„Nu ne apucăm de fotbal” FOTO. David Popovici, postare virală de pe gazon, chiar în ziua în care începe Campionatul Mondial

David Popovici (21 de ani), campionul olimpic la natație, a postat o imagine devenită virală pe rețelele de socializare.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Popovici s-a poza pe terenul de fotbal, alături de mai mulți înotători, chiar în prima zi a Campionatului Mondial. David a postat și un mesaj haios pe contul său oficial.

David Popovici, pe terenul de fotbal

Joi, 11 iunie, în ziua debutului Mondialului din Statele Unite, Mexic și Canada, David Popovici a postat o fotografie pe contul personal de Instagram, în care se află pe un teren de fotbal, alături de alți șase înotători, toți la bustul gol.

David a transmis și un mesaj amuzant: „Ne-am lămurit, nu ne apucăm de fotbal. Cel puțin la poze ne pricepem”.

În fotografia postată de David Popovici se mai regăsesc și Denis Popescu, Vlad Stancu, Alexandru Vlad, Dragoș Ghile, Alexandru Constantinescu și brazilianul Bruno Druta.

David Popovici se pregătește intens pentru Campionatele Europene

În urmă cu aproape o săptămână, Popovici a vorbit despre perioada încărcată prin care trece, dar și despre ce va urma la Europene.

„Antrenamentele merg excelent, lupta cu cronometrul e lupta principală, cum a fost mereu. Concursul de la Roma este cel mai important test înainte de Europene.

Nu e cea mai importantă competiție a anului, dar e un antrenament foarte serios înainte de Europene”, a spus David.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport