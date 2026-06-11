Serena Williams, cât ghinion! FOTO. Revenirea americancei, stricată de o accidentare. Strigătul de durere al partenerei

- Parcursul Serenei Williams (44 de ani) la Queen's Club s-a oprit brusc, după ce Victoria Mboko (19 ani) s-a retras din cauza unei accidentări.
- Turneul londonez a fost primul la care a participat sportiva americană, după o absență de 4 ani.
Marți, Williams și Mboko au câștigat meciul din runda inaugurală a probei de dublu din cadrul turneului de la Queen's Club.
Joi, cele două ar fi trebuit să joace în sferturile de finală, însă duelul cu echipa Leylah Fernandez / Laura Siegemund nu a mai avut loc.
Serena Williams și Victoria Mboko, abandon la Queen's. Canadianca s-a accidentat
Miercuri, Victoria Mboko a jucat în optimile probei de simplu împotriva cehoaicei Karolina Pliskova.
Canadianca a alunecat în spatele liniei de fund, a căzut și a strigat de durere. Victoria a suferit o accidentare la genunchiul stâng. A fost obligată să abandoneze la scorul de 2-6, 4-3. Nu a mai putut juca nici la dublu.
Există temeri că jucătoarea clasată pe locul 9 în ierarhia WTA ar putea rata turneul de la Wimbledon, care va debuta pe 29 iunie.
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Ce urmează pentru Serena Williams
Revenită pe teren după 1.375 de zile, Serena Williams i-a transmis un mesaj fanilor și partenerei sale, pe Instagram:
Ce săptămână distractivă și memorabilă la Queen's Club. Mulțumesc tuturor celor care au făcut-o atât de specială. Vicky Mboko, ai un talent incredibil și te vei întoarce pe teren în cel mai scurt timp. Îți doresc o recuperare rapid. Serena Williams
Serena va juca săptămâna viitoare la Berlin, unde s-a înscris pentru proba de dublu. Potrivit publicației The Times, americanca va face echipă cu Karolina Muchova.
Comisia de acordare a invitațiilor speciale de la Wimbledon se va reuni marțea viitoare pentru a decide ce jucătoare dorește să invite pe tabloul principal.
Cu siguranță se vor gândi și la Serena Williams, deși aceasta nu și-a exprimat public interesul de a participa la turneul de Grand Slam.