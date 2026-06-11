CM 2026 a început în această seară cu meciul Mexic - Africa de Sud, înaintea căruia a fost o festivitate de deschidere fastuoasă

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Competiția care cuprinde 104 meciuri în perioada 11 iunie - 19 iulie a luat startul pe celebrul stadion Azteca, din Mexico City.

Shakira nu a fost recunoscută de fani la ceremonia de deschidere a CM 2026

Spectacolul de deschidere a turneului a avut mai multe momente spectaculoase, printre care și unul muzical cu Shakira în prim-plan.

Cântăreața columbiană de 49 de ani a interpretat melodia „Dai Dai” alături de Burna Boy, într-un outfit galben-mov, cu ochelari de soare.

Comentariile de pe rețelele de socializare au evidențiat imediat faptul că privitorii nu au recunoscut-o din prima pe Shakira, punând chiar la îndoială faptul că ar fi ea și amuzându-se pe această temă:

„E Shakira de pe Temu”, „N-are cum să fie ea, nu seamănă deloc”, „Chiar o să ne prefacem că nu vedem că e o dublură?”, „Asta nu e Shakira nici în glumă”, „Am luat-o eu razna? Chiar e ea?”, „Cine s-a deghizat în Shakira?”, „Efectiv nu o recunosc!”.

Shakira în clipul oficial al melodiei „Dai Dai”, feat. Burna Boy

Grupele Mondialului 2026

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