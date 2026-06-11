Serena Williams, cât ghinion! FOTO. Revenirea americancei, stricată de o accidentare. Strigătul de durere al partenerei +13 foto
Victoria Mboko (Foto: IMAGO)
Tenis

Serena Williams, cât ghinion! FOTO. Revenirea americancei, stricată de o accidentare. Strigătul de durere al partenerei

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 19:05
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 19:05
  • Parcursul Serenei Williams (44 de ani) la Queen's Club s-a oprit brusc, după ce Victoria Mboko (19 ani) s-a retras din cauza unei accidentări.
  • Turneul londonez a fost primul la care a participat sportiva americană, după o absență de 4 ani.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Marți, Williams și Mboko au câștigat meciul din runda inaugurală a probei de dublu din cadrul turneului de la Queen's Club.

Joi, cele două ar fi trebuit să joace în sferturile de finală, însă duelul cu echipa Leylah Fernandez / Laura Siegemund nu a mai avut loc.

 „Cât e biletul în savană?” Locul unde ar trebui să se construiască  noul stadion al echipei de tradiție e acoperit de vegetație
Citește și
„Cât e biletul în savană?” Locul unde ar trebui să se construiască noul stadion al echipei de tradiție e acoperit de vegetație
Citește mai mult
 „Cât e biletul în savană?” Locul unde ar trebui să se construiască  noul stadion al echipei de tradiție e acoperit de vegetație

Serena Williams și Victoria Mboko, abandon la Queen's. Canadianca s-a accidentat

Miercuri, Victoria Mboko a jucat în optimile probei de simplu împotriva cehoaicei Karolina Pliskova.

Canadianca a alunecat în spatele liniei de fund, a căzut și a strigat de durere. Victoria a suferit o accidentare la genunchiul stâng. A fost obligată să abandoneze la scorul de 2-6, 4-3. Nu a mai putut juca nici la dublu.

Există temeri că jucătoarea clasată pe locul 9 în ierarhia WTA ar putea rata turneul de la Wimbledon, care va debuta pe 29 iunie.

Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO)
Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (13 imagini)

Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO) Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO) Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO) Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO) Victoria Mboko, accidentare gravă la Queen's Club (FOTO: IMAGO)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Ce urmează pentru Serena Williams

Revenită pe teren după 1.375 de zile, Serena Williams i-a transmis un mesaj fanilor și partenerei sale, pe Instagram:

Ce săptămână distractivă și memorabilă la Queen's Club. Mulțumesc tuturor celor care au făcut-o atât de specială. Vicky Mboko, ai un talent incredibil și te vei întoarce pe teren în cel mai scurt timp. Îți doresc o recuperare rapid. Serena Williams

Serena va juca săptămâna viitoare la Berlin, unde s-a înscris pentru proba de dublu. Potrivit publicației The Times, americanca va face echipă cu Karolina Muchova.

Comisia de acordare a invitațiilor speciale de la Wimbledon se va reuni marțea viitoare pentru a decide ce jucătoare dorește să invite pe tabloul principal.

Cu siguranță se vor gândi și la Serena Williams, deși aceasta nu și-a exprimat public interesul de a participa la turneul de Grand Slam.

Citește și

Vătăjelu s-a întors în Liga 1 Echipa pentru care va evolua fundașul stânga » Dinamo l-a vrut în iarnă
Superliga
18:35
Vătăjelu s-a întors în Liga 1 Echipa pentru care va evolua fundașul stânga » Dinamo l-a vrut în iarnă
Citește mai mult
Vătăjelu s-a întors în Liga 1 Echipa pentru care va evolua fundașul stânga » Dinamo l-a vrut în iarnă
„Sunt două lucruri pe care le vrem” Andrei Nicolescu a luat cuvântul înainte de  prezentarea lui Nuno Campos
Superliga
17:30
„Sunt două lucruri pe care le vrem” Andrei Nicolescu a luat cuvântul înainte de prezentarea lui Nuno Campos
Citește mai mult
„Sunt două lucruri pe care le vrem” Andrei Nicolescu a luat cuvântul înainte de  prezentarea lui Nuno Campos

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
wta Serena Williams londra victoria mboko queen's club
Știrile zilei din sport
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
10:28
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Campionatul Mondial
12:26
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Citește mai mult
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial
11:57
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
15:53
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
14:48
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
14:27
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Top stiri
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Campionatul Mondial
11:17
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Citește mai mult
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Campionate
11:28
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Campionatul Mondial
10:51
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Citește mai mult
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
B365
06:09
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 24 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
12.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share