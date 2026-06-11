Un moment stânjenitor pentru un analist radio a avut loc în timpul meciului 4 al play-off-ului din NBA, dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, scor 107-106. Totul s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.

În ciuda începutului dificil de partidă, Knicks a reușit să revină spectaculos și să se impună cu 107-106 în fața lui San Antonio Spurs, obținând una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Monica McNutt, analist radio al lui Knicks, nu și-a dat seama că e în direct și a făcut un comentariu despre Taylor Swift, aflată la meci, care i-a înfuriat pe fanii artistei.

McNutt a pus la îndoială faptul că celebra cântăreață e fan al celor de la Knicks.

Nu și-a dat seama că e în direct: „Pleacă de aici, fato!”

Taylor Swift a fost prezentă pe Madison Square Garden pentru a o susține pe Knicks și a atras atenția comentatorilor în timpul transmisiunii.

La meciul 4 din play-off-ul NBA, Taylor Swift a venit însoțită de două prietene și a purtat un tricou cu mesajul „Stevie Knicks”, un detaliu interpretat de fani drept o nouă dovadă a susținerii sale pentru echipa din New York.

Comentatorul Tyler Murray a observat-o pe Taylor Swift în apropierea terenului și a încercat să facă o fotografie pentru a i-o trimite soției sale. „Chiar e Taylor?!”.

Colega comentatorului, Monica McNutt, nu a fost la fel de impresionată:

„Nu e fan Knicks! Pleacă de aici, fato!”.

Cei doi nu păreau să știe că sunt deja în direct, iar schimbul de replici a fost auzit de ascultători și, ulterior, distribuit masiv pe internet, scrie tmz.com.

Momentul a generat numeroase reacții, mulți fani întrebându-se cum un analist al echipei Knicks poate ignora legătura de lungă durată dintre Taylor Swift și franciza din New York.

Legătura lui Taylor Swift cu Knicks datează din copilărie

Comentariul lui McNutt a fost criticat pe platformele sociale, unde utilizatorii au amintit că Swift o susține pe Knicks de mai bine de un deceniu.

„Poate că, dacă s-ar fi documentat puțin, ar fi știut că Taylor Swift a cântat la un eveniment al lui Knicks când avea 12 ani, că a participat la meciuri în trecut și că locuiește în New York de peste 13 ani”, a scris un utilizator pe X.

Alți fani au catalogat intervenția drept „neprofesionistă” și „gratuită”.

Taylor Swift nu este o prezență ocazională la meciurile lui Knicks.

Într-un interviu acordat revistei Time în 2014, artista explica de unde provine susținerea ei pentru echipa din New York.

„Îi iubesc. Am avut mereu un sentiment special pentru Knicks. În plus, am cântat la concursul de talente pentru copii organizat de echipă când aveam 12 sau 13 ani”.

Vedeta a mai spus că experiența de la Madison Square Garden i-a lăsat o impresie de neuitat și a contribuit la apropierea sa de club.

De-a lungul anilor, Swift a fost văzută de mai multe ori la meciurile lui Knicks, inclusiv la finala Conferinței de Est împotriva lui Cleveland Cavaliers.

Cine e Monica McNutt

Monica McNutt (foto: Instagram)

Monica McNutt este o comentatoare de baschet și personalitate media din Statele Unite. A jucat baschet la nivel universitar pentru Georgetown Hoyas, echipa feminină a Georgetown University.

După încheierea carierei sportive, a devenit comentatoare și analistă de baschet.

Este una dintre cele mai cunoscute voci feminine din media sportivă americană, participând frecvent la emisiuni despre NBA, NCAA și baschet feminin.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport