă răbdare, un status oficial periodic din partea clubului ar fi o mostră de respect”, au scris cei de la pagina de fani Complexu' Dinamo, care au și postat imagini video recente cu stadionul.

„În ritmul ăsta, în 2037 îl termină”, „Zăpăceală mare la demolare, ce va fi la construcție... probabil Turnul Babel!”, „De ochii lumii. Așa rămâne”, au comentat urmăritorii.

  • Demolarea Tribunei Oficiale a vechiului stadion Dinamo a intrat într-un impas major din cauza situației juridice a lojilor oficiale, care aparțin de ACS FC Dinamo București și nu pot fi desființate încă.
  • Explicațiile președintelui CS Dinamo, după ce demolarea stadionului a fost amânată, în luna martie: „Așteptăm autorizația”

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Galerie foto (19 imagini)

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
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