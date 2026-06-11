„Pleacă de aici, fato!” Comentatoarea partidei din NBA nu și-a dat seama că e în direct, iar fanii lui Taylor Swift au răbufnit: „Dacă s-ar fi documentat puțin...” +13 foto
Taylor Swift
Baschet

„Pleacă de aici, fato!” Comentatoarea partidei din NBA nu și-a dat seama că e în direct, iar fanii lui Taylor Swift au răbufnit: „Dacă s-ar fi documentat puțin...”

alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 11:26
  • Un moment stânjenitor pentru un analist radio a avut loc în timpul meciului 4 al play-off-ului din NBA, dintre New York Knicks și San Antonio Spurs, scor 107-106. Totul s-a viralizat rapid pe rețelele sociale.
  • În ciuda începutului dificil de partidă, Knicks a reușit să revină spectaculos și să se impună cu 107-106 în fața lui San Antonio Spurs, obținând una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale sezonului.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Monica McNutt, analist radio al lui Knicks, nu și-a dat seama că e în direct și a făcut un comentariu despre Taylor Swift, aflată la meci, care i-a înfuriat pe fanii artistei.

McNutt a pus la îndoială faptul că celebra cântăreață e fan al celor de la Knicks.

Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 
Citește și
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026
Citește mai mult
Argentina, victima unei gafe de proporții! Messi și colegii săi, expuși după imprudența americanilor, chiar înainte de startul CM 2026 

Nu și-a dat seama că e în direct: „Pleacă de aici, fato!”

Taylor Swift a fost prezentă pe Madison Square Garden pentru a o susține pe Knicks și a atras atenția comentatorilor în timpul transmisiunii.

La meciul 4 din play-off-ul NBA, Taylor Swift a venit însoțită de două prietene și a purtat un tricou cu mesajul „Stevie Knicks”, un detaliu interpretat de fani drept o nouă dovadă a susținerii sale pentru echipa din New York.

Comentatorul Tyler Murray a observat-o pe Taylor Swift în apropierea terenului și a încercat să facă o fotografie pentru a i-o trimite soției sale. „Chiar e Taylor?!”.

Colega comentatorului, Monica McNutt, nu a fost la fel de impresionată:

„Nu e fan Knicks! Pleacă de aici, fato!”.

Cei doi nu păreau să știe că sunt deja în direct, iar schimbul de replici a fost auzit de ascultători și, ulterior, distribuit masiv pe internet, scrie tmz.com.

Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X)
Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X)

Galerie foto (13 imagini)

Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X) Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X) Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X) Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X) Taylor Swift, prezentă la meciul din NBA dintre New York Knicks și San Antonio Spurs (foto: X)
+13 Foto
labels.photo-gallery

Momentul a generat numeroase reacții, mulți fani întrebându-se cum un analist al echipei Knicks poate ignora legătura de lungă durată dintre Taylor Swift și franciza din New York.

Legătura lui Taylor Swift cu Knicks datează din copilărie

Comentariul lui McNutt a fost criticat pe platformele sociale, unde utilizatorii au amintit că Swift o susține pe Knicks de mai bine de un deceniu.

„Poate că, dacă s-ar fi documentat puțin, ar fi știut că Taylor Swift a cântat la un eveniment al lui Knicks când avea 12 ani, că a participat la meciuri în trecut și că locuiește în New York de peste 13 ani”, a scris un utilizator pe X.

Taylor Swift, fan New York Knicks (foto: X)
Taylor Swift, fan New York Knicks (foto: X)

Galerie foto (4 imagini)

Taylor Swift, fan New York Knicks (foto: X) Taylor Swift, fan New York Knicks (foto: X) Taylor Swift, fan New York Knicks (foto: X) Taylor Swift, fan New York Knicks (foto: X)
+4 Foto
labels.photo-gallery

Alți fani au catalogat intervenția drept „neprofesionistă” și „gratuită”.

