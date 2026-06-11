- CM 2026 a început în această seară cu meciul Mexic - Africa de Sud, înaintea căruia a fost o festivitate de deschidere fastuoasă
Competiția care cuprinde 104 meciuri în perioada 11 iunie - 19 iulie a luat startul pe celebrul stadion Azteca, din Mexico City.
Shakira nu a fost recunoscută de fani la ceremonia de deschidere a CM 2026
Spectacolul de deschidere a turneului a avut mai multe momente spectaculoase, printre care și unul muzical cu Shakira în prim-plan.
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Cântăreața columbiană de 49 de ani a interpretat melodia „Dai Dai” alături de Burna Boy, într-un outfit galben-mov, cu ochelari de soare.
Comentariile de pe rețelele de socializare au evidențiat imediat faptul că privitorii nu au recunoscut-o din prima pe Shakira, punând chiar la îndoială faptul că ar fi ea și amuzându-se pe această temă:
„E Shakira de pe Temu”, „N-are cum să fie ea, nu seamănă deloc”, „Chiar o să ne prefacem că nu vedem că e o dublură?”, „Asta nu e Shakira nici în glumă”, „Am luat-o eu razna? Chiar e ea?”, „Cine s-a deghizat în Shakira?”, „Efectiv nu o recunosc!”.
Shakira în clipul oficial al melodiei „Dai Dai”, feat. Burna Boy
Grupele Mondialului 2026
|Grupa A
|Grupa B
|Grupa C
|Grupa D
|Mexic
|Canada
|Brazilia
|SUA
|Africa de Sud
|Bosnia
|Maroc
|Paraguay
|Coreea de Sud
|Qatar
|Haiti
|Australia
|Cehia
|Elveția
|Scoția
|Turcia
|Grupa E
|Grupa F
|Grupa G
|Grupa H
|Germania
|Olanda
|Belgia
|Spania
|Curacao
|Japonia
|Egipt
|Capul Verde
|Coasta de Fildeș
|Suedia
|Iran
|Arabia Saudită
|Ecuador
|Tunisia
|Noua Zeelandă
|Uruguay
|Grupa I
|Grupa J
|Grupa K
|Grupa L
|Franța
|Argentina
|Portugalia
|Anglia
|Senegal
|Algeria
|Congo
|Croația
|Irak
|Austria
|Uzbekistan
|Ghana
|Norvegia
|Iordania
|Columbia
|Panama