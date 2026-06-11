Curent periculos la FRF  Val de neprezentări la juniori: 6 meciuri declarate pierdute la „masa verde” în ultima ședință a Comisiei de Disciplină
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, susține dezvoltarea fotbalului juvenil (foto: Sport Pictures)
Diverse

Curent periculos la FRF Val de neprezentări la juniori: 6 meciuri declarate pierdute la „masa verde” în ultima ședință a Comisiei de Disciplină

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 22:36
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 22:50
  • FRF promovează extinderea competițiilor de juniori și creșterea numărului de academii, însă ultima ședință a Comisiei de Disciplină a scos la iveală și problemele sistemului.
  • Din 37 de dosare analizate pe 11 iunie, șase s-au încheiat cu forfaituri dictate pentru neprezentarea echipelor, iar valoarea totală a amenzilor a ajuns la 11.942 de lei, aproximativ 2.400 de euro.
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FRF vorbește frecvent despre dezvoltarea academiilor și extinderea competițiilor de juniori ca despre una dintre direcțiile principale ale fotbalului românesc. Mai multe echipe înscrise în campionatele naționale înseamnă, teoretic, mai mulți jucători monitorizați și o bază de selecție mai largă pentru viitor.

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Semnal de alarmă la juniori: 6 forfaituri în 37 de dosare analizate de Comisia de Disciplină

Doar că dezvoltarea accelerată a sistemului vine și cu efecte secundare. Nu toate cluburile au aceeași capacitate organizatorică, logistică sau financiară, iar problemele ajung deseori pe masa Comisiei de Disciplină și Etică a FRF.

Ședința din 11 iunie 2026 este un exemplu relevant. Comisia a analizat 37 de dosare provenite exclusiv din competițiile de juniori, iar nu mai puțin de șase s-au încheiat cu forfaituri (3-0) dictate pentru neprezentarea echipelor la jocuri.

Amendă-record de 1.000 de euro pentru un club de juniori

În același timp, Comisia de Disciplină a aplicat amenzi totale de 11.942 de lei, aproximativ 2.400 de euro, în cele 37 de dosare analizate în ședința din 11 iunie.

Cea mai mare sancțiune a fost dictată echipei U19 a CS Lotus Băile Felix, amendată cu 5.000 de lei, aproximativ 1.000 de euro!

O sancțiune ieșită din comun, în condițiile în care cele mai frecvente penalități financiare din competițiile de juniori sunt între 27 și 32 de lei.

Contactat de GOLAZO.ro, antrenorul echipei Lotus Băile Felix, Dorin Mudura, a explicat cauza amenzii-record.

„La jocul din Campionatul Național U19, Lotus - SCM Zalău, după terminarea jocului, un spectator a intrat pe culoarul care duce la terenul de joc, adresând jigniri brigăzii de arbitri”.

Dorin Mudura este fostul asistent agresat de Ionel Ganea pe teren, în 2007, în timpul unui meci Poli Timișoara - Rapid.

„Suntem axați pe cantitate, nu pe calitate”

Cele 37 de dosare analizate într-o singură ședință, cele șase forfaituri dictate pentru neprezentarea echipelor și amenzile totale de aproape 12.000 de lei (2.400 de euro) vin într-un moment în care anumite voci din fotbal pun sub semnul întrebării modelul de dezvoltare promovat de FRF la nivel juvenil.

Una dintre cele mai critice poziții a fost exprimată de Auraș Brașoveanu, președinte executiv la United Galați și fost membru al Comitetului Executiv al FRF, care susține că Federația urmărește în primul rând creșterea cantitativă a fenomenului.

„Mă deranjează că după fiecare calificare ratată se aruncă vina pe antrenorii de la copii și juniori și pe cluburi și nu spune nimeni lucrurilor pe nume. În realitate, noi suntem axați pe cantitate, nu pe calitate.

FRF vrea cât mai multe competiții, cât mai mulți jucători, cât mai mulți consumatori. De ce? Ca să producă bani. Ceea ce nu e rău până la un anumit punct”, a declarat Brașoveanu pentru GOLAZO.ro.

„Vrem să accesăm toți banii de la UEFA și FIFA, dar nu suntem pregătiți”

Acesta consideră că dorința de a accesa toate programele și finanțările puse la dispoziție de UEFA și FIFA a împins Federația spre o extindere accelerată a competițiilor, fără ca infrastructura și resursele existente să țină pasul.

„Vrem să accesăm toți banii, fără să ne întrebăm dacă suntem pregătiți. Din punctul meu de vedere, nu suntem”, spune oficialul gălățean.

Gică Hagi știe exact despre ce este vorba. Dacă nu se schimbă parte din organizarea competițiilor de copii și juniori, nu se va schimba nimic. Dacă vom continua să ne axăm numai și numai pe îndeplinirea unor obiective pe hârtii nu se va schimba nimic Auraș Brașoveanu, președinte executiv United Galați (fotbal în sală)

„Cluburile construiesc dosare, nu fotbaliști”

Brașoveanu contestă și actualul sistem de evaluare a academiilor și cluburilor, despre care afirmă că pune accentul pe documentație și conformare birocratică, nu pe rezultatele efective în dezvoltarea jucătorilor.

„Ne raportăm doar la hârtii, nu la realitate. Cluburile construiesc dosare, nu fotbaliști. În spate nu e nimic, dar pe hârtie arătăm foarte bine”, afirmă acesta.

În opinia sa, succesul afișat de sistem nu se regăsește întotdeauna în producția de jucători pentru loturile naționale.

„Ne lăudăm, mamă ce proiecte, ce programe avem. Cât investim în juniori. Degeaba! Uitați-vă la selecționata U18.

Din 21 de jucători, 13 sunt din diaspora, iar opt sunt titulari. Asta denotă că proiectele interne nu produc.

Nici regula U21 nu ajută. În ultimii doi-trei ani toți underii importanți din Liga 1 sunt aduși din străinătate”, susține Brașoveanu.

„Nu avem terenuri, dar mărim competițiile”

Oficialul de la United Galați susține că există o discrepanță majoră între cerințele impuse de regulamentele FRF și infrastructura de care dispun în realitate cluburile.

„Cum să ai 12 echipe de juniori, băieți și fete, și să te descurci cu două terenuri? Regulamentele sunt făcute fără legătură cu realitatea.

Nimeni nu spune însă că Federația Română de Fotbal, prin regulamentele sale, obligă cluburile să se descurce, nu să se dezvolte”, a concluzionat Brașoveanu.

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