Taylor Swift nu este o prezență ocazională la meciurile lui Knicks.

Într-un interviu acordat revistei Time în 2014, artista explica de unde provine susținerea ei pentru echipa din New York.

„Îi iubesc. Am avut mereu un sentiment special pentru Knicks. În plus, am cântat la concursul de talente pentru copii organizat de echipă când aveam 12 sau 13 ani”.

Vedeta a mai spus că experiența de la Madison Square Garden i-a lăsat o impresie de neuitat și a contribuit la apropierea sa de club.

De-a lungul anilor, Swift a fost văzută de mai multe ori la meciurile lui Knicks, inclusiv la finala Conferinței de Est împotriva lui Cleveland Cavaliers.

Cine e Monica McNutt

Monica McNutt (foto: Instagram) Monica McNutt (foto: Instagram)
Monica McNutt (foto: Instagram)

Monica McNutt este o comentatoare de baschet și personalitate media din Statele Unite. A jucat baschet la nivel universitar pentru Georgetown Hoyas, echipa feminină a Georgetown University.

După încheierea carierei sportive, a devenit comentatoare și analistă de baschet.

Este una dintre cele mai cunoscute voci feminine din media sportivă americană, participând frecvent la emisiuni despre NBA, NCAA și baschet feminin.

Citește și

Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial
Campionatul Mondial
10:05
Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial
Citește mai mult
Cât costă să devii celebru la CM 2026 Suma pe care FIFA o cere fanilor pentru un mesaj afișat pe stadion, la Mondial
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Campionatul Mondial
08:45
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!
Citește mai mult
Mondial între 1,60 m și 2,05 m Care sunt cei mai mici și cei mai înalți jucători ai Mondialului. Poate fi record la Anglia - Panama!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
După 100 de zile de război în Iran: carburanții s-au scumpit cu 30%, iar românii au consumat cu 20% mai multă motorină. Și benzină mai multă. Există însă explicații
NBA San Antonio Spurs new york knicks taylor swift monica mcnutt
Știrile zilei din sport
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Campionatul Mondial
10:28
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
Citește mai mult
„Ce caută Ștefan Bănică la Mondial?!” Critici unanime după prezența artistului în studioul inaugural al Antenei 1, alături de Generația de Aur
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Campionatul Mondial
12:39
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Citește mai mult
„S-a stins lumina” Eroul Mexicului a fost aproape de moarte pe teren. Drama cumplită a lui Raul Jimenez » Gol și lacrimi la Mondial
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Campionatul Mondial
12:26
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Citește mai mult
Haos la CM 2026 FOTO. Protest violent înainte de meciul de deschidere. Au avut loc lupte de stradă și s-au produs zeci de arestări
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Campionatul Mondial
11:57
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
Istvan Kovacs, tun financiar Câți bani încasează arbitrul român doar pentru participarea la Campionatul Mondial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
UEFA amenință CFR cu excluderea Amendă de 200.000 de euro + un ultim avertisment privind participarea în Europa
15:53
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci
14:48
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
Cristian Geambașu Gianni fără Claudia
14:27
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Revoluția contractelor în fotbal Cum afectează Liga 1. Ce se întâmplă la transferuri cu jucătorii care au salarii sub o anumită limită. Clauze speciale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?
De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?
Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei
Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Top stiri
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Campionatul Mondial
11:17
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Citește mai mult
România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Campionate
11:28
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
Citește mai mult
Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Campionatul Mondial
10:51
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
Citește mai mult
CM 2026 a intrat deja în istorie FOTO. Record negativ stabilit la meciul de deschidere al turneului final
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
B365
06:09
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"
Citește mai mult
VIDEO | Ciucu spumegă pe unul dintre multele șantiere din București unde nu se întâmplă nimic. "Dacă nu sunteți în stare să executați lucrările, de ce naiba mai veniți la licitații?"

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 24 rapid 3 Universitatea Craiova 8 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
12.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share