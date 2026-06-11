Real Madrid l-a prezentat oficial pe Jose Mourinho (63 de ani), noul antrenor al „galacticilor”.

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Este a doua experiență pentru „The Special One” pe banca Realului, după cea din perioada 2010-2013.

Jose Mourinho, prezentat la Real Madrid

Real Madrid a anunțat oficial acordul cu Jose Mourinho. Legendarul antrenor lusitan va conduce echipa în următoarele trei sezoane.

„Consiliul de Administrație al clubului Real Madrid CF, întrunit astăzi, joi, 11 iunie, și prezidat de Florentino Pérez, a convenit să-l numească pe José Mourinho antrenor principal al primei echipe pentru următoarele trei sezoane, până la 30 iunie 2029.

José Mourinho se va alătura echipei Real Madrid pe 13 iulie, ziua în care începe presezonul”, a transmis Real Madrid, prin intermediul site-ului oficial.

În primul său mandat la Real, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

De-a lungul carierei sale, Mourinho le-a mai antrenat pe Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce și Benfica.

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