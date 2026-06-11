Nuno Campos, 51 de ani, a fost prezentat azi ca noul antrenor al lui Dinamo, de către președintele Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihalescu.

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Nicolescu a dat startul în conferința de presă a noului antrenor printr-o replică pe care a folosit-o și fostul tehnician Zeljko Kopic acum două zile, în interviul de la plecarea de la Dinamo.

Kopic spune că nu mai trebuie căutat pe Google, după experiența de la Dinamo

Întrebat dacă ar putea reveni în România ca antrenor, pe viitor, croatul a spus: „Din nou, pentru mine e important că acum nu trebuie să cauți pe Google ca să mă găsești. Acum, dacă voi veni, nu va trebui să fiu căutat pe Google, deci vom vedea”. Momentul este în clipul de mai jos, la minutul 13:45.

Ironia lui Kopic vine după o întâmplare de la conferința de prezentare a sa la Dinamo, pe 1 decembrie 2023. O jurnalistă din sală l-a chestionat la acel moment pe Andrei Nicolescu: „Explicați-ne procesul, că nu am reușit să înțelegem până acum. Vi s-a prezentat o listă cu antrenorii, i-ați căutat pe Google, cum?”.

Azi, la prezentarea noului antrenor, Nuno Campos, în aceeași sală de la Săftica, președintele dinamovist a început conferința printr-o replică prin care a amintit la rândul lui de momentele din 2023, solicitându-le jurnaliștilor să se abțină de la ironii:

„Sunt fericit să începem acest nou capitol, sper ca toată lumea să fie mai atentă la ceea ce am ales și ca întrebările voastre să nu fie puse în aceeași manieră în care au fost acum 2 ani și jumătate”.

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