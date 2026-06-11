„Ori plec de la Barça, ori mă las de fotbal!”   Mărturia dureroasă a fotbalistului crescut în La Masia, care i-a părăsit pe catalani după 7 sezoane, din cauza presiunii

Fostul atacant spaniol Oriol Riera (39 de ani) a rememorat momentele decisive ale carierei sale și decizia dureroasă de a părăsi Barcelona, după 7 sezoane petrecute în academia catalană La Masia.

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Riera a ajuns la Barcelona la doar 13 ani. A parcurs toate etapele formării la unul dintre cele mai exigente cluburi din lume, reușind să își îndeplinească visul suprem în 2004, când a debutat la prima echipă.

„Ori plec de la Barça, ori mă las de fotbal!”

Momentul a reprezentat apogeul unei ascensiuni promițătoare, însă parcursul său a cunoscut rapid o schimbare de direcție, fiind trimis înapoi la echipa secundă, unde presiunea și incertitudinea și-au pus amprenta asupra lui Oriol Riera.

Într-un interviu acordat podcastului „Offsiders”, citat de Mundo Deportivo, Riera a vorbit despre tensiunea psihologică și despre lipsa de motivație care l-au împins spre o decizie radicală:

„A fost un moment în care am spus: ori plec de la Barça, ori renunț la fotbal!

Nu mai aveam oxigen, nu mă mai bucuram de ceea ce făceam”.

Riera a vorbit și despre conflictul interior dintre oportunitatea de a reuși la cel mai înalt nivel și teama de eșec, care i-a amplificat frustrarea:

„Există și presiunea pe care ți-o pui singur. Provin dintr-o familie foarte umilă, părinții mei nu aveau absolut nimic, și văzând că aș putea fi o soluție, dar nu fac pasul, intervine frustrarea”.

Sunt o persoană curajoasă și am spus: «Ori plec, ori ajung să lucrez la compania părinților mei și asta e tot. Voi studia, voi obține o diplomă și e în regulă». Și am luat și decizia că, dacă nu aș fi ajuns în fotbalul profesionist până la 25 de ani, aș fi renunțat. Și asta e tot. Oriol Riera, fost fotbalist

Ulterior, atacantul a semnat cu formația Cultural y Deportiva Leonesa, în Segunda Division B, unde experiența s-a dovedit dificilă atât din punct de vedere sportiv, cât și financiar.

„Am avut un contract pe 5 ani cu Barça, un contract profesionist. Laporta și Sandro Rosell erau acolo pe atunci. Dar cred că în fotbal, dacă te concentrezi pe bani, iei decizii proaste.

Am renunțat la un contract pe cinci ani ca să merg la Cultural Leonesa în Segunda División B, câștigând 12.000 de euro plus bonusuri, ceea ce era aproape dublu, dar am stat 6 luni fără să fim plătiți și Primăria a ajuns să ne plătească. La Barça, te plătesc de la o vârstă foarte fragedă”.

CV Oriol Riera

Oriol Riera (foto: Instagram)

Oriol Riera a jucat 13 minute la echipa mare a Barcelonei, în victoria cu 4–0 în deplasare împotriva echipei Ciudad de Murcia, în șaisprezecimile de finală ale Copa del Rey, pe când era încă junior, în 2003.

În afară de aventura la Cultural Leonsa, Riera a mai jucat la: Celta, Cordoba, Alcorcon, Osasuna, Wigan Athletic, Deportivo La Coruna, Western Sydney Wanderers și Fuenlabrada.

S-a retras din fotbal în 2020.

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