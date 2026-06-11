„Bani de la Academia Română” O glorie a Stelei ‘86 spune cine ar urma să plătească  «indemnizația de merit» pentru câștigarea CCE
Gabi Balint (FOTO: Iosif Popescu)
Diverse

„Bani de la Academia Română” O glorie a Stelei ‘86 spune cine ar urma să plătească «indemnizația de merit» pentru câștigarea CCE

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 21:10
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 21:21
  • Gabi Balint, 63 de ani, spune că nu înțelege de ce fostul Minister al Sportului nu a vrut să-i considere campioni europeni pe componenții Stelei ‘86.
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Fostul marcator de la Sevilla se bucură pentru unii dintre colegii săi, care nu au o viață liniștită material, dacă proiectul de lege va deveni realitate.

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Proiectul de lege depus de partidul AUR, pentru ca foștii componenți ai Steaua ‘86, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni, a depășit un nou obstacol.

Cu 33 de voturi pentru, din 37 posibile, Consiliul economic și Social a oferit aviz favorabil acestei inițiative.

Așa cum spune unul dintre inițiatorii acestui proiect de lege, Ciprian Paraschiv, mai e nevoie de alte avize, apoi de rapoartele Comisiilor și, în final, de votul din Parlament.

Gabi Balint: „Suntem campioni europeni”

GOLAZO.ro a luat legătura cu Gabi Balint, unul dintre principalii actori ai finalei din 1986, când Steaua a învins, după loviturile de departajare, Barcelona, pentru a afla cum vede această primă victorie.

Bună ziua! Un prim pas a fost făcut. Sunteți entuziasmat sau precaut cu privire la următorii care trebuie făcuți?

Bună ziua. Am auzit de acest prim pas, cum îl numești tu. E foarte bine, dar așteptăm și ultimul pas (n.r. râde). Pentru că va mai dura ceva timp. Ar fi frumos să fie afirmativ răspunsul final. Toți băieții așteaptă cu nerăbdare.

33 voturi pentru și doar 4 contra. Asta vă face încrezător pentru viitorul acestui proiect de lege?

Sunt satisfăcut de procentajul voturilor. Sunt oameni care ne recunosc meritele, pe care chiar le avem, și mă bucură lucrul acesta.

Deși știu că nu e același lucru, pentru că e vorba despre premieri diferite, vom fi mereu mai aproape de medalii olimpice, fie că vorbim de gimnastică, înot, haltere, decât de câștigarea unei alte Ligi ale Campionilor (n.r. fosta Cupă a Campionilor Europeni).

Da, e adevărat, dar trebuie să facem distincția clară între aceste performanțe. Medaliile olimpice, mondiale și europene intră sub tutela plăților COSR (n.r. Comitetul Olimpic și Sportiv Român) și ANS (n.r. Agenția Națională pentru Sport). Noi nu am corespuns acolo, deși suntem campioni europeni și nu am înțeles exact de ce. Campionii olimpicii, mondiali și europeni beneficiază de rente viagere.

Gabi Balint: „Ține de Academia Română”

Performanța Stelei ‘86 se încadrează în alți parametri de remunerare materială.

Da, exact. Ține de Academia Română. Asta n-am înțeles de ce nu se poate ca ANS să ne considere campioni europeni. De asta am făcut pașii către «indemnizație de merit». Așa se numește. Mai sunt fotbaliști care primesc asta de la Academie, pe lângă scriitori, actori. Dudu Georgescu…

Pentru cele două Ghete de Aur (n.r. trofeu care răsplătește cel mai bun marcator european într-un sezon)?

Da, pentru ele.

În cazul în care acest proiect de lege va deveni realitate, e un pic cam târziu sau recunoașterea meritelor e oricând binevenită?

Și noi ne-am trezit cam târziu, dar niciodată nu e prea târziu. Putem beneficia și noi de pe urma muncii noastre. Mai ales că nu toți dintre foștii mei colegi o duc liniștit din punct de vedere material. Vin și problemele de sănătate… Așa că ar fi de ajutor niște bani. Dacă se va aproba până la capăt această indemnizație de merit. Noi suntem optimiști.

Începe Mondialul în curând. Aveți vreo favorită?

Mi-ar plăcea să câștige Spania, dar, sincer să fiu, cred că Franța va lua Cupa Mondială. Mai sunt echipe bune, ca Brazilia, Portugalia, Anglia, Argentina. Sunt mai multe echipe foarte bune, dar cred că finala va fi Spania - Franța.

Și ultimul Mondial pentru Messi și Cristiano Ronaldo.

Da, doi dintre jucătorii mei favoriți. Deși nu mai sunt la același nivel ca în trecut. Se vede diferența. Sunt curios să-i văd, oricum. Dar nu or să mai poată fi la forma cu care ne-au obișnuit. Dar să ne bucurăm de faptul că-i vom mai vedea încă o dată.

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