alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 02:17
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 02:50
  • La începuturile mele în presă, am fost trimisă singură pe teren, la o acțiune în care mi s-a dat o camera foto digitală și mi s-a spus să merg la Spitalul de copii, acolo unde fiul unui fotbalist al echipei de care mă ocupam urma să fie operat, iar coechipierii veniseră să-l viziteze și să-l susțină.

Am avut o strângere de inimă. Acolo, pur și simplu nu am putut să ridic aparatul să fac vreo poză. Mai târziu mi s-a transmis oricum din partea spitalului că nu am voie să fotografiez în acea zonă, așa că am plecat.

Am rămas cu ideea clară că aici e linia de demarcație pentru mine, indiferent ce ar fi însemnat asta în cariera mea și ce subiecte aș fi ratat, refuzând să le imortalizez în aceste condiții. Nu mă cred(eam) nici mai bună, nici mai proastă ca alții, era vorba doar de capacitatea mea de a invada momentele de vulnerabilitate extremă ale altora, în scop profesional.

I-am apreciat mereu pe cei care ne aduc informații importante și care pot îndrepta aparatul foto sau camera de filmat spre fața oricui, care întind microfonul sau adresează o întrebare, plini de curaj, în orice context. Personal, nu am această calitate.

Dar e o calitate doar până la un punct, cred eu. Un exemplu se petrece zilele acestea. Cazul Mircea Lucescu.

„Publicul vrea să știe!”. Ce să știe? Cum merge prin spital un om abia operat, într-una dintre cele mai grele perioade din existența sa? Cum arată un fiu rănit, care vine de la sute de kilometri distanță la spitalul tatălui său, aflat în stare critică? Cu ce gânduri a pornit într-o destinație spre care niciun copil, indiferent de vârstă, nu poate fi cu adevărat pregătit vreodată? Cum arată o soție care probabil că nu a mai dormit de o săptămână și e ținută de mână la 12 noaptea de nepotul ei?

Aș vrea să cunosc și eu un membru al publicului care vrea să vadă aceste imagini și să aflu de ce. Care e justificarea lui, ca să înțeleg mai bine.

„E vorba de o persoană publică” presupun că ar fi cea mai comună. Nu o accept. Toți avem dreptul fundamental și moral la intimitate. Există limite.

Limite care, apropo, n-ar trebui să permită nici personalului medical să scurgă informații către cunoștințe, să devină sursele unor „dezvăluiri” pentru care pacientul sau familia nu și-au dat acordul. Există comunicate oficiale ale spitalului, pe care Răzvan Lucescu le-a și invocat de altfel la sosirea la București și apoi la Universitar, când era evident că nu dorea să vorbească. De ambele dăți. E arhisuficient.

Care e scopul, oricum? Unde se termină informarea publicului și unde încep audiența, traficul, monetizarea? Unde se pierde umanitatea? E o linie foarte fină și ușor de încălcat, chiar fără să realizezi.

Mi se întâmplă și mie. Totul vine cu o doză mare de ipocrizie și ironie, după cum vedeți. Deseori mi-o justific cu „asta e meseria mea, trebuie să scriu asta ca să afle publicul, să pun poza asta ca să vadă lumea despre ce e vorba, să promovez știrea asta pe rețele ca să ajungă la cât mai mulți oameni...”.

Dar... este în chiar toate cazurile? E de datoria noastră, a presei, să prezentăm absolut toate aceste informații, oricât de crude, dure, vulnerabile ar fi, și să forțăm, uneori în orice mod, obținerea lor?

E un teritoriu în care nu suntem nici primii, nici ultimii, și care se extinde în orice domeniu de activitate al presei, nu doar în sport. Este, de asemenea, un teritoriu foarte subiectiv.

Unele clipe ar trebui să rămână private. Însă, în numele publicului, mi se pare că ne pierdem puțin busola și ajungem să facem niște lucruri care poate ar merita dezbătute puțin mai mult.

Un pas înapoi, o introspecție, un filtru, o regândire.

Altfel, mi se pare că se întrece o limită care nici măcar n-ar trebui semnalată în vreun fel, pentru că, în adâncul nostru, știm cu toții unde e.

Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Diverse
05.04
Răzvan a ajuns la București Lucescu Junior, vizibil afectat: „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Citește mai mult
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Nationala
05.04
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Citește mai mult
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Superliga
05.04
Conflict violent pe Giulești VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător, lovit cu bățul de la tobă!
Citește mai mult
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Diverse
05.04
Răzvan, aplaudat pe Toumba După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Citește mai mult
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:18
Ședință la spital pentru Lucescu Noi detalii de la Spitalul Universitar: se va decide dacă va fi operat + Reacția managerului Cătălin Cîrstoiu: „Nu ne opunem”
Ședință la spital pentru Lucescu Noi detalii de la Spitalul Universitar: se va decide dacă va fi operat + Reacția managerului Cătălin Cîrstoiu: „Nu ne opunem”
14:10
„Diferența față de Lucescu” De ce greșește actualul antrenor al lui Shakhtar când face comparația brazilienilor cu Il Luce
„Diferența față de Lucescu” De ce greșește actualul antrenor al lui Shakhtar când face comparația brazilienilor cu Il Luce
12:56
Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania
Kovacs, la Barcelona - Atletico Brigadă românească în meciul de pe Camp Nou, din sferturile Ligii Campionilor » Reacția presei din Spania
14:12
Cupa României, decisă după o eroare imensă Modul incredibil în care SCM Zalău a câștigat trofeul la volei masculin
Cupa României, decisă după o eroare imensă Modul incredibil în care  SCM Zalău a câștigat trofeul la volei masculin
Mai multe știri de ultimă oră

Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
B365
04.04
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.
Citește mai mult
Hanul Colțea, locul pe care nu l-au salvat nici rugăciunile călugărilor. Mărirea și decăderea unui simbol din Vechiul București.

