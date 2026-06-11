Cum a putut să rateze de aici?! FOTO: Cristiano Ronaldo, de nerecunoscut în amicalul Portugalia - Nigeria

PORTUGALIA - NIGERIA 2-1. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a avut două ratări monumentale în ultimul amical al naționalei sale înainte de CM 2026.

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Starul lusitan se pregătește de a șasea participare consecutivă la un Campionat Mondial, însă a fost de nerecunoscut în duelul cu Nigeria.

FOTO: Cristiano Ronaldo, de nerecunoscut în amicalul Portugalia - Nigeria

Ronaldo a fost titluar în partida de la Leiria și a avut două ratări care nu îi fac deloc cinste.

Prima, în minutul 9. Nelson Semedo a fost lansat pe flancul drept, a accelerat și i-a pasat starului de la Al Nassr, aflat într-o poziție excelentă.

Cristiano a rămas unu la unu cu portarul advers, a ales să șuteze din prima, din interiorul careului de 16 metri, însă a trimis pe lângă poartă.

De frustrare, Ronaldo a bubuit balonul revenit în teren, după ce a lovit un panou publicitar.

Ulterior, la 5 minute de la startul reprizei secunde, veteranul de 41 de ani, s-a aflat la capătul unei centrări la firul ierbii, însă a șutat defectuos, cu piciorul stâng, din jurul punctului de la 11 metri.

Ronaldo a fost încurajat de coechipieri și a avut puterea să zâmbească.

Pentru Cristiano, meciul cu Nigeria s-a terminat în minutul 65, când a fost înlocuit cu Goncalo Ramos.

După victoria împotriva „Super Vulturilor”, naționala Portugaliei se pregătește să plece spre SUA, unde este așteptată să ajungă vineri.

Naționala antrenată de Roberto Martinez va debuta la Campionatul Mondial pe 17 iunie, când urmează să întâlnească RD Congo. Columbia și Uzbekistan sunt celelalte adversare ale lusitanilor din Grupa K.

Pentru Cristiano Ronaldo ar putea fi ultima șansă de a pune mâna pe unul din cele mai importante trofee care îi lipsesc din palmares.

În cazul în care va marca la turneul final, CR7 ar deveni singurul jucător din istoria fotbalului care înscrie la șase ediții consecutive în cadrul unui Campionat Mondial.

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Lotul Portugaliei pentru Campionatul Mondial din 2026

Portari : Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Jose Sa (Wolves) și Ricardo Velho (Genclerbirligi)

: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Jose Sa (Wolves) și Ricardo Velho (Genclerbirligi) Fundași: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) și Nelson Semedo (Fenerbahce)

Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villareal), Tomas Araujo (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City) și Nelson Semedo (Fenerbahce) Mijlocași: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al-Hilal) și Samu Costa (Mallorca)

Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Rúben Neves (Al-Hilal) și Samu Costa (Mallorca) Atacanți: Francisco Trincao (Sporting), Rafael Leao (AC Milan), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Joao Félix (Al Nassr), Pedro Neto Chelsea, Francisco Conceiçao (Juventus) și Goncalo Guedes (Real Sociedad)

